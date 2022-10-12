Yeni yüzyılın değerleri…

Cumhuriyetin ikinci yüzyılı için toplumun dinamik kesimlerinin düşünüp, fikir üretmekte olduğunu görüyor, memnunluk duyuyorum.

2023’te Cumhuriyetimizin 100. yılı için, yeni yüzyılın değerlerinin ne olması gerektiği tartışılmaya başlandı. DÜNYA dostlarıyla sohbetlerimde ben de bu konuyu ele alıyorum. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının değerlerinin neler olması gerektiği konusunda duyduklarımı belli başlıklarda sunmak istiyorum:

Dünyayı yakından takip etmek: En çok tekrarlanan dünyada olup bitenleri yakından takip etmemiz 21. yüzyıl değerlerini özümseyen/ içselleştiren bir ülke olmamızı istiyorlar.

Demokrat, adaletli, eşitlikçi: Demokrasisi daha gelişmiş, daha eşitlikçi, hukuka saygı ve adaleti içselleştirmiş bir toplumda yaşamayı arzuluyorlar.

Çatışmasız empatinin hakım olduğu bir ortamı arzuluyorlar: Sorunların çözümünü, çatışarak/sertlik içinde değil, diyalog içinde, empatinin hakım olduğu bir ortamda ele alınıp çözülmesi gerektiği bir anlayış ortamının var edilmesini bekliyorlar.

İklim değişikliği, dijitalleşme, sürdürebilirlik: Son dönemde gündemimize giren iklim değişikliği, yeşil dönüşüm, sürdürebilirlik kavramlarının bizim de önemsediğimiz değerler olmasını önemsiyorlar.

Yeni nesli hayata ve kararlara katmak: Gençliği yeni nesli hayata ve kararlara ortak etmeyi istiyorlar.

Yeni değerlere saygılı ve eğitime önem veren bir toplum: Tek değişmeyen kuralın “değişim olduğu” gerçeğini unutmadan, değişime ayak uydurmanın zorunluluğunun altını çizip, buna uygun bir eğitim sisteminin geliştirilmesini istiyorlar.

Üretmenin gündemin ilk sırasında yer almasını istiyorlar: Hem tarımsal, hem sanayi üretiminin yeni yüzyılda da çok önemli olacağı bilinerek, üretimin öneminin unutulmamasını ve gelişmelere ayak uydurulmasını bekliyorlar.

DÜNYA‘nın yakın takipçisi okur dostlarım çağa uygun, dünyadaki gelişmeleri izleyip içselleştiren çağdaş uygulamalara ayak uyduran bir toplum olmasını diliyorlar.

En önemli dertlerinin çağa ayak uydurmak, yeni değerleri özümsemek olduğunu belirtiyorlar.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılı için toplumun dinamik kesimlerinin düşünüp fikir üretmekte olduğunu görüyor, memnunluk duyuyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye’nin büyüme hızını %4,7 olarak tahmin etti.