Yeniden deneme

12 yıl önce Mermerler Otomotiv ile birlikte Sakarya’da 500 milyon dolarlık bir yatırımla fabrika bile kuracağını açıklayan, fakat sonra sessizce Türkiye pazarından çekilen Çinli Chery markası, bu sonbaharda yeni modelleriyle yeniden ülkemizde şans arayacak…

Henüz 25 yaşında olmasına rağmen 1 milyar adetlik üretim kapasitesiyle Çin’in 9. büyük otomobil üreticisi olan Chery, kendi ülkesinde iki üretim üssünün yanında iki motor ve bir de şanzıman fabrikalarıyla 5 bin kişilik “beyin takımı”nın bugüne kadar 4 binden fazla patent üretmiş Çin’de üç, Almanya, ABD ve Brezilya’da birer Ar-Ge merkezlerine de sahip.

10 ayrı gelişmekte olan ülkede CKD montaj şeklinde de üretim yaparak farklı pazarlara farklı rekabetçi ürünler sunan Chery Automobile, Exeed ve Jetour binek alt markalarının yanında ticari araçlarını da Karry ismiyle pazarlıyor. 21 yıl öncesine kadar ihracat bile yapmamış olan Chery’nin 15 yıldır Qoros ve 10 yıldır Land Rover ile ortak üretimleri de çok ilginç…

Şu anda Arrizo ve Omoda modellerine konsantre olan Chery’nin Tiggo model ailesi de benzer rakiplerine göre daha ekonomik fi yatlara sahip. Gövde tasarımı, aktif güvenlik sistemleri ve güvenlik başlıklarında, bildiğimiz eski Chery’leri unutturacak olan yeni nesil modellerinin Türkiye’de başarılı olmaları için beğeni trendlerine uygun uluslararası tasarımcıların çizgilerine, iyi kaliteye, güçlü fakat düşük vergi dilimlerinde kalacak motorlara ve en azından yarı otonom gibi modern teknolojilere sahip olmaları gerekiyor.

Pazarımıza Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro ve Omoda5 modelleriyle yeniden dönmesini beklediğimiz Chery’nin yöneticileri, tam elektrikli eQ sonrası yepyeni bir “NEV” modelin de çok yakında Türkiye’ye gönderileceğini belirtiyordu, yaptığımız özel söyleşide…

1999’da Volkswagen ve Seat lisanslı modellerle yola çıkmış olan Chery, geçmişte Çin’in bağımsız geliştirilmiş ilk motorunu, yeni nesil elektrik ve hibrit teknolojilerini ve yeni nesil araç elektroniğini de kendi mühendisliğinde hazırlamaya başlamış.

“Chery Lion” stratejisiyle minimum hatalı robotize üretime bile geçmiş. Çin’in en fazla otomobil ihracatı yapan markası pozisyonunu 19 yıldır koruyan Chery’nin 81. operasyon ülkesi olacak olan Türkiye’de yepyeni bayilik ve servis teşkilatı kurarak nasıl başarılı olacağını, hep birlikte takip edeceğiz. Fakat, Türk tüketicisi ve bizler için en önemli konu, istikrar!..

Sıkıntılı zamanlarda müşterileri terk etmemek ve stres altında bile süreklilik, en önemli konular… Umarız, Chery, modern ve çevreci yeni yüzüyle ülkemizde kalıcı olur ve tüketiciye mantıklı seçenekleri, güvenilir servis ve ulaşılabilir fiyatlarla sunabilir!..