Yenilenebilir enerjide Orta Doğu ve Kuzey Afrika yükseliyor

Global Energy Monitor’un yeni çalışmasına göre, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki ülkeler, 73 gigawatt’ın (GW) üzerinde yeni şebeke ölçeğinde güneş ve rüzgar enerjisi projeleri planlıyor. Mevcut kapasiteye göre beş kattan fazla bir artış, işletmedeki projelerle birlikte Arap Birliği’nin 2030 yenilenebilir enerji hedeflerinin yüzde 91’ini oluşturacak.

Yenilenebilir enerji kapasitesinin zirvesine yönelik bu yarış, bazı ülkelerde fosil yakıt gücünden belirgin bir şekilde uzaklaşıldığını gösteriyor. Bölgedeki ilk üç ülke olan Umman, Fas ve Cezayir tarafından yürütülen 39,7 GW’lık güneş ve rüzgar enerjisi projeleri, planlanan yeni doğal gaz yakıtlı projelerin dört katından fazlasını oluşturuyor.

Umman, yalnızca 0,3 GW’lık doğal gaz yakıtlı ve 0,04 GW’lık petrol yakıtlı santrale sahipken, planlama aşamasında veya inşaat halinde 15,3 GW’lık şebeke ölçekli güneş enerjisi projesine sahip.

Fas ise, önümüzdeki beş yıl içinde, planlanan doğal gaz projeleri kapasitesinin altı katı olan 14,4 GW’lık şebeke ölçekli güneş ve rüzgar projelerini hayata geçirmeyi planlıyor.

Güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin boyutları çok büyük

Planlanan 114 güneş enerjisi projesi ve 45 rüzgar projesinin ölçeği oldukça büyük: Bölgedeki potansiyel güneş enerjisi tesislerinin ortalama boyutu, dünyanın geri kalanındakilerin dört katından fazla ve ortalama rüzgar santrallerinin boyutu, dünyanın geri kalanındakilerin bir buçuk katından daha fazla.

Küresel Rüzgar Enerjisi Takipçisi (Global Wind Power Tracker) Proje Müdürü Ingrid Behrsin, “Petrol ekonomisinin merkez üssünde yenilenebilir enerji patlaması şekilleniyor. Bu dönüşüm, dünyanın geri kalanına petrol ve gaz üreten ülkelerin bile yenilenebilir kaynakları benimsediğine dair güçlü bir sinyal göndermeli” diyor.

Küresel Güneş Enerjisi Takipçisi (Global Solar Power Tracker) Proje Müdürü Kasandra O’Malia ise, “Orta Doğu ve Kuzey Afrika, rüzgar ve güneş enerjisi gelişimi için her zaman muazzam bir potansiyele sahipti, an- Yenilenebilir enerjide Orta Doğu ve Kuzey Afrika yükseliyor Yenilenebilir enerji kurulumunda planlanan beş kat artış, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı 2030 temiz enerji hedeflerine yaklaştırıyor. Ancak bu ülkelerin yenilenebilir enerjiler lehine fosil gazdan kaçındığını ve bu ölçekte olduğunu görmek çok etkileyici” diyor.