Yenilenebilir enerjiye 'token' desteği

Bitçi Teknoloji, yeşil enerjinin sertifikasyonu ve fonlanması ile ilgili çalışmalar yapıyor. Hedefi; yenilenebilir enerji santrallerin finansmanı için yeni bir model yaratmak ve bu alana yapılacak yatırımların artmasına destek vermek. COVID-19 salgını ile jet hızına ulaşan dijitalleşme sürecinde, blockchain ‘dünya ekonomisinin geleceği’ olarak tanımlanıyor. Türkiye de bu geleceğe hiç uzak değil!

Dört sene önce kurulan Bitci Teknoloji; dünya üzerinde birçok forex, borsa ve özel yatırım fonuna alt yapı hizmeti veriyor. Şirket, geliştirdiği ve alım satım platformu üzerinden test ettiği teknolojik yenilikleri dünyaya ihraç ediyor ve kendini blockchain AR-GE şirketi olarak tanımlıyor. Bitci.com, anlık kar-zarar analizlerinin tek bir ortamda gerçekleştiği bir kripto para alım-satım platformu olarak hizmet veriyor. Türk mühendisler ve yazılımcılar tarafından geliştirilen; şirketlere borsa ve ödeme platformu ile entegre blockchain çözümleri sunan Bitci Chain ise Türkiye’nin ilk blockchain platformu.

Şirketin son dönemdeki ilgi alanı ise yenilenebilir enerji santrallerin finansmanı için token kullanımını devreye sokmak. Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan ile yeni projeleri üzerine konuştuk:

Kulüp ve organizasyonlara 140 milyon dolarlık kaynak yarattık

“Yola çıkarken öncelikle bir kripto para alım-satım platformu kurduk; fakat bu bize yeterli gelmedi. Blockchain teknolojisini çok sevdiğimiz için daha fazla ne yapabiliriz diye düşündük ve Türkiye’nin ilk blockchain platformu Bitcichain’i hayata geçirdik. BitciChain; tokenler üretebilen, farklı blockchain projelerinin, NFT’lerin yapılabildiği bir blokzincir ağı. Bu platform üzerinde takım ve federasyonlar için fan token projesi gerçekleştirdik. Böylece hem spor kulüplerini finansal açıdan desteklemek, hem de özellikle Covid döneminde taraftarı daha fazla etkileşime sokmayı hedefl edik. Bugün Türkiye’de iş birliği yaptığımız kulüp ve organizasyonlara 140 milyon dolarlık bir kaynak sağlamış durumdayız. Spor kulüplerine finans sağlayarak, daha önce elde edemedikleri bir gelir modeli yaratmış olduk. Türkiye’nin dışında, Brezilya ve İspanya milli takımlarının da küresel çaptaki tek fan token partneriyiz. Faaliyet gösterdiğimiz bir diğer alan ödeme platformları. Kripto para yatırımcısının günlük hayatından yaptığı işlemleri hızlandırıyoruz. Ödemenin dışında bir de NFT platformumuz var. Bu platform yakında yayınlanacak. Burada yine futbol kulüplerinin NFT’leri ile farklı projelerin NFT’lerini barındırıyor olacağız. Bir de metaverse projemiz var. Birçok farklı firmanın yer alabileceği ve kendi dünyalarını yaratabileceği bir metaverse projesi üzerinde çalışıyoruz.”

Yenilenebilir enerji için yeni bir finans kaynağı

“Blockchain, aynı zamanda bir kayıt mekanizması. Tedarik zinciri takibinden, sadakat tokenlarına, security token dediğimiz gelir paylaşım tokenlarına kadar farklı tokenlar yaratılabiliyor. Bu alanda inşaat ve enerji şirketleri için uyguladığımız ve planladığımız farklı projeler var. Özellikle enerji sektöründe yeşil enerjiyi desteklemek adına yaptığımız bir çalışma var. Burada 2 farklı alanda çalışıyoruz. Bunlardan birincisi, yeşil enerjinin blockchain üzerinde sertifikasyonuyla ilgili. Böylelikle kullanılan enerjinin yeşil enerji olup olmadığını gerek şarj istasyonlarında gerekse dağıtımı yapılan herhangi bir ünitede izliyoruz. İlgilendiğimiz diğer konu ise, yeşil enerjinin fonlanması. Diyelim ki bir enerji santraliniz var. Bu enerji santralini büyütmek istiyorsunuz. Bu yatırımın bir bölümünü token arzı ile fonlayabilmeniz mümkün. Buraya yatırım yapmak ve pasif gelir elde etmek isteyen kişiler kaç tane token istiyorlarsa, bu santralinin gelirinin payına düşecek belli miktar gelir elde etme şansına sahip oluyorlar. Böylece; hem yatırımcı için yeni bir model yaratmış oluyoruz, hem de yenilenebilir enerji alanına daha fazla sermaye çekilmesine destek veriyoruz. Bu alanda, Türkiye’de büyük ölçekli bir enerji firması ile çalışıyoruz. Blockchain sayesinde, hiçbir veriye gerek duymadan, enerjinin dağıtımını anında takip etmek mümkün. Bir enerji santralinden çıkan enerjinin öncelikle dağıtım istasyonlarına gitmesini, dağıtım istasyonuna gittikten sonra son kullanıcıya aktarımının kaydını tutabiliriz. Bu modelin özellikle uluslararası yatırımları çekmekte etkili olacağına inanıyorum. Biz bir Türk borsası olarak yabancı kullanıcı üye alamıyoruz. Fakat bu tokenların farklı dünya ülkelerinde listelenmesiyle birlikte dünyanın her yerindeki farklı kullanıcıları ve yatırımcıları cezbedebiliriz. Böylelikle elde edilen gelirlerle yeni enerji santralleri sisteme eklenebilir. Böyle bir yapının öncüsü olarak, birçok yeşil enerji şirketinin bize ulaşacağını düşünüyoruz.”

“Yatırımda dünya dördüncüsüyüz ama geliştirmede gerideyiz”

Yatırımcı tarafında Türkiye, dünyada dördüncü sırada. Bu alana çok fazla ilgi var. Geliştirici tarafında ise o kadar ileride değiliz. Blockchain teknolojisini destekleyecek önemli adımlar atılması, bizlerin ve projelerimizin desteklemesi; regülatif, finansal ve kullanım açısından kolaylıklar sağlaması, bu teknolojinin Ar-Ge merkezlerinden birinin Türkiye’de olmasına yol açar. İlk web siteleri ve büyük şirketler nasıl güçlendiyse, gerekli altyapıyı sağlayıp blockchain şirketlerin yetkinliğinin artmasını sağlamak gerekli; çünkü bu ülkemize giren döviz demektir.”