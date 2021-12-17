Yenilikçi bir iş insanı: Osman Boyner

Tekstil ve hazır giyim sektöründe hep yenilikçi çalışmalar yaparak önemli gelişmelere imza atan 95 yaşındaki Ali Osman Boyner’i DÜNYA adına selamlıyorum.

Ali Osman Boyner 1926’da Kastamonu Tosya’da dünyaya geldi. İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesini, ardından Sultanahmet Yüksek Ticaret Okulunu bitirdi.

1952 yılında 26 yaşındayken Ahmet Sadıkoğlu, Hasan ve Halil Boyner ile birlikte Altınyıldız’ı 1.5 milyon TL sermaye ile kurdular. Kumaş üretimine başladılar. Şirket ilk ihracatını 1956 yılında gerçekleştirdi.

1960’lı yıllarda o dönemde Türkiye’de olmayan butik hazır giyim sektöründe çalışma başlattı. Modacı Kerim Kerimol ve İtalyan Modaevi sahibi Silviano Cosini ile birlikte Beymen’in temelini attı.

1971’de Beymen markalı ürünlerini sattığı ilk mağazasını İstanbul Şişli’de açtı. Büyük ilgi gören erkek koleksiyonuna daha sonra kadın koleksiyonunu ekledi. 1981’de ilk çok katlı mağazası Çarşı’yı açtı. 1985’te spor giyim alanında yenilik içeren Beymen Club koleksiyonunu sundu. 1987’de ‘’Müşteri Mutluluğu’’ ilkelerini açıkladı. 1991’de Altınyıldız’ı halka açtı. 1997’de Network adını alacak ilk perakende operasyonunu gerçekleştirdi. 1998’de Boyner Grup Advantage Card ile taksitli kredi pazarında satış başlattı. 2003 yılında back up uygulamalarıyla müşteriye 7/24 hizmet sundu. 2004’te Çarşı Mağazacılık ‘’Beymen Büyük Mağazacılık‘’ adını aldı.

Osman Boyner, 2010 yılında Boyner Şirketler Grubu başkanlığını oğlu Cem Boyner’e devretti. Onursal başkan görevini üstlendi. İlkelerine uygun yenilikçilik dalgası ondan sonra da devam etti. 2011 yılında Beymen, e-ticaret başlattı. 2012 yılında YKM Mağazacılık bünyesine katıldı. 2013’te Zorlu Center’da 10 bin metrekarelik mağazası açıldı. Hopi gibi yeniliklerle gelişmesini sürdürdü.

Ali Osman Boyner sektörde birçok kuruluşa destek verip, gelişmelerine öncülük etti. 1973 yılında TÜSİAD kurucuları arasında yer aldı. Uzun yıllar etkin bir üye olarak görevini sürdürdü. Oğlu Cem Boyner de iki yıl TÜ- SİAD başkanlığını yürüttü. Osman Boyner sosyal sorumluluk projesi olarak 1974 yılında İstanbul’da iki bölgede işçilerine kooperatif kurdurup destekleyerek 1000’in üzerinde işçisini ev sahibi yaptı. 2021 yılı başında eşi Ayten Boyner’i kaybetti. İş dünyasında hep yenilikçi çalışmalar yaparak önemli gelişmelere imza atan 95 yaşındaki Ali Osman Boyner’i DÜNYA adına selamlıyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

İki önemli karar alındı. Merkez Bankası repo faizini 1 puan indirdi. Asgari ücretin 2022 yılı için net 4253 lira olması kararı alındı.