Yenilikçi fikirler, mucitler, meslek liselerinden çıkmalı

M. Tekin ÇİÇEK - Gaziantep Notları

Son yıllarda her platformda sohbetlerin ana konusu olan girişimciliğin, tam olarak anlaşıldığını düşünmüyorum. Fikri olmayanın hayali, hayali olmayanın da fikri olmaz. Dün olduğu gibi bugün de fikri olan ve onu hayata geçiren insanlar kazanıyor. Yenilikçi, farklı düşünen insanlar, hem kendisine hem de milletine kazandırıyor, öne çıkıyor. Bizim millet olarak yeniliğe, yenilikçiliğe ve yeni şeyler söylemeye çok ihtiyacımız var. Çocuklarımızı, öğrencilerimizi hedefl eri olan bireyler olarak yetiştirdiğimiz sürece geç kalınmış meseleleri de geride bırakacağımıza yürekten inanıyorum. Bunun için sadece bir adım atmak yetiyor. Gerisi kendiliğinden, çorap söküğü gibi gelecek.

Peki, bunu nasıl yapacağız? Öncelikle eğitime yatırım yapacağız. Toprağın altındaki cevheri kazıyarak çıkarmak bizim elimizde. Ülkemizde uzun süre meslek liseleri değersizleştirildi, bazı bölümler öğrenci bulamadığı için kapatıldı. Merhum Mustafa Koç, bu konuyu hayatının merkezine alarak meslek liselerini memleket meselesi olarak gördü, bunun için MEB ile proje geliştirdi ve okulların yeniden öğrencilerle buluşmasına ön ayak oldu. Birçok iş insanı da bu konuyu defaten dile getirdi, getirmeye de devam ediyor. Meslek liseleri, sadece ara elaman yetiştiren okullar olmaktan çıkarılıp; mucitler, icatçılar da çıkaran okullar olmalı. Yarınımızın garantisi olarak gördüğümüz gençlerin amaçsız yetişmesi bir ülke için yıkımdan başka bir şey değil. Bu nedenle donanımlı bireyler yetiştirmek hepimizin görevi haline gelmeli.

Bu liselerin bir fen lisesi gibi değerli olması, değer görmesi için her öğrencinin bu okullara alınmaması gerekiyor. Mesela el becerisi olan, yeni fikirler üretebilen öğrencilerin bu okullara alınması memleketin lehine olur. Belirli şartları yerine getirebilen öğrencilerle yol alınması halinde ülkenin hem eli iş tutan gençleri artar hem de “zehir” gibi mühendisleri olur. Bu okulların ara elaman, mühendis, icatçı gençler yetiştirdiğini düşünsenize; o zaman meslek liselerinin de en az bir fen lisesi kadar kıymeti olur.

Bu ülkenin yenilikçi, yeni şeyler söyleyebilen insanlara ekmek kadar su kadar ihtiyacı olduğu inkâr edilemez. Şehrimden bir örnek vermek istiyorum. Bu şehir icatçı bir ustasını geçtiğimiz yıllarda kaybetti. Mennan Usta, bu şehir için bir değerdi ve birçok öğrenci ve girişimci için çok güzel örnekti. Küçük yaşlarda iş hayatına dahil olan Mennan Usta, para kasalarında kullanılan parçaların imalatını yaparken daha sonra otomotiv sanayi için yedek parça üretti. Araştırmacı kişiliğine sahip olması, yenilikçiliği hayat gayesi yapması onu yeni işlere sürükledi.

Daha nitelikli işler peşine düşerek, bunun için kafa yorarak, enjeksiyon döküm ve kalıp imalatına başladı. 1996’da Gaziantep Üniversitesi ile hazırladığı, Gaziantep’in ilk TÜ- BİTAK projesiyle Almanya, İtalya, Fransa’da imal edilen halı ipliği makinası üretimine başladı. Bu proje ona 1998’de teknoloji başarı ödülünü getirdi. Projelerine devam etti. Ürettiği makinalarla ülkesine ve şehrine maddi, manevi katkı sağladı. 2015’te kaybettiğimiz ustamızın adı bugün bir meslek lisesinde yaşatılıyor. Adını taşıyan meslek lisesi ve diğer meslek liselerimizden yeni Mennan ustalar yetişmesi en büyük arzumuz.

Yenilenip, yenilikçi olmak zorundayız. Aksi halde aynı cümleleri kurup tekrarlamaktan başka bir işimiz olmaz. Birileri üretir, satar bize de onu alıp kullanmak düşer. Sağlıcakla kalın.