YEO Teknoloji, CALL Energy ile 4 kıtada 1.000 MW’ı hedefliyor
30’a yakın ülkede faaliyet gösteren YEO Teknoloji, enerjide dönüşümü CALL Energy ile başlattı. YEO Teknoloji YK Başkanı Tolunay Yıldız, CALL Energy’nin işletmedeki kurulu gücünü 2030’a kadar 1.000 MW’ın üzerine çıkacaklarını, bu büyüme planında 750 milyon ile 1 milyar dolarlık hedefin olduğunu belirtti.
Türk enerji şirketleri özellikle taahhüt projelerle dünyanın en zor coğrafyalarında çalışıyor. Özellikle Sahra Altı Afrika’da proje üreten bu enerji devlerinden biri de YEO Teknoloji. Moğolistan’dan İtalya’ya, Tanzanya’dan Romanya’ya kadar birçok ülkede enerji alanında faaliyet gösteren YEO, yeni oluşumu Call ile hedef büyüttü. YEO Teknoloji’nin yenilenebilir enerji ve enerji depolama yatırımlarını yürüten iştiraki YEO Enerji Yatırımları, yoluna CALL Energy markasıyla devam etme kararı aldı.
Şirketin başına ise sektörün genç ama duayen isimlerinden olan Enerjisa’da Enerji Çözümleri Direktörü ve Enerji Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı Sacit Akbaş’ı CEO olarak transfer etti. 21 yıllık geçmişi olmasına rağmen 20’den fazla ülkede proje üreten YEO Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Tolunay Yıldız ve CALL Energy CEO’su Sacit Akbaş, yeni şirketin dönüşümü ve yeni dönemdeki hedeflerini anlattı. YEO Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Tolunay Yıldız, 2030’a kadar 1 GW kapasite hedeflediklerini belirterek, “YEO çatısı altındaki CALL Energy, dünyanın farklı coğrafyalarında iş yapma kabiliyetiyle global bir oyuncu olma yolunda ilerliyor.
YEO Teknoloji olarak artık sadece Türkiye’de değil global ölçekte enerji dönüşümüne liderlik eden bir şirketiz. Gerçekleştirdiğimiz projeler, mühendislik gücümüz ve yenilenebilir enerji alanındaki yetkinliğimizi ortaya koyuyor. Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda büyük ölçekli projelere imza atmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla dünyayı daha temiz bir hale getirmek ve Türkiye’nin küresel arenadaki temsilcisi olmak” dedi. İtalya ve Romanya’nın elektriğini üretiyor
İtalya ve Romanya’nın elektriğini üretiyor
Gelişmiş enerji depolama çözümlerinden, elektrik şebekelerine, yüksek voltaj trafo merkezleri, yenilenebilir enerji santralleri, endüstriyel, ticari tesisler ve hanelerin enerji dönüşümünden hidrojene kadar farklı alanlarda projeler yürüten YEO Teknoloji’nin şu anda 30’dan fazla ülkede 400’den fazla proje tamamladığını anlatan Tolunay Yıldız, hedef büyüme pazarı olarak Avrupa’nın doğusu ve Afrika’nın Sahra Altı coğrafyalarının olduğunu ifade etti.
Yıldız’ın verdiği bilgilere göre, CALL Energy Türkiye’de 9 adet depolamalı güneş enerjisi santrali ile toplam 346 MWe gücünde ön lisansa sahip bulunuyor. Bu projelerden ikisi 2026’da devreye alınacak şekilde saha kurulumuna hazırlanıyor. Ayrıca, Aras Nehri üzerinde 32 MWe kurulu güce sahip 4 hidroelektrik santral projesinin de izin süreçleri tamamlanmak üzere.
Yurtdışında ise Romanya ve İtalya’da faaliyette olan 32,6 MWp kurulu güce sahip santrallere ek olarak yapımı devam eden ve bu sene sonunda devreye girmesi planlanan iki farklı proje ile Romanya’daki kurulu gücünü 190MWp’in üzerinde çıkartmayı planlayan CALL Energy, 4 kıta ve 10 ülkede toplam 1500 MW’ı aşkın büyüklüğündeki portföy ile proje geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu portföyden yatırım aşamasına taşınacaklar ile birlikte CALL Energy’nin işletmedeki kurulu gücü 2030 senesinde 1.000 MW’ın üzerine çıkacak. Tolunay Yıldız, bu büyüme planında 750 milyon ile 1 milyar dolarlık hedefin olduğunu, toplam yatırımın yüzde 60-70’ini yurtdışı pazarların oluşturacağını söyledi.
Yatırımın yüzde 95’i yenilenebilir enerjide
CALL Energy CEO’su Sacit Akbaş, Türkiye’de sektörün yenilenebilir enerji yatırımlarıyla büyüdüğüne ve önemli bir dönüşüm sürecine girildiğine dikkat çekiyor. Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımları toplam kurulu gücün yüzde 60’ına ulaşırken, 2024 yılında hayata geçen yeni kurulumların yüzde 95’ten fazlası bu alanda gerçekleşti. Akbaş’a göre CALL Energy, enerji depolama entegrasyonu, yerinde üretim çözümleri ve varlık yönetimi modelleriyle bu dönüşüm sürecine güçlü bir katkı sunmaya hazırlanıyor.