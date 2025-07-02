YEO Teknoloji, CALL Energy ile 4 kıtada 1.000 MW’ı hedefliyor

30’a yakın ülkede faaliyet gösteren YEO Teknoloji, enerjide dönüşümü CALL Energy ile başlattı. YEO Teknoloji YK Başkanı Tolunay Yıldız, CALL Energy’nin işletmedeki kurulu gücünü 2030’a kadar 1.000 MW’ın üzerine çıkacaklarını, bu büyüme planında 750 milyon ile 1 milyar dolarlık hedefin olduğunu belirtti.

Türk enerji şirketleri özellikle taahhüt pro­jelerle dünyanın en zor coğrafyalarında çalışıyor. Özel­likle Sahra Altı Afrika’da pro­je üreten bu enerji devlerinden biri de YEO Teknoloji. Moğolis­tan’dan İtalya’ya, Tanzanya’dan Romanya’ya kadar birçok ülke­de enerji alanında faaliyet gös­teren YEO, yeni oluşumu Call ile hedef büyüttü. YEO Tekno­loji’nin yenilenebilir enerji ve enerji depolama yatırımları­nı yürüten iştiraki YEO Ener­ji Yatırımları, yoluna CALL Energy markasıyla devam et­me kararı aldı.

Şirketin başına ise sektörün genç ama duayen isimlerinden olan Enerjisa’da Enerji Çözümleri Direktörü ve Enerji Yatırımcıları Derne­ği Başkan Yardımcısı Sacit Ak­baş’ı CEO olarak transfer etti. 21 yıllık geçmişi olmasına rağ­men 20’den fazla ülkede proje üreten YEO Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Tolunay Yıldız ve CALL Energy CEO’su Sacit Akbaş, yeni şirketin dönüşü­mü ve yeni dönemdeki hedef­lerini anlattı. YEO Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Tolu­nay Yıldız, 2030’a kadar 1 GW kapasite hedeflediklerini be­lirterek, “YEO çatısı altındaki CALL Energy, dünyanın farklı coğrafyalarında iş yapma kabi­liyetiyle global bir oyuncu olma yolunda ilerliyor.

YEO Tekno­loji olarak artık sadece Türki­ye’de değil global ölçekte ener­ji dönüşümüne liderlik eden bir şirketiz. Gerçekleştirdiği­miz projeler, mühendislik gü­cümüz ve yenilenebilir enerji alanındaki yetkinliğimizi orta­ya koyuyor. Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda büyük öl­çekli projelere imza atmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, sürdürülebilir enerji yatırım­larıyla dünyayı daha temiz bir hale getirmek ve Türkiye’nin küresel arenadaki temsilci­si olmak” dedi. İtalya ve Ro­manya’nın elektriğini üretiyor

İtalya ve Romanya’nın elektriğini üretiyor

Gelişmiş enerji depolama çözümlerinden, elektrik şe­bekelerine, yüksek voltaj tra­fo merkezleri, yenilenebilir enerji santralleri, endüstri­yel, ticari tesisler ve hanelerin enerji dönüşümünden hid­rojene kadar farklı alanlarda projeler yürüten YEO Tekno­loji’nin şu anda 30’dan fazla ülkede 400’den fazla proje ta­mamladığını anlatan Tolunay Yıldız, hedef büyüme pazarı olarak Avrupa’nın doğusu ve Afrika’nın Sahra Altı coğraf­yalarının olduğunu ifade etti.

Yıldız’ın verdiği bilgilere gö­re, CALL Energy Türkiye’de 9 adet depolamalı güneş enerji­si santrali ile toplam 346 MWe gücünde ön lisansa sahip bu­lunuyor. Bu projelerden ikisi 2026’da devreye alınacak şe­kilde saha kurulumuna ha­zırlanıyor. Ayrıca, Aras Nehri üzerinde 32 MWe kurulu güce sahip 4 hidroelektrik santral projesinin de izin süreçleri ta­mamlanmak üzere.

Yurtdışın­da ise Romanya ve İtalya’da fa­aliyette olan 32,6 MWp kurulu güce sahip santrallere ek ola­rak yapımı devam eden ve bu sene sonunda devreye girme­si planlanan iki farklı proje ile Romanya’daki kurulu gücünü 190MWp’in üzerinde çıkart­mayı planlayan CALL Ener­gy, 4 kıta ve 10 ülkede toplam 1500 MW’ı aşkın büyüklüğün­deki portföy ile proje geliştir­me çalışmalarını sürdürüyor. Bu portföyden yatırım aşama­sına taşınacaklar ile birlikte CALL Energy’nin işletmede­ki kurulu gücü 2030 senesin­de 1.000 MW’ın üzerine çıka­cak. Tolunay Yıldız, bu büyü­me planında 750 milyon ile 1 milyar dolarlık hedefin oldu­ğunu, toplam yatırımın yüz­de 60-70’ini yurtdışı pazar­ların oluşturacağını söyledi.

Yatırımın yüzde 95’i yenilenebilir enerjide

CALL Energy CEO’su Sacit Akbaş, Türkiye’de sektörün yenilenebilir enerji yatırımlarıyla büyüdüğüne ve önemli bir dönüşüm sürecine girildiğine dikkat çekiyor. Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımları toplam kurulu gücün yüzde 60’ına ulaşırken, 2024 yılında hayata geçen yeni kurulumların yüzde 95’ten fazlası bu alanda gerçekleşti. Akbaş’a göre CALL Energy, enerji depolama entegrasyonu, yerinde üretim çözümleri ve varlık yönetimi modelleriyle bu dönüşüm sürecine güçlü bir katkı sunmaya hazırlanıyor.