Yerel ve küçük üreticiyi Amerika pazarına açıyor

Dünya genelinde 46 ülkede kendi şirketini ve markasını kuran yerel üreticilerle işletmeleri global pazarlarla buluşturan Powered by People platformu, Türkiye’de de faaliyet göstermeye başladı. Üreticileri global ekonomiye erişimlerini sağlayarak hem sosyal hem de ekonomik bir etki yaratmayı hedefleyen Kanada merkezli platform, yenilikçi teknoloji ve finansal çözümlerle, büyük bir bölümü kadın girişimcilerden oluşan bağımsız markaların ürünlerini ABD pazarıyla buluşturuyor. Seri üretimden çok, el üretimi ve tasarım yapan üreticilere öncelik veren ve onları alıcılarla bir araya getiren Platformda, Türkiye’den 70 markanın ürünleri satılıyor.

Powered by People Avrupa ve Türkiye İş Geliştirme Direktörü Karaca Erdem, yıl sonuna kadar aktif Türk marka sayısının 250’ye ulaşmasını hedeflediklerini söyledi. Tamamen el işi olan ürünlerin önünü açmak istediklerini kaydeden Erdem, “Powered by People, yenilikçi teknoloji ve finansal çözümlerle, büyük bir bölümü kadın girişimcilerden oluşan bağımsız markaların, sorunsuz ve güvenle satış yapmasını sağlıyor. Türkiye’deki üreticilerin tasarımı, işçiliği ve yaratıcılığı çok etkileyici ve dünyanın daha çok ihtiyacı olan yaratıcı unsurları taşıyor. Biz onları dünyaya açıyoruz. Biz daha çok etki yatırımı gibiyiz. Karlılığın yanında sosyal etkileşimi tetiklemek istiyoruz. Üreticilerin toptancılarla buluşabilmesi hem işlerini kolaylaştırıyor hem de kazanç elde etmelerini sağlıyor” dedi.

Türkiye’den markaların yüzde 70’i kadınların

Erdem, Türkiye küratörlüğünü Tulya Madra’nın yaptığını platformda Türkiye’den şu anda aralarında Atölye Patika, Kos Living, Joon, Özlem Tuna, Uniqka gibi tasarım markalarının da bulunduğu yaklaşık 70 markanın bulunduğunu vurguladı. Erdem, şöyle konuştu: “Türkiye’den üreticilerin yüzde 70’i kadın. Disiplinli üretim yapan, şirketi olan ve markasını oluşturmuş üreticilerle çalışıyoruz. Evinde seramik, deri üreten de var tabii… Türkiye’den ürünlere baktığımızda deri çok fazla var. Anahtarlık, telefon ve bilgisayar kılıfları gibi birçok deri ürün sayabiliriz. Seramik, dokuma tekstil ve dokuma halılar, sabun ve doğal kozmetikler de var. Örneğin Emine Boyner seramik, sabun, ahşap mutfak ve natürel kozmetik ürünleriyle platformda yer alıyor. Burası bir e-ticaret platformu ama biz toptan bir iş birliği piyasası oluşturuyoruz. Türkiye’de kapasite geliştirme programı başlatma hedefimiz var. Sisteme girebilecek düzeyde marka kimliğini oluştmamış firmalar da yararlanabilsin diye eğitim içerikleri başlatmak, danışman havuzu oluşturmak istiyoruz. Uluslararası bir sertifikasyon üzerinde de çalışıyoruz. Bir de atölyeleri sisteme dahil etmek ve yurt dışından gelen talepleri onlara yönlendirmek istiyoruz. Halihazırda şirketi, ürünü olan ve fatura kesmeyi bilen tüm üreticilere açığız.”

Bu arada Karaca Erdem’in verdiği bilgiye göre platforma üye olmak için ücret ödenmiyor, öne çıkmak için de ekstra bir ödeme söz konusu değil. Kampanya dönemlerinde markalar için ücretsiz fotoğraf çekimi de yapılıyor. Platform yüzde 15 komisyon alıyor ancak bu toptan satış fiyatına ekleniyor. Toptan alıcılar siparişi verdikten sonra 60 günde ücretin yüzde 50’sini, teslimden sonra da kalan yüzde 50’sini 60 gün içinde ödüyor. Karaca Erdem, “Biz, üretici bu süreci kaldıramayabileceği için diyoruz ki; biz size yüzde 5 ödeme ücretiyle erken ödeme sağlayabiliriz. O da toptan fiyatın üzerine ekleniyor” dedi.

2024’te 1 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak

Karaca Erdem, Covid-19 öncesinde tekstilde yeni bir dalganın başladığını, lüks segmentten orta segmente kaydığını ve alıcıların taleplerinde farklılıkların oluştuğunu söyledi. Erdem, “Daha sorumlu markalar tercih edilmeye başlandı. Sosyal bilinç gelişti. Firmalar; Çin’den ve seri üretimden bizim de içinde olduğumuz en çok kadın istihdamının olduğu, fabrika dışı üretimin yoğun olduğu alana yöneldi. Biz de bu alışkanlığı büyütmeye çalışıyoruz. 2017’de 35 milyar dolar olan bu pazarın büyüklüğü 600 milyar dolara ulaştı. 2024’te 1 trilyon dolar olması öngörülüyor. Normal perakende yüzde 3 büyürken seri imalat dışı üretim yüzde 20 büyüyor” diye konuştu.