Yerel yönetimlerden hayvanları koruma kanununa tam destek geldi

Meclis gündeminde olan Hayvanları Koruma Kanun teklifi yerel yönetimlere de bir dizi görev yüklüyor. Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 bini aşan belediyeler 31 Aralık 2023, nüfusu 25 bin -75 bin olanlar 31 Aralık 2025 tarihine kadar hayvan bakımevi kuracaklar. Belediyeler bunun için 3 yıl süreyle kesinleşmiş son bütçe gelirlerinden kaynak ayıracaklar. Nüfusu 25 binin altında olan ve hayvan bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyeler ise sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanları en yakın belediyeye götürerek rehabilite ettirecekler. Yeni düzenlemeye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den “Türkiye Belediyeler Birliği olarak yapılan bütün çalışmanın altına imzamızı atıyoruz” açıklamasıyla tam destek geldi. Belediye başkanlarından gelen iki ayrı talebi de teklifin Tarım Komisyonundaki görüşmeleri sırasında ileten Şahin, hayvan bakım evi, hayvan hastanesi ve doğal yaşam alanlarını kurmak üzere tahsis edilecek hazine ve orman alanlarının bedelsiz olmasının hem belediyelerin elini güçlendirileceğini hem de bu konuda teşvik edeceğini belirtti. Şahin, diğer bir uyarısı ise bir kaos oluşmaması için büyük şehirlerde merkez ilçelerin iyi tanımlanması konusunda oldu.

“BU İŞİN PARASI PULUNA BAKILMAZ”

Artık sadece altyapı belediyeciliğine dayalı bir anlayışın sona erdiğini ifade eden Şahin deneyimlerini de komisyona aktardı. Şahin, “Bu mesele tek bir kurumdan, tek bir bakandan, tek bir belediyeden veya tek bir sivil toplumdan beklenecek bir mesele değil; tam bir iş birliği, tam bir güç birliği, tam bir aşkla, tam bir inançla odaklanma meselesi” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığından aldıkları destekle, 15 dönümlük bir arazide yeni bir rehabilitasyon merkezi kurduklarını belirten Şahin, “İçinde ameliyathanelerimiz var, aşı odalarımız, karantina odalarımız var, felçli olan hasta hayvanlarımızın kum havuzları var. “Alttan ısıtmalı” dediğimiz, bence dünyanın en iyi rehabilitasyon merkezi. Veteriner Hekimleri Odasıyla anlaştık. Eğer bizim kendi gücümüz çok büyük bir ameliyat gerekiyorsa hemen hizmet satın alıyoruz. Daha da büyük bir operasyon gerekiyorsa veteriner hastanesinden hizmet karşılığı alıyoruz ve Büyükşehir olarak parasını biz ödüyoruz. Bu işin parasına puluna bakılmaz, yapılan her çalışmanın arkasındayız” diye konuştu.