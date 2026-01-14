Yerelden ulusala seçimler

Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel, 9 Hazi­ran 2024 tarihinde yapılan seçimlerin üze­rinden bugün itibariyle tam 584 gün geçmesine rağmen hala hükümet kuramadı.

Federal bir ya­pıya sahip olan Belçika’nın Brüksel Bölge hükü­meti, çok parçalı yapı nedeniyle her gün rekor tazeliyor. Her geçen gün “hükümet kuramama” rekorunu geliştiren Brüksel Bölge hükümetinin kurulması halinde, koalisyon hükümetinin adı­nın “Guinness Hükümeti” olması konuşuluyor.

AB’nin dört büyük ülkesi Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da 2026 yılı genel seçimleri etkileyecek “yüksek riskli yerel seçimler”e sah­ne olacak. Seçimlerin ana gündemi ise gelir ada­letsizliği, aşırı sağın yükselişi, yurttaş hakları­nın budanması, güvenlik ve sosyal adaletsizlik…

Almanya’da 2026 yılında birçok eyalet ve böl­gesel seçimlere hazırlanıyor. Mart ayında Ba­den-Württemberg ve Rheinland-Pfalz ve eylül ayında ise Saksonya-Anhalt, Berlin ve Meck­lenburg-Vorpommern eyaletlerinde seçmenler sandık başına gidecek. Geçtiğimiz mayıs ayında koalisyon hükümeti ile işbaşına gelen Başbakan Friedrich Merz’in de ilk sınavı olacak.

İtalyan’da Venedik, Reggio Calabria, Arezzo, Andria ve Pistoia kentlerinde seçmenler sandık başına gidecek. Roma, Milano, Torino ve Bolog­na’da ise belediye seçimleri 2027 baharında ye­ni yöneticilerini seçecekler. Önümüzdeki bahar aylarında “yargı sistemine ilişkin anayasal re­form” referandumda oy kullanacak olan İtalyan seçmeni, Başbakan Giorgia Meloni’nin koalis­yon hükümetine verdiği desteği ortaya koyacak.

Fransa’da seçmenler 15 ve 22 Mart tarihle­rinde ülke genelinde yeni belediye yönetimle­ri için sandık başına gidecek. Fransa Cumhur­başkanı Emmanuel Macron’un siyasi geçmi­şinde en düşük oy oranına gerilemesi ve lideri Marine Le Pen’in adaylıktan men edilmesine rağmen aşırı sağ Ulusal Birlik (RN) partisinin yükselişini sürdürüyor olması Fransa’yı bek­leyen en büyük tehlike.

Fransa’da olduğu gibi İspanya’da da 2027 yı­lında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi önce­sin yerel seçimlere sahne olacak. Üst üste üç yıl bütçeyi geçirmekte zorlanan İspanya Başbaka­nı Pedro Sanchez’in başında bulunduğu koalis­yon hükümeti son günlerde “yolsuzluk skanda­lı” ile en zor günlerini yaşıyor.

İspanya’da 8 Şubat’ta Aragon, 15 Mart’ta Kastilya ve Leon ve yüzölçümü ile nüfus bakı­mından ülkenin en büyük bölgesi olan Endü­lüs’te 30 Haziran’da yapılacak bölgesel seçim­lerde, sosyal demokrat PSOE ve muhalefetin merkez sağ Halk Partisi’nin (PP) alacakları oy oranları 2027 yılındaki genel seçimlerin de göstergesi olacak.

Macaristan dönüm noktasında

AB ülkelerinde en uzun süredir kesintisiz ik­tidarda kalan Macaristan Başbakanı Viktor Or­ban en zor sınavına hazırlanıyor. Macaristan’da AB karşıtlığı ve AB yanlıları sandık başında kar­şı karşıya gelecek.

Macaristan’da ilk kez 1998-2002 yılları ara­sında başbakanlık koltuğuna oturan Orban, 2010 seçimlerinden sonra aralıksız iktidarda. Viktor Orban’ın partisi Fidesz’ten ayrılarak Tisza Partisi’ni kuran muhalefet lideri Peter Magyar, nisan 2026’da yapılacak seçimler ön­cesi kamuoyu yoklamalarında 13 puan fark at­mış durumda.

İsveç’te önümüzdeki eylül ayında yapılma­sı planlanan genel seçimlere yaklaşılırken, bir başka İskandinav ülkesi Danimarka da genel se­çimler yapılacak 2026 yılında. Başkent Kopen­hag’da 1938’den beri ilk kez kaybeden Başbakan Mette Frederiksen’in sosyal demokratları önü­müzdeki ekim ayında genel seçimlere hazırla­nıyor.

Yılbaşı itibarıyla ortak para birimi “Euro”ya geçmesi nedeniyle hükümetsiz kalan Bulgaris­tan’da, yeniden seçime gidilecek. Cumhurbaş­kanlığı seçimi ise 8 Kasım’da yapılacak. Sloven­ya mart ayında ve Letonya da ekim ayında halk genel seçimler için sandık başına gidecek.

ABD, Rusya, Brezilya, İsrail…

ABD’de seçmenler kasım ayında, Temsilciler Meclisi’nin tamamını ve Senato’nun üçte birini belirleyecek ara seçimler için sandık başına gi­decek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kazanmasına kesin gözüyle bakılan parlamento seçimleri Eylül ayında gerçekleşecek.

Brezilya’da seçmenler ekim 2026’da sandık başına gidecek. İsrail’de de 27 Ekim 2026 tari­hinde parlamento seçimleri yaparak yeni baş­bakanını seçecek. İsrail seçimleri sadece böl­gede değil bütün dünyada merakla izlenecek se­çimlerden biri olması bekleniyor.

Dünyanın dört bir köşesinde seçmen sandık başına gitse de sahnede oyun aynı, sadece oyun­cuların isimleri değişmeye devam ediyor…