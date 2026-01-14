Yerelden ulusala seçimler
Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel, 9 Haziran 2024 tarihinde yapılan seçimlerin üzerinden bugün itibariyle tam 584 gün geçmesine rağmen hala hükümet kuramadı.
Federal bir yapıya sahip olan Belçika’nın Brüksel Bölge hükümeti, çok parçalı yapı nedeniyle her gün rekor tazeliyor. Her geçen gün “hükümet kuramama” rekorunu geliştiren Brüksel Bölge hükümetinin kurulması halinde, koalisyon hükümetinin adının “Guinness Hükümeti” olması konuşuluyor.
AB’nin dört büyük ülkesi Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da 2026 yılı genel seçimleri etkileyecek “yüksek riskli yerel seçimler”e sahne olacak. Seçimlerin ana gündemi ise gelir adaletsizliği, aşırı sağın yükselişi, yurttaş haklarının budanması, güvenlik ve sosyal adaletsizlik…
Almanya’da 2026 yılında birçok eyalet ve bölgesel seçimlere hazırlanıyor. Mart ayında Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz ve eylül ayında ise Saksonya-Anhalt, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde seçmenler sandık başına gidecek. Geçtiğimiz mayıs ayında koalisyon hükümeti ile işbaşına gelen Başbakan Friedrich Merz’in de ilk sınavı olacak.
İtalyan’da Venedik, Reggio Calabria, Arezzo, Andria ve Pistoia kentlerinde seçmenler sandık başına gidecek. Roma, Milano, Torino ve Bologna’da ise belediye seçimleri 2027 baharında yeni yöneticilerini seçecekler. Önümüzdeki bahar aylarında “yargı sistemine ilişkin anayasal reform” referandumda oy kullanacak olan İtalyan seçmeni, Başbakan Giorgia Meloni’nin koalisyon hükümetine verdiği desteği ortaya koyacak.
Fransa’da seçmenler 15 ve 22 Mart tarihlerinde ülke genelinde yeni belediye yönetimleri için sandık başına gidecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un siyasi geçmişinde en düşük oy oranına gerilemesi ve lideri Marine Le Pen’in adaylıktan men edilmesine rağmen aşırı sağ Ulusal Birlik (RN) partisinin yükselişini sürdürüyor olması Fransa’yı bekleyen en büyük tehlike.
Fransa’da olduğu gibi İspanya’da da 2027 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesin yerel seçimlere sahne olacak. Üst üste üç yıl bütçeyi geçirmekte zorlanan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in başında bulunduğu koalisyon hükümeti son günlerde “yolsuzluk skandalı” ile en zor günlerini yaşıyor.
İspanya’da 8 Şubat’ta Aragon, 15 Mart’ta Kastilya ve Leon ve yüzölçümü ile nüfus bakımından ülkenin en büyük bölgesi olan Endülüs’te 30 Haziran’da yapılacak bölgesel seçimlerde, sosyal demokrat PSOE ve muhalefetin merkez sağ Halk Partisi’nin (PP) alacakları oy oranları 2027 yılındaki genel seçimlerin de göstergesi olacak.
Macaristan dönüm noktasında
AB ülkelerinde en uzun süredir kesintisiz iktidarda kalan Macaristan Başbakanı Viktor Orban en zor sınavına hazırlanıyor. Macaristan’da AB karşıtlığı ve AB yanlıları sandık başında karşı karşıya gelecek.
Macaristan’da ilk kez 1998-2002 yılları arasında başbakanlık koltuğuna oturan Orban, 2010 seçimlerinden sonra aralıksız iktidarda. Viktor Orban’ın partisi Fidesz’ten ayrılarak Tisza Partisi’ni kuran muhalefet lideri Peter Magyar, nisan 2026’da yapılacak seçimler öncesi kamuoyu yoklamalarında 13 puan fark atmış durumda.
İsveç’te önümüzdeki eylül ayında yapılması planlanan genel seçimlere yaklaşılırken, bir başka İskandinav ülkesi Danimarka da genel seçimler yapılacak 2026 yılında. Başkent Kopenhag’da 1938’den beri ilk kez kaybeden Başbakan Mette Frederiksen’in sosyal demokratları önümüzdeki ekim ayında genel seçimlere hazırlanıyor.
Yılbaşı itibarıyla ortak para birimi “Euro”ya geçmesi nedeniyle hükümetsiz kalan Bulgaristan’da, yeniden seçime gidilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi ise 8 Kasım’da yapılacak. Slovenya mart ayında ve Letonya da ekim ayında halk genel seçimler için sandık başına gidecek.
ABD, Rusya, Brezilya, İsrail…
ABD’de seçmenler kasım ayında, Temsilciler Meclisi’nin tamamını ve Senato’nun üçte birini belirleyecek ara seçimler için sandık başına gidecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kazanmasına kesin gözüyle bakılan parlamento seçimleri Eylül ayında gerçekleşecek.
Brezilya’da seçmenler ekim 2026’da sandık başına gidecek. İsrail’de de 27 Ekim 2026 tarihinde parlamento seçimleri yaparak yeni başbakanını seçecek. İsrail seçimleri sadece bölgede değil bütün dünyada merakla izlenecek seçimlerden biri olması bekleniyor.
Dünyanın dört bir köşesinde seçmen sandık başına gitse de sahnede oyun aynı, sadece oyuncuların isimleri değişmeye devam ediyor…
