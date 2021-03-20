Yerküremiz ve gök kubbemiz

Prof. Dr. Fevzi YILMAZ - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Yerküre

Yerküremizin madencilik işlemine uygun derinliği bize, ihtiyaçlarımızın karşılanması için mineraller ve çeşitli formlarda ürünler sunar. Özellikle büyük şehirlerimizde yer yüzeyi artan ihtiyaçlarımızı, başta ulaşım ve iletim olmak üzere karşılayamamakta, yüzeye daha yakın derinlikler gündeme gelmektedir. Ulaşım denince insan ve eşyanın tünellerde taşınması, iletim denince her türlü yeraltı borulu sitemler, ad olarak içme su dağıtım, petrol, doğal gaz, atıksu ve kanalizasyon, elektrik ve telekomünikasyon hatları akla gelir.

Günümüzde büyük şehirlerde salgının da etkisiyle trafik günün hemen her saatinde yoğundur. Özel araçla işe gitmek bulaş korkusu nedeniyle tarz olmaya başlamıştır. Salgın sonrası canlanan iş yaşamı ve artan servis hizmetleriyle ilişkili olarak trafik sorunu daha da artacak, kitlenmeler baş edilmez olacaktır. Artan nüfus ve ihtiyaçlar borulu sistemlerin döşenmesi, yenilenmesi ve tamirini yoğunlaştıracak ayrıca trafikteki durmalar, sıkışmalar, çevresel ve küresel zararları arttıracaktır.

Çözüm iki ayaklıdır. İlki, ekonomik tünellerin inşasını arttırarak trafiği yeraltına almaktır. Diğeri ise yüzey altı borulu sistemler için kazısız teknolojilerin (kazmadan makinelerle hat döşeme) kullanımını arttırmaktır. Yeraltı borulu sitemlerin toplam uzunluklarının cadde ve yol uzunluk bütününün 5 katı mertebesinde olduğu unutulmamalıdır. “Gözden ırak gönülden ırak” özdeyişinin verdiği olumsuz mesajın tersi olarak yeraltı sistemlerini çok önemsemeliyiz, yerel ve merkezi yönetimler bu alanı ihmal etmemelidir. Avrasya Tüneli en ikna edici örnektir. Yerli oranının baskın olduğu tasarım ve tünel inşa yakın zamanda “Yıdırım Bayezid” adlı makine (köstebek) ile yapılmıştır. Nüfus yoğun olduğu Göztepe-Kazlıçeşme arası İstanbul Boğaz geçişi rahatlatılmıştır. Avrasya Tüneli birçok ödüllerle, birinciliklerle taçlandırılmıştır.

Yirmiyi aşkın farklı teknolojileri ve bir o kadar da türevleri olan kazısız borulama sistemleri ülkemiz için çok önemlidir, yenilikçi bir alandır. Özellikle büyük şehirlerimiz su ve gaz idareleri, şehir içi hat döşeme ve yenilemede kazısız teknolojileri bilmektedirler ve kısmen de kullanmaktadırlar. Berlin’de kazılı ile eşit kazısız uygulama, İstanbul’umuzda ve birçok şehrimizde maalesef %10’ların altındadır. Özellikle eski hatlarda uygulanan kazısız bakım ve yenileme çok ekonomiktir, kısa sürelidir, çevre etkisi az ve enerji tüketimi düşüktür.

Yeni nesil tünel açma makineleri, günümüz ortalaması olan 8-10 metre/günlük kazı hızlarını yakın zamanda en az 2 kat arttıracaktır. Toprak ve kayalar yüksek frekanslı ultra ses kırıcılarla pulvarize edilebilecek, daha uzun ve güçlü olan makinelerde öğütülen toprak, tuğlaya dönüştürülebilecek veya hattın iç yüzeyine sıvanabilecektir. Kazı makinesi sert ünite olmak yerine kurtçuk gibi esneyebilecektir. 3D baskı teknolojisi ile tünel kesici başını takiben plastik boru eklemeli olarak yerinde örülebilecektir. Köstebek, yapay zeka ile otonom özellik kazanacak, topraktaki gömülü engelin yanından geçme kabiliyetini kullanacaktır. Bunlar, ileri tanı ve yönlendirme sitemi ile teçhiz edilecektir. En büyük avantaj, kazılan tünellerle trafik tıkanmasının önlenmesi, mimari yapıların korunması, çevre dostu olması ve sosyal maliyetin (gürültü, tehlike gibi) düşürülmesidir. Tünel açmanın bir ileri hali Hyperloop denen sistemdir. Burada, havası alınmış, sızdırmazlıklı, uzun şehirlerarası izole tünel içinden 30-40 kişilik araçlar elektromanyetik tahrikle hareket edecektir. Kanatsız uçak da denen araçların hızı 1100 km/saat olacak, örneğin 600 km’lik Los Angeles- San Francisco arası 30 dakikada kat edilecektir. Yakın zamanda ticarileşecek bu ulaşım tarzının müşterileri de çoktur. Bu alandaki birkaç şirkete Fransa, Çin, Ukrayna, BAE ve Hindistan müşteri olmuşlardır.

Gökkubbe

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan geçenlerde Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı tanıttı ve hedefleri verdi. Türkiye'nin 2023'te Ay ile ilk temasının sağlanmasından, uydu teknolojilerine, uzay limanından rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayinin geliştirilmesine kadar geniş bir spektrum ortaya koydu.

En etkili olan hedef, uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak, rekabet gücünü artırmak, bilimsel ve teknolojik altyapıyı oluşturmak, yeni teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge ve yüksek teknoloji girişimciliği destek programları hazırlamaktır. Bu vizyon çarpan etkisi doğurarak, mevcut teknoloji altyapımızı ve diğer alanları çok olumlu olarak etkileyecektir. Moral değerlerimizi yükseltecektir, gençlerimize ümit aşılayacaktır.

Uzay merak uyandırır, çok kaotiktir, birçok şey öngörülemezdir. Yer küreden 400 km uzakta ulan Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yeryüzünde birbirleri ile mücadele eden ulusların işbirliğine tanık oluyoruz. Lego seti ve çok kollu dragonu andıran bu istasyon mimari şaheser gibidir. Orada zoraki geri kazanım vardır, astronotların nefeslerinden/terinden bile oksijen elde edilir. Kütle çekimi ve üst-alt yoktur. Kaosa örnek olarak, dünyanın yörüngesinde bir santimetreden daha büyük 750 binden fazla başıboş dolanan parçaların bulunduğu gösterilebilir. Dünyayı yağmalayan insanoğlu uzayı çöplüğe mi döndürdü? Bu parçalar elbette uzay mekiklerine zarar verebilir.

Sonuç

Göktürk özdeyişi “Göğe bak, Ayı gör” çok anlamlı ve eğlenceli. Dünyanın en zengin girişimcilerinden Elon Musk’ın birçok şirketi vardır. İki şirketi bu makalenin konu ettiği tematik alanla ilişkilidir. Boring Co. yukarıda ayrıntıları ve yenilikleri verilen tünel açma ve Hyperloop ulaşım sistemi ile ilişkilidir. Space X Şirketi uzay mekiği ve uydu faaliyetleri ile ilgili olup, Ay’a ve Mars’a seyahati de gündem yapmıştır. Türkiye’ye de gelen bu girişimci, bir konuşmasında yeryüzü çok doldu, yerin altına tünellerle girelim ve/veya gökyüzüne açılalım demiştir. Ülkemizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gökyüzünün keşfi için bir adım atıldı. Bir adımın da tünelleme ve kazısız teknolojiler alanında atılmasını bekliyoruz.