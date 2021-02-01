Yerli lastikler

OSD raporlarına göre 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam üretim 1 milyon 297 bin 854 adet, toplam pazar ise 796 bin 200 adet düzeyinde gerçekleşti. Üretim, ticari araç grubunda yüzde 8 seviyesinde daralsa da, ve hafif ticari araç grubunda yüzde 9 oranında azalsa da, ağır ticari araç grubunda yüzde 8 oranında arttı. Otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 27 oranında azalırken, toplam ihracat yine de 916 bin 543 adet oldu. 2017 yılına göre 400 bin eksikle de olsa, Türkiye’nin özellikle otomotiv üretim gücü ortada.

Ayrıca, tedarikçi sanayinde olduğu gibi motorlu taşıtların üzerinde durduğu lastiklerin üretiminde de çok önemli bir yere sahip olan Türkiye'nin gerek OEM'lere gerekse de lastik değişim noktalarına yaptığı satışlar, 2020'de yüzde 19 artarak rekor adetlere ulaştı.

Tüm dünyada yüzde 6 ila 8 oranında daralırken sadece kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi için bile 2 milyonluk seviyelere ulaşılmış olması, bizlere Türkiye'de fabrikası olan lastik üreticilerine daha dikkatli “bakmamız” gerektiğini düşündürüyor. Örneğin; Orta Doğu, Afrika ve Rusya'nın merkezinde Türkiye'de 1960 yılında kurulan ve iki yıl sonra üretime başlayan ilk lastik fabrikasını yöneten ve 75 ülkenin içinde yer aldığı bölgenin merkez üssü Türkiye'de yıllık kapasitesi 1,4 milyona çıkarılan Prometeon, iç pazar için yüzde 35 büyüme rekoru kırarak, 2017'nin 300 binlik üretimini geçen yıl yarım milyon adete çıkarmış ve Türkiye endüstriyel lastik pazarındaki her dört lastikten birinin kendi üretimi olmasını başarmış. Formula, Pharos, Anteo, Tegrys ve Eracle markalarının yanı sıra lisanslı Pirelli ticari lastikler ile tek markada pazar liderliğini elde etmişler.

Pazar bu kadar büyük olunca da, özellikle nakliye ve ulaşım filolarına yan hizmetler de sunmaya başlayan lastik üreticileri, müşterilerinin maliyetlerini azaltmalarına ve tasarruf yapmalarına katkı sunacak çözümler üretmeye de başladılar. BriSA gibi Prometeon'un da terzi işi çözümlerle her filonun ihtiyaçlarına göre hizmet sunması da dikkat çekici... "ProFleet" ve "Pro Services" gibi çözümlerle, toplam sahip olma maliyetini minimize etmeye, müşterilerin ana işlerine odaklanarak zaman kazanmalarına, lastikten maksimum verimi alabilmelerine ve genel toplamda tasarruf elde etmelerine imkan sağlıyorlar. Sadece iki yılda 500 firmaya 20 milyon TL tasarruf sağlayan Prometeon Lastik Grubu örneği, ayrıca Türkiye'nin lisanslı ilk Ar-Ge merkezini de OEM ve normal kullanıcı taleplerine hızla cevap verebilmek için çalıştırırken, artan yük endeksi ihtiyaçları için aks başına 500 kilogramdan fazla kapasite sunan, yakıt tüketimini ve karbondioksit salınımını düşüren yeni teknolojilere sahip düşük yuvarlanma direnci sunan, hatta yeni nesil elektriklenen araçlar için lastikler geliştiriyor. Sadece kış lastik pazarının bile 4,4 milyon adetlere ulaştığını düşünürsek, 10 milyonu ihracat edilen Türkiye'de üretilen 30 milyon adetten fazla lastiğin üzerinde Pirelli'den başka Goodyear, Lassa ve Bridgestone, Petlas ve Sumitomo Ako Grubu ile Kolsan, Özka, Anlaş ve Billas'ın ürettiği markalar yazıyor. Tüm bunları otomotivin teşvik edilmesi gereken "Made In Turkey” listesinde en yukarılara yazmalıyız.

Umarız, anti-damping vergisi uygulaması artık biten, dayanıklılığı ve güvenliği belli olmayan "no name” Çin lastikleri ithalatına karşı, dünya kalitesinde üretim yapan yerli lastikçilerimiz desteklenmeye ve korunmaya devam eder.