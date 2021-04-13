Yerli sanayi Kocaeli’den şahlanıyor

Pandemi süreci, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok ezberi bozdu. Üretimde konvansiyonel yönetimlerin terkinini de bir nevi zorunlu kıldı. COVID-19’un dünyada etkisini göstermesiyle beraber, Kocaeli’de faaliyet gösteren OSB’de ilk etapta, işletmelerin kapasiteleri düştü fakat sanayici yerinde hamleler yaparak pandemiye rağmen adeta şahlanıp, sanayinin dirilişini gerçekleştirdi. Türk imalat sanayisinin merkezi Kocaeli, pandeminin ördüğü ağı aşarak yüksek katma değerli üretim üssü konumuna geldi.

Sanayi, ekonomi için; yeni inovasyonlar, yeni ticari bağlar ve ayak basılan kıtalar demektir. Bugün, Kocaeli’de kurumsallık seviyesi artan OSB ve işletmelerin üretim modeli dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. İşletmeler, Çin, Singapur, Japonya, Almanya ve İspanya gibi ülkelere yaptığı ihracatla başarılı bir üretim grafiği sergiliyor.

Kocaeli’de pandemiye rağmen üretmeye, geliştirmeye ve ihracat yapmaya devam eden firmaların çalışmaları ve başarma azmi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı da gururlandırıyor. Her fırsatta Kocaeli bölgesindeki OSB ve işletmelere ziyarette bulunarak, sanayicinin Türkiye ekonomisindeki önemini vurgulayan Büyükakın, sorunlarına da çözüm bulmak için projeler üreterek, desteğini asla esirgemiyor.

Geçtiğimiz günlerde, Başkan Büyükakın’ın da katılımıyla, Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ, DÜNYA Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ve DÜNYA Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ile birlikte İMES OSB’deki sanayi kuruluşlarını ziyaret ettik. OSB Başkanı Ahmet Tokkan ve Bölge Müdürü Onur Kesici’nin de eşlik ettiği ziyarette, Akım Metal, Arte Elektronik, Er-El Makine ve Silvan Sanayi’yi gezerek, hem çalışmaları hakkında bilgi alma fırsatı bulduk hem de Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak için yürüttükleri özgün projelerini dinledik.

Başkan Büyükakın, ziyaret esnasında firmaların elde ettiği başarıların dünyaya örnek olacağını dile getirdi. Öncülük ettiği sanayiye dönük projelerle, her daim sanayicinin yanında olduğunu gösteren Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir’in Türkiye’de ilk kez yapılan, istihdam odaklı meslek eğitim projesi “USTAM Kocaeli” den de söz etti. USTAM Kocaeli ile sektörün ihtiyaç duyduğu 15 meslek alanındaki uygulama ağırlıklı eğitimler, üniversiteler, sanayi ve ticaret odalarının işbirliğinde verilecek. Bu projenin, nitelikli eleman ihtiyacı olan sanayicinin en büyük yardımcısı olacağını düşünüyorum.

Nitelikli eleman yetiştirme konusunda bir başka dikkat çeken ve beklenen proje de, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteği ile İMES OSB, Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde kurulacak olan İMES Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi. Bu merkez faaliyete geçtiğinde, hiç şüphesiz Kocaeli bölgesinin ihtiyacı olan istihdam ve eğitim alanında önemli rol üstlenecek.

Teknolojiyi ve dijital dönüşümü üretimine entegre eden, Ar-Ge’ye ve yerli üretime odaklanan, ihracatını her yıl artırma hedefiyle çalışmalarını yürüten Kocaelili işletmelerin başarısı takdire şayan. OSB’lerde, mevcut proje ve yatırımların devam etmesi ve yeni projelerin de hayata geçmesiyle, işletmelerin üretim ve satış potansiyellerinin kat kat artacağı kanısındayım.