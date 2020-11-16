Yerli, yabancı yatırımcı hukuk reformu beklentisinde

Hukuk, her şeyin başı… Hayatı tanzim etmeden ekonomiyi sürdürülebilir kılmaya dek her alanın olmazsa olmazı… Son yönetim değişikliği ardından yeniden gündeme gelmesi, tesadüf değil…

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Bakanlıklarımız ve kurumlarımızın yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve işbirliği halinde; ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz” diyor.

Aslında bu atılımı bekliyorduk. Zira ekonominin eski yönetiminde, en fazla hukuktan şikâyet geliyordu. Özellikle yabancı yatırımların ülkeye çekilebilmesinde, atılması gereken adımların başında idi hukuk reformu…

Yabancı neden hukuk reformu ister? Bunu “Dış Türkler” dediğimiz, yurtdışında yatırım yapan bizim patronlara sordum; “S iz bir ülkeye gittiğinizde orada neye bakarsınız?” Aldığım cevaplar, genelde “hukuki düzen” diye başlar…

Ne gibi? “Yatırım teşvikleri, arsa, vergi indirimi vs. yetmez. O ülkedeki hukuk sistemi benim haklarımı koruyacak mı? Başıma bir iş geldiğinde güvencem var mı? Kârımı rahatça transfer edebilecek miyim? Mahkemeler adil mi? Malıma mülküme el konulacak mı?”

Bizim yatırımcı bunları ararken yabancı yatırımcı da benzerini arıyor. Hukuk reformu vaadinin yerli ve yabancı yatırımcıya güven veriyor. Şimdi bu hukuk adımının atılmasını görmek istiyoruz. Ancak bu sayede yatırım teşvikleri yerli ve yabancı piyasalarda karşılık bulacaktır.

HUKUKTAN BÜYÜK TEŞVİK OLUR MU?

Bir ülkede hukuk varsa, güven yeşerir. Yarını kestirebilir, varlığını yitirmeyeceğinden emin olabilirsin. Ters köşeler olmayacağını, acı sürprizlerle karşılaşmayacağını, haklarının gasp edilmeyeceğini bilirsin.

Bu durumda yerli ya da yabancı sermaye sana gelir. Eğer hukuk yoksa gelen; yalancı sermayedir, sıcak paradır, maceracılardır.