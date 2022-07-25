Yerli yazılım şirketi, merkezini ABD'ye taşıyor

ABD, yazılımcıların gözde ülkesi olmaya devam ediyor. Türkiye’nin bu alanda umut veren şirketleri ya ABD’de ofis açıyor ya da merkezini bu ülkeye taşıyor. Taşıyan şirketlerden biri de Stroma Vision. Türk mühendis Anıl Üzengi tarafından kurulan İstanbul merkezli şirket, merkezini ABD’nin güneydoğusunda yer alan Alabama eyaletine taşıdı. Taşımanın en önemli nedenlerinden biri de Türk şirketin aldığı fon desteği. Alabama Vadeli İşlemler Fonu (Alabama Futures Fund-AFF) Türk şirketine yatırım yaptı. Fonun işleyişinden dolayı Türk şirket genel merkezini de eyaletteki Birmingham şehrine taşıma kararı aldı. 2018’de kurulan ve bu güne kadar 15 şirkete yatırım yapan AFF, yalnızca merkezi Alabama'da bulunan veya Alabama'ya taşınmak isteyen şirketlere yatırım yapıyor.

Türk şirketin CEO’su Anıl Üzengi, “ABD’nin en üretken sanayi eyaletlerinden birine yerleşerek, ödüllü endüstriyel güvenlik teknolojimizle sahadaki değer yaratma yeteneklerimizi geliştirebileceğiz" dedi.

Görüntü teknolojisi üzerine çalışıyor

AFF'nin yatırım yöneticisi Redhawk Advisory Ortağı Matt Hottle, “Stroma, Alabama'nın ileri üretim endüstrilerini ve nitelikli işgücünü Stroma'nın en son teknolojisiyle güçlendiren gerçekten stratejik bir yatırımı temsil ediyor. Bu sadece yaralanmaları önlemekle kalmayacak, aynı zamanda önemli bir ekonomik fayda da yaratacaktır” diye konuştu.

İstanbul’da kurulan Stroma Vision, geliştirdiği görüntü işleme teknolojisi sayesinde inşaat, lojistik ve üretim alanlarında insan hayatına tehlike oluşturan durumları algılayan ve aktif bir şekilde önlemlerinin alınmasını sağlayan sistemler tasarlıyor.

Sabancı'nın programına kabul edilmişti

Ürünlerinde, Kişisel Koruyucu Ekipman Takibi, Yorgunluk ve Dikkatsizlik Takibi, Ergonomik Risk Analizi, Sosyal Mesafe Takibi, Yüz Tanıma ile Doğrulama, Nesne- Alan Tanıma ve Hareket Algılama özelliklerine yer veren girişim, daha güvenli bir iş kültürü yaratmayı amaçlayan şirket, daha önce Sabancı Holding’e ait Enerjisa'nın İvme Hızlandırma Programı'na kabul edilmişti. Şirket, CB Insights tarafından En İyi Start-up’lardan biri olarak kabul edildi. Mass Challange İsviçre’deEtkili Girişimler arasında gösterilen Stroma Vision, 2018’de Ankara Kalkınma Ajansı ve Teknoloji Bakanlığı tarafından organize edilen TechAnkara yarışmasını kazandı.