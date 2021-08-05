Yerlisi kolay yırtılıyor sucuk için Brezilya’dan bağırsak ithal ediyor

DÜNYA Gazetesi’nin Kütahya ve Bilecik’i de kapsayan bölge temsilciliğinin açılışı için Hakan Güldağ ve Handan Sema Ceylan’la Afyonkarahisar’a gittiğimizde, temsilcimiz Hatice Aydoğan Özsökmen’le birlikte Cumhuriyet Sucukları’nın fabrikasına da uğradık.

Cumhuriyet Sucukları’nı üreten Afyon Et Entegre A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kocaşaban, abisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kocaşaban’la fabrikayı gezip, sohbet ettik.

Fabrika turuna başlarken Yavuz Kocaşaban, bir yazımdan söz etti:

- Sizin, “Fabrikada hırsız var” yazınız hep aklımda…

Ben yazıyı anımsamaya çalışırken işimi kolaylaştırdı:

- Apikoğlu tesislerini gezdikten sonra kaleme aldığınız yazının başlığı öyleydi.

Arşive girdim, Ağustos 2013’te yayınlanan yazımı buldum:

“Fabrikada hırsız var” numarası çekti, sucukları lodostan korudu…

Apikoğlu’nu üreten Etsan Gıda’nın yönetimindeki ailenin 3’üncü kuşak temsilcisi Dırtat Ağca, markanın kurucusu Kirkor Apikoğlu’nun eşi Gülhatır Hanım’ın işlerin başında olduğu günlerden dinlediği bir anıyı aktarmıştı:

- Gülhatır Hanım, bir gece fabrikada, “Hırsız var” diye bağırmaya başlar. Ekip hırsızı bulamaz. Gülhatır Hanım, “Hırsız falan yok. Lodos çıktı. Dışarıdaki sucukları içeri alın. Lodos, sucuklarda büyük fireye yol açar. ‘Lodos var’ desem yerinizden kımıldamazdınız” der.

Yavuz Kocaşaban, ailenin 4’üncü nesli olarak işlerin başında bulunduklarını belirtti:

- Bizim ana işimiz sucuk üretmektir. Toplam üretimin yüzde 10’u kadar da pastırma üretiriz. Salam, sosis gibi şarküteri ürünleriyle hiç işimiz olmaz.

Bu sözlerinin sektörde söz konusu ürünleri üretenlere karşı olumsuz algılanmaması gerektiğini vurguladı:

- Salam, sosis gibi ürünlere karşı değiliz. Üreten firmalarımıza da sözümüz yok. Biz zaten sucukla marka olmuş bir şirketiz. O nedenle ana üretim sucukla devam ediyor.

Bulundukları sektörün dışında bir ara Afyonkarahisar’da öne çıkan yumurta işine girdiklerini kaydetti:

- Yumurta işini bir süre sonra başka bir şirkete devredip çıktık.

Sucuk dolum noktasında bağırsakları görünce merak ettim:

- Bağırsak tedarikini nereden yapıyorsunuz?

Şu yanıtı verdi:

- Brezilya’dan ithal ediyoruz.

Ardından ekledi:

- Ülkemizde kesilen hayvanların bağırsakları sucuk üretimi için rantabl olmuyor. Çok kolay yırtılmalar oluyor. Brezilya’dan ithal ettiğimiz bağırsaklar standart ve makineyle gerçekleşen sucuk dolumunda rahatlatıyor.

Brezilya’dan bağırsak ithalatının yıllık bedelini sordum, paylaştı:

- 5 milyon dolarlık bağırsak ithalatı söz konusu.

Kullandıkları baharat için Kahramanmaraş’ı adres gösterdi:

- Sucukta kullandığımız baharatı Kahramanmaraş’tan alıyoruz.

Günlük üretimlerinin 25 ton dolayında olduğunu ifade edip sürdürdü:

- İstihdamımız 400’ü aşıyor. Bu yıl ciromuz 420 milyon lira dolayında olacak. Hedefimiz İstanbul Sanayi Odası’nın “En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” listesine girmek.

4’üncü kuşağın çıtayı yükseltme azmi, Cumhuriyet Sucukları’nın büyüme temposu,“Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” listesine girme hedefini tutturmanın çok da uzak olmadığını gösteriyor…

Almanya’da yatırım planı var

CUMHURİYET Sucukları’nı üreten Afyon Et Entegre A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kocaşaban, fabrikanın yanıbaşında inşaatı yeni bitmiş alanı da gezdirdi:

- Burada bir sucuk müzesi kurma planımız var.

Ardından Almanya’ya dönük planlarını paylaştı:

- Almanya’da kiralama yapıp, üretim denememiz de oldu. Önümüzdeki dönemde Almanya’da üretime dönük yatırım yapmayı düşünüyoruz.

Kemik parçası ve kıkırdakları ayıran özel sistem var

AFYON Et Entegre A.Ş. fabrikasını gezerken büyük kıyma makinelerinin yan tarafındaki hortumdan ayrı bir tekneye akanın ne olduğunu merak ettik, Hakan Güldağ’la birlikte sorduk.

Yavuz Kocaşaban ve Mehmet Kocaşaban anlattı:

- Kıyma makinesinin çıkış noktasına yakın özel bir sistem var. O sistem, kıymadaki kemik ve kıkırdak kalıntılarını ayıklıyor. Gördüğünüz hortumdan akan söz konusu kalıntılardır.

Kıymadan kemik ve kıkırdak kalıntılarını ayıklayabilmek önemli bir ayrıntı değil mi?

Kasap Kara Mehmet’in ‘Cumhuriyet’i

AFYON Et Entegre A.Ş.’nin internet sitesine girdim, tarihçesine baktım:

- Afyonkarahisar eşrafının tanınmış kasaplarından merhum Kasap Kara Mehmet, 1920’li yıllarda yeni açtığı kasap dükkanının adını o döneme has duygularla“Cumhuriyet” koyar.

Tarihçede Kasap Kara Mehmet’in et satışının yanısıra kasap sucuğu da yaptığı bilgisini de okudum:

- Kasap Kara Mehmet’in özenle hazırladığı sucukta kendine özgü bir formül ortaya çıkar.

Tarihçede Kasap Kara Mehmet’in vefatı sonrasında oğulları Ahmet ve Ömer Kocaşaban kardeşlerin işlerin başına geçtiği vurgulandı:

- Cumhuriyet Sucukları’nın markalaşma süreci Ahmet ve Ömer Kocaşaban kardeşlerin çabalarıyla başladı.

Afyon Et Entegre A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kocaşaban, tarihçedeki marka bölümüne şu eklemeyi yaptı:

- Markamızı daha da geliştirme konusunda çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.