Yeryüzündeki adaletin yolu gökyüzünde güçlü var olmaktan geçiyor

9 Şubat 2021 Salı akşamı saat 18.00... Hakan Güldağ’la birlikte “Milli Uzay Programı”nın açıklandığı Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeyiz.

Salona Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank girdi, hazırlıkları kontrol etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması öncesi gösterilecek iki kısa filmi önceden bir kez daha izlemek üzere yanımıza oturdu:

- Bakalım Vahap Bey “Milli Uzay Programı” çalışmalarımızı beğenecek mi?

Hakan Çelik’le birlikte oturduğumuz bölüme daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır uğradı:

- Türkiye Uzay Ajansı kurulalı 2 yılı geçti. Belki bu kadar süre sessiz kalmış gibi düşünülebilir. “Milli Uzay Programı”nın altyapısını oluşturmak biraz zaman aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milli Uzay Programı”nı açıklarken dikkatimi çeken sözlerinden biri şu oldu:

- Yeryüzünde adaleti tesis etmenin yolu, gökyüzünde güçlü bir şekilde var olmaktan geçiyor.

Erdoğan, kamuoyu ile paylaştığı hedeflerin hayal ürünü olmadığını belirtti:

-Ülkemizin kozmik rekabetteki mücadelesi 1985’ten bu yana sürüyor. Bu mücadelenin asıl altyapısını son 18 yıldaki yatırımlarımızla oluşturduk. Ülkemizi kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen, test edebilen seviyeye çıkardık.

Göktürk-2’nin Türkiye’nin kendi imkanlarıyla üretip 2012’de uzaya fırlattığı ilk istihbarat uydusu olduğunu anımsattı:

- Şimdi sırada Göktürk-3 var. Yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilecek bu uydumuzun planlama çalışmalarına devam ediyoruz.

“İmece”ye değindi:

- TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydumuz “İmece”nin entegrasyon işlemleri tamamlandı, testleri sürüyor. İnşallah 2022’de uzaya fırlatacağız.

Geçen ay uzaya fırlatılan Türksat 5A ile birlikte Türkiye’nin faal uydu sayısının 4’e çıktığını kaydetti:

- İnşallah yerli ve milli ilk haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı da 2022’de uzaydaki yörüngesine yerleştireceğiz.

Türkiye’nin uzay alanındaki kurumsal kapasitesine büyük önem verdiklerini vurgulayıp, çalışmaları yürüten kuruluşları sıraladı:

-TÜBİTAK Uzay, TÜBİTAK Sage, Delta, Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, Türksat ve İTÜ başta olmak üzere birçok kuruluşumuzun altyapılarında önemli projeler yürütülüyor.

Türkiye’nin uzay sistemleri alanında montaj, entegrasyon ve test hizmetleri sağlayan uluslararası bir oyuncu olduğunu bildirdi:

- En önemli eksiğimiz fırlatma konusudur. Kendi ürettiğimiz uyduları kendi roketimizle uzaya fırlatacak seviyelere henüz gelemedik. Ancak, bu konuda da önemli adımlar attık.

Bu noktada şu bilgiyi paylaştı:

- Sadece TÜBİTAK aracılığıyla son 18 yılda uydu, uzay, fırlatma sistemleri, uzay ekipmanları konularında kamu ve akademi dünyasında 56 projeye 2.1 milyar lira kaynak sağladık.

Dünyanın yeni bir değişimin, dönüşümün arifesinde olduğunun altını çizdi:

-Yeni dönemde güç dengelerini uzay keşiflerinin, bu alandaki yeni teknolojilerin belirleyeceği açıkça görülüyor. Türkiye’yi kritik ve özgün teknolojilerin üreticisi yapma hedefine kilitlenmemizin sebeplerinin en başında bu gerçeği görmemiz geliyor.

Güçlü ve bağımsız bir Türkiye’nin yerini sadece dünyada değil, uzayda da tahkim edecekleri iddiasını ortaya koydu:

-Türkiye’nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı “Milli Uzay Programımızı” tüm dünyaya ilan ediyorum.

Programı ilan ederken son günlerin meşhur sloganını seçti:

►Gökyüzüne bak, ayı gör...

2023’te aya ‘sert iniş’ yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Uzay Programı"ndaki ilk hedefi ortaya koydu:

- Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında aya ilk teması gerçekleştireceğiz. İnşallah aya gidiyoruz.

Bu hedefin iki aşamada tamamlanacağını belirtti:

►İlk aşamada 2023 yılı sonunda yakın dünya yörüngesinden ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle aya ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. İlk fırlatmayı uluslararası işbirliği ile hayata geçireceğiz.

►2028 yılında hayata geçirilecek ikinci aşamada aracımızı yakın yörüngeye çıkartacak ilk fırlatmayı kendi milli roketimizle yapmayı hedefliyoruz. Bu aşamayı tamamladığımızda ayda bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden biri konumuna ulaşacağız.

Uydu geliştirmede marka olmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Milli Uzay Programı”nın ikinci hedefini şöyle anlattı:

► İkinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari bir marka ortaya çıkarmak.

► Ülkemizin uydu üretim kabiliyetlerini Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda kurulacak tek bir milli şirket bünyesinde birleştireceğiz.

► Rekabet gücümüzü artırarak dünyadaki uydu pazarından daha fazla pay elde etmeyi planlıyoruz.

Bölgesel konumlama sistemi geliştirilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Milli Uzay Programı”nın üçüncü hedefini şöyle dile getirdi:

►Türkiye’ye ait bir "bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi" geliştirmek.

►Sivil ve askeri amaçlı navigasyon ihtiyaçları için kullanılan bu uydu teknolojisine dünyada yalnızca 6 ülke sahip.

► Bu hedefe ulaştığımızda savunma, tarım, şehircilik ve otonom araçlar başta olmak üzere kendi hassas navigasyon uygulamalarımızı geliştirebileceğiz.

Uzay limanı işletmesi kurulacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, programın 4'üncü hedefini şöyle aktardı:

►Uzaya erişimi sağlamak ve bir "uzay limanı işletmesi" kurmak.

► Uzayda bağımsız güç olmanın yolu uzaya erişimden geçiyor.

► Türkiye’nin coğrafi konumu, ticari kârlılık bakımından faydalı yük taşıyacak bir uzay limanı işletmesi kurmaya şu an itibariyle uygun değil.

► Uzay limanımızı en uygun coğrafyadaki dost ve müttefik ülkelerle birlikte kurmayı planlıyoruz.

'Uzay havası’ ve gözlemde ileri seviyeye ulaşılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 ve 6'ncı hedefleri şöyle sıraladı:

► Beşinci hedefimiz, "uzay havası" ya da "meteorolojisi" olarak tabir edilen alana yatırım yaparak uzaydaki yetkinliğimizi artırmak.

► Altıncı hedefimiz, Türkiye’yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmak.

Uzay Teknoloji Bölgesi kurulacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7 ve 8'inci hedefleri şöyle özetledi:

► Yedinci hedefimiz, ülkemizde uzay sanayi ekosistemini daha da geliştirmek. Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıları uzay alanına taşıyıp, burada da güçlü ve üretken bir ekosistem oluşmasını sağlayacağız.

► Sekizinci hedef, bir "Uzay Teknoloji Bölgesi" kurmak. ODTÜ bünyesinde yerli ve yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapacak bir "Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi" kuracağız.

Bir Türk vatandaşını uzaya göndereceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9 ve 10'uncu hedefleri şöyle sıraladı:

► Dokuzuncu hedefimiz uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmek olacak.

► 10’uncu hedefimiz, bir Türk vatandaşını uzaya göndermek. Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi turistik bir gezi olarak değil, gelecek nesillere yol gösterecek bilim misyonu olarak tasarlıyoruz.