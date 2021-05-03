‘Yeşil bayrak’lı OSB’ler için yarışı başlattık

GELENEKSEL davet İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkan Yardımcısı Serdar Urfalılar ve İSO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar’dan geldi:

- Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, TİM Başkanı İsmail Gülle, İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki’nin katılımıyla online gerçekleşecek sahur programımıza bekliyoruz.

1 Mayıs 2021 Cumartesi gecesi saat 11.30’da başlayan “Sürdürülebilirlik” başlıklı buluşma, 2 Mayıs 2021 Pazar saat 02.30’a kadar sürdü. Çoğunluğunu iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu 150 kişinin buluşmasında meslektaşımız Fikri Türkel sordu:

- Yeni kurulacak OSB’ler, bazı ilçeler “karbon ayak izi sıfır” olacak şekilde planlanamaz mı? Söz konusu OSB’lere, fabrikaların kurulacağı ilçelere “yeşil sertifika” verilemez mi?

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede sorunun yanıtına şöyle girdi:

- Bakanlığımızda bir AB Genel Müdürlüğü var. O genel müdürlük bünyesindeki arkadaşlar Dünya Bankası’ndan OSB’lerde “yeşil dönüşüm” için 300 milyon dolarlık kaynak sağladı.

Türkiye’deki 340 organize sanayi bölgesi (OSB) için bir yarışın gündeme geleceğini belirtti:

- Şimdilik 6 OSB “pilot uygulama” için talip oldu. Ben bu sayının artacağını, tüm OSB’lerin “yeşil dönüşüm” için yarışacağını düşünüyorum.

“Yeşil OSB” olabilmenin bazı kriterlerini sıraladı:

• OSB’deki fabrikaların su kullanımı en düşük düzeye indirilebiliyor mu?

• OSB’deki tesislerin enerji tüketimi, üretimde gerilemeye yol açmadan düşürülebiliyor mu?

• OSB’deki fabrikalar çatılarına güneş enerjisi santralı kurmuşlar mı?

• OSB’nin bulunduğu bölgede hava kalitesi nasıl?

• OSB’de çevre düzenlemesi “en iyi” denebilecek düzeyde mi?

• OSB’de örneğin elektrikli araç kullanımı yaygınlaşıyor mu?

• OSB’deki yatırımcılar belirlenirken, bir tesisin atığının diğerinin hammaddesi olabilecek şekilde planlama yapılmış mı?

Bu kriterlerin ve ekleneceklerin yer alacağı yönetmeliklerin hazırlanacağını bildirdi:

- Önümüzdeki dönemde OSB’ler için “yeşil bayrak” gündeme gelebilecek. OSB’lere kriterlere uyumu veya uyumsuzluk derecesine göre belki de “sarı bayrak”, “kırmızı bayrak” da verilebilir.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de pandeminin “sürdürülebilirlik”in önemini ortaya koyduğuna işaret edip, bir verinin altını çizdi:

- Türkiye “yeşil teknoloji patenti” başvurularında dünyada şimdilik binde 3 pay alabiliyor. Bu oranı yükseltmemiz gerekiyor.

Ardından ekledi:

- Avrupa Birliği’nin (AB) gündeme getirdiği “Yeşil Mutabakat”, teknolojik dönüşümü de tetikleyecek.

Türkiye’nin ihracatının yarısının AB ülkelerine yönelik olduğunu anımsattı:

- Üretimde karbon ayak iyimizi gündeme getirilen takvimlere uyumlu şekilde sıfıra doğru indirmezsek AB ülkelerine ihracat yapamaz hale gelebiliriz.

Sonra şu mesajı verdi:

- Türkiye olarak, “Yeşil Mutabakat” konusunda kendi özel yol haritamızı çizelim. “Yeşil Mutabakat”ı sıçrama tahtası yapalım ve fırsata çevirelim.

OSB’lerden hangisi ilk “yeşil bayrak” kazanan noktaya gelir?

“Yeşil Mutabakat”, Türkiye için fırsat kapısına dönüşebilir mi?

Çeyrek başına ihracat artık 50 milyar doları aşıyor

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İSO Meclis Başkan Yardımcısı Serdar Urfalılar ve İSO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar’ın sahur buluşmasında “sürdürülebilir ihracat” üzerinde durdu:

- Son 3 çeyrek dönemdir ihracatımız her çeyrek dönem başına 50 milyar doları aştı. Bu yıl 184 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlenmiş olsa da, 200 milyar doları yakalayabileceğimize inanıyoruz.

TİM’de “İklim Değişikliği Komitesi” kurduklarını belirtti:

- “Yeşil Mutabakat”ı fırsata çevirmek istiyoruz.

Geçen yıl 25 bin şirketin ihracat ailesine katıldığını kaydetti:

- Bu yıl da şu anda kadar 6 bin şirket ilk kez ihracatla tanışmış oldu. 200 milyar dolar barajını aştıktan sonra ihracatımızın daha farklı bir ivme kazanacağına inanıyorum.

Yazılım Meslek Lisesi geliyor

İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, mesleki eğitime dönük çalışmaların kendilerini çok motive ettiğini belirtti:

- İstanbul’da hamisi olduğumuz bir meslek lisesini “Yazılım Meslek Lisesi”ne dönüştürmek üzere harekete geçtik. Milli Eğitim Bakanlığı’yla bu konuda önümüzdeki günlerde bir protokol imzalayacağız.

Ardından ekledi:

- Çocuklarımızı bilişime dönük olarak lise çağlarından itibaren yetiştirmemiz gerekiyor. “Yazılım Meslek Lisesi”, buna dönük bir adım olacak.

Bankalar bilançoya değil ‘karbon ayak izi’ne yoğunlaşacak

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “sürdürülebilirlik” konusunun çok hızla dünya gündemine oturduğuna dikkat çekti:

- Bizim de AB’deki gelişmeleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Tarımdan sanayi üretimine, lojistiğe kadar her alanda “sürdürülebilirlik” konusuna yoğunlaşmak gerekiyor.

Yavaş yavaş finansmana giden yol haritasının da “sürdürülebilirlik”ten geçeceğini vurguladı:

- Bankalar, finans kuruluşları önümüzdeki dönemde bilançodan, başvuran şirketlerin kârlılığından çok “karbon ayak izi”ne, “yeşil ekonomi karnesi”ne bakacak. Kredi kararında “karbon ayak izi” daha etkili rol oynayacak.

Gebze’de ‘yapay zeka’ için proje okul yapılacak

GEBZE Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, sahur buluşmasında Aselsan ve Gebze OSB’yle işbirliği yaptıkları proje okulu anlattı:

- Gebze’de bir “Bilişim Lisemiz” var. Şimdi, yapay zeka konusunda, savuma sanayi alanında öğrenci yetiştirecek bir okul kurmak üzere hazırlıklara başladık.

75 milyon liralık yatırımla açılacak okulun öğrencilerinin Aselsan, Havelsan gibi kuruluşlarda staj yapacağını belirtti:

- Bu okulda ülkemizin üretimine, ihracatına katkıda bulunacak beyinler yetişecek. Okulun mezunlarına iş garantisi verilecek.

