Yeşil büyüme mecburiyeti: Türkiye ekonomisinin yeni kırılma noktası

Uzun yıllar boyunca küresel ekonomi, do­ğal kaynakların sınırsız olduğu varsayımı­na dayanan bir büyüme paradigması ile ilerledi. Ancak bu modelin yarattığı çevresel yıkım, de­rinleşen iklim krizi ve artan gelir eşitsizliği ar­tık bu yapının sürdürülemez olduğunu net bir şekilde gösteriyor.

Dünya, sürdürülebilir büyü­me ve yeşil ekonomi adı verilen yeni bir rotaya girmiş durumda. Türkiye ekonomisi de, mevcut kırılganlıklarını aşmak ve uzun vadeli refahını güvence altına almak için bu dönüşümün tam merkezinde yer alıyor.

Makroekonomik gerçeklik: Riskler ve fırsatlar

Yeşil ekonomi sadece bir çevre politikası de­ğil, aynı zamanda karbon emisyonlarını azalta­rak ekonomik büyümeyi sürdürmeyi, kaynak verimliliğini artırmayı ve toplumsal eşitsizlik­leri hafifletmeyi hedefleyen kapsamlı bir kal­kınma modelidir. Bu, artık bir "vizyon" değil, Türkiye’nin rekabetçiliğini koruması için bir ekonomik mecburiyettir.

On İkinci Kalkınma Planı ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı gibi stratejik belgeler, çevre dostu üretimi ve döngüsel ekonomiyi ön plana çıka­rarak bu makroekonomik yönelimi resmileştir­miştir. Ancak bu dönüşüm, Türkiye ekonomisi için hem ciddi tehditleri hem de büyük yapısal fırsatları içinde barındırıyor.

1 Cari açık ve enerji bağımlılığı

Türkiye’nin en kronik makroekonomik za­yıflığı, yüksek enerji ithalatına bağlı cari işlem­ler açığıdır. Yeşil dönüşüm, tam da bu noktada stratejik bir avantaj sunar. Yerli ve yenilenebi­lir enerji kaynaklarına (güneş, rüzgar, jeoter­mal) yapılan agresif yatırımlar, enerji ithalat faturasını önemli ölçüde düşürerek cari açığı kalıcı olarak aşağı çekme potansiyeline sahip­tir. Enerji alanındaki yerlileşme, aynı zamanda yeni, yüksek katma değerli bir sanayi (batarya teknolojileri, enerji depolama sistemleri) ku­rulmasına da zemin hazırlayacaktır.

2 İhracatın geleceği ve SKDM

Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı Avru­pa Birliği’nin (AB) uygulamaya koyduğu Sınır­da Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), ihracatçı firmalar için en büyük risklerden biri­dir. Yüksek karbon salımıyla üretim yapan Türk firmaları, SKDM kapsamında ek maliyetlerle karşılaşacak ve rekabet güçleri ciddi şekilde za­yıflayacaktır.

Bu tehdit, aynı zamanda büyük bir fırsatın da kapısını aralar: Yeşil üretim standartlarına hız­la uyum sağlayan firmalar, hem AB pazarındaki konumlarını güçlendirecek hem de küresel çap­ta yeşil standartları benimseyen yeni pazarlara erişimde avantaj elde edecektir. Uyum, ulusla­rarası rekabetçiliğin yeni adıdır.

3 Yeşil istihdam ve beşeri sermaye

Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve atık yönetimi gibi sektörler, küresel eğilimlere paralel olarak Türkiye’de de hızlı bir büyüme potansiyeline sahiptir. Uluslararası kuruluşla­rın projeksiyonları, 2030 yılına kadar yüz bin­lerce yeni “yeşil iş” yaratılabileceğini gösteri­yor. Ancak bu işler, standart işgücünden farklı olarak, sürdürülebilir üretim ve teknoloji konu­sunda nitelikli “yeşil beceriler” gerektirmekte­dir. Bu, mesleki eğitim ve üniversite müfredat­larının acilen bu dönüşüme paralel olarak gün­cellenmesi gerektiği anlamına gelir.

Dönüşümün politik boyutu: Finansman ve fiyatlama

Yeşil dönüşüm, büyük bir sermaye gereksini­mi doğurur. Bu nedenle yeşil tahvil ihracı, sür­dürülebilirlik bağlantılı krediler ve uluslarara­sı çevresel finansman mekanizmaları, Türkiye için hayati önem taşımaktadır. Ancak bu serma­yeyi çekebilmek için öncelikle güçlü bir makro­ekonomik istikrar ortamının sağlanması şarttır.

En kritik politika aracı ise karbon fiyatlandır­ma mekanizmalarıdır. Hükûmet, emisyon ticare­ti sistemi veya karbon vergisi gibi araçları derhal değerlendirmeye almalı, yüksek emisyonlu sek­törler için net bir yeşil dönüşüm yol haritası oluş­turmalıdır. KOBİ’lerin adaptasyonu için sağlana­cak teknik ve finansal destekler, bu dönüşümün tabana yayılmasında kilit rol oynayacaktır.

Sonuç: Ertelemenin maliyeti ağır

Yeşil ekonomi, Türkiye için geleceğini garan­ti altına almak isteyen bir devletin zorunlu is­tikametidir. Kısa vadede yatırım ve uyum ma­liyetleri getirse de, uzun vadede daha güçlü bir rekabet gücü, kalıcı enerji güvenliği, daha dü­şük cari açık ve sonuç olarak daha dayanıklı bir makroekonomi vaat etmektedir.

Bu dönüşümü ertelemek, sadece maliyetleri artırmakla kalmayacak; küresel rekabet şartla­rını ağırlaştıracak ve ihracat pazarlarını daral­tacaktır. Kararlılık, öngörülü politikalar ve ka­mu-özel sektörün güçlü iş birliği ile yeşil dönü­şüm, Türkiye’nin büyüme hikâyesinin yeni ve sağlam temeli olabilir.