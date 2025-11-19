Yeşil büyüme mecburiyeti: Türkiye ekonomisinin yeni kırılma noktası
Uzun yıllar boyunca küresel ekonomi, doğal kaynakların sınırsız olduğu varsayımına dayanan bir büyüme paradigması ile ilerledi. Ancak bu modelin yarattığı çevresel yıkım, derinleşen iklim krizi ve artan gelir eşitsizliği artık bu yapının sürdürülemez olduğunu net bir şekilde gösteriyor.
Dünya, sürdürülebilir büyüme ve yeşil ekonomi adı verilen yeni bir rotaya girmiş durumda. Türkiye ekonomisi de, mevcut kırılganlıklarını aşmak ve uzun vadeli refahını güvence altına almak için bu dönüşümün tam merkezinde yer alıyor.
Makroekonomik gerçeklik: Riskler ve fırsatlar
Yeşil ekonomi sadece bir çevre politikası değil, aynı zamanda karbon emisyonlarını azaltarak ekonomik büyümeyi sürdürmeyi, kaynak verimliliğini artırmayı ve toplumsal eşitsizlikleri hafifletmeyi hedefleyen kapsamlı bir kalkınma modelidir. Bu, artık bir "vizyon" değil, Türkiye’nin rekabetçiliğini koruması için bir ekonomik mecburiyettir.
On İkinci Kalkınma Planı ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı gibi stratejik belgeler, çevre dostu üretimi ve döngüsel ekonomiyi ön plana çıkararak bu makroekonomik yönelimi resmileştirmiştir. Ancak bu dönüşüm, Türkiye ekonomisi için hem ciddi tehditleri hem de büyük yapısal fırsatları içinde barındırıyor.
1 Cari açık ve enerji bağımlılığı
Türkiye’nin en kronik makroekonomik zayıflığı, yüksek enerji ithalatına bağlı cari işlemler açığıdır. Yeşil dönüşüm, tam da bu noktada stratejik bir avantaj sunar. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına (güneş, rüzgar, jeotermal) yapılan agresif yatırımlar, enerji ithalat faturasını önemli ölçüde düşürerek cari açığı kalıcı olarak aşağı çekme potansiyeline sahiptir. Enerji alanındaki yerlileşme, aynı zamanda yeni, yüksek katma değerli bir sanayi (batarya teknolojileri, enerji depolama sistemleri) kurulmasına da zemin hazırlayacaktır.
2 İhracatın geleceği ve SKDM
Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği’nin (AB) uygulamaya koyduğu Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), ihracatçı firmalar için en büyük risklerden biridir. Yüksek karbon salımıyla üretim yapan Türk firmaları, SKDM kapsamında ek maliyetlerle karşılaşacak ve rekabet güçleri ciddi şekilde zayıflayacaktır.
Bu tehdit, aynı zamanda büyük bir fırsatın da kapısını aralar: Yeşil üretim standartlarına hızla uyum sağlayan firmalar, hem AB pazarındaki konumlarını güçlendirecek hem de küresel çapta yeşil standartları benimseyen yeni pazarlara erişimde avantaj elde edecektir. Uyum, uluslararası rekabetçiliğin yeni adıdır.
3 Yeşil istihdam ve beşeri sermaye
Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve atık yönetimi gibi sektörler, küresel eğilimlere paralel olarak Türkiye’de de hızlı bir büyüme potansiyeline sahiptir. Uluslararası kuruluşların projeksiyonları, 2030 yılına kadar yüz binlerce yeni “yeşil iş” yaratılabileceğini gösteriyor. Ancak bu işler, standart işgücünden farklı olarak, sürdürülebilir üretim ve teknoloji konusunda nitelikli “yeşil beceriler” gerektirmektedir. Bu, mesleki eğitim ve üniversite müfredatlarının acilen bu dönüşüme paralel olarak güncellenmesi gerektiği anlamına gelir.
Dönüşümün politik boyutu: Finansman ve fiyatlama
Yeşil dönüşüm, büyük bir sermaye gereksinimi doğurur. Bu nedenle yeşil tahvil ihracı, sürdürülebilirlik bağlantılı krediler ve uluslararası çevresel finansman mekanizmaları, Türkiye için hayati önem taşımaktadır. Ancak bu sermayeyi çekebilmek için öncelikle güçlü bir makroekonomik istikrar ortamının sağlanması şarttır.
En kritik politika aracı ise karbon fiyatlandırma mekanizmalarıdır. Hükûmet, emisyon ticareti sistemi veya karbon vergisi gibi araçları derhal değerlendirmeye almalı, yüksek emisyonlu sektörler için net bir yeşil dönüşüm yol haritası oluşturmalıdır. KOBİ’lerin adaptasyonu için sağlanacak teknik ve finansal destekler, bu dönüşümün tabana yayılmasında kilit rol oynayacaktır.
Sonuç: Ertelemenin maliyeti ağır
Yeşil ekonomi, Türkiye için geleceğini garanti altına almak isteyen bir devletin zorunlu istikametidir. Kısa vadede yatırım ve uyum maliyetleri getirse de, uzun vadede daha güçlü bir rekabet gücü, kalıcı enerji güvenliği, daha düşük cari açık ve sonuç olarak daha dayanıklı bir makroekonomi vaat etmektedir.
Bu dönüşümü ertelemek, sadece maliyetleri artırmakla kalmayacak; küresel rekabet şartlarını ağırlaştıracak ve ihracat pazarlarını daraltacaktır. Kararlılık, öngörülü politikalar ve kamu-özel sektörün güçlü iş birliği ile yeşil dönüşüm, Türkiye’nin büyüme hikâyesinin yeni ve sağlam temeli olabilir.
|Borsa
|10.728,60
|0,28 %
|Dolar
|42,3325
|0,00 %
|Euro
|49,0594
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1580
|-0,01 %
|Altın (GR)
|5.535,04
|-0,07 %
|Altın (ONS)
|4.068,30
|-0,03 %
|Brent
|64,4400
|-0,23 %