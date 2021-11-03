Yeşil çözümler ve  çevreyi korumak için teknoloji yatırımı şart

Toplumsal ve çevresel sorunlar pandemi döneminde daha da arttı. Birleşmiş Milletler’in 2030 Küresel Amaçlarına ulaşmak için sadece 8 yılımız var. Ne yazık ki, dünyamızın sorunlarına çözüm sunabilecek hedeflerin büyük bir bölümüne erişmemiz zor görünüyor. Bu yüzden, hızlanmaya, dijitalleşmeye, teknolojiye ve gençlerin eğitimine daha fazla yatırım yapmamıza gerek var. Avrupa Birliği ülkeleri gelecek için pek çok proje geliştiriyorlar. İşbirliklerine imza atıyorlar.

27 Ekim 2021 tarihinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Avrupa için sürdürülebilir bir gelecek için neler yapılabileceğinin konuşulduğu “Huawei Avrupa İnovasyon Günü” etkinliği Bilişim Teknolojileri endüstrisinin temsilcileri, akademisyenleri, üst düzey kamu yöneticilerini bir araya getirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Avusturya Eski Cumhurbaşkanı Heinz Fischer, “Barışçıl, başarılı ve güzel bir Avusturya ve Avrupa için birlikte çaba gösterelim” çağrısında bulundu.

Doğa ve çevre için teknoloji

Huawei, Avrupa İnovasyon Günü’nde; eğitim, ekoloji, sağlık ve gelişim alanlarını kapsayan küresel gelişim programı TECH4ALL’ın güncel proje ve faaliyetleri aktarıldı.

Projeler arasında, atıl durumdaki akıllı telefonları ve yapay zeka teknolojisini kullanarak Amazon yağmur ormanlarındaki hareketleri gözleyen “Rainforest Connection” projesi en çok ilgi çeken çalışmalardan birisiydi.

İklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerini araştırmak ve yeni çevre koruma önlemleri geliştirmek için Huawei'in akıllı yazılım sistemlerini kullanacak olan “Guardian” projesi ve kuruluşun Viyana Üniversitesi ile birlikte Neusiedl Gölü'nde gerçekleştireceği araştırma çalışması da ön plana çıkan işler arasındaydı.

Dijital bir Avrupa için 5G odaklı yenilikler

Etkinliğe ev sahipliği yapan Huawei’in Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Catherine Chen Avrupa ile 20 yılı aşkın iyi ilişkiler içinde olduklarını ve gelecekte de Avrupa'da dijital ekosistemin en önemli paydaşlarından biri olacaklarının altını çizdi. Catherine Chen “iş ortaklarımızla birlikte çevreci teknolojiler alanında çalışırken, daha sürdürülebilir bir Avrupa için inovasyon odaklı çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İnovasyon Günü’nde, Huawei’in farklı sektörlerde destek verdiği dijitalleştirme çalışmaları da paylaşıldı. Viyana'daki hastanelerde kullanılmak üzere 5G bağlantısı ile çalışan robotlar, insansız hava araçları ve 5G teknolojisi desteğiyle hayata geçecek Linz Akıllı Tarım Projesi ve Macaristan'da yer alan Avrupa'nın ilk tam bağlantılı akıllı limanı bu projelerden bazılarıydı.

Huawei Avrupa İnovasyon Günü konuşmaları, bu yıl ilk kez 5G bağlantısıyla canlı yayınlandı. Etkinlik alanında ayrıca, katılımcıların akıllı madencilik çözümleri ve artırılmış gerçeklik oyunları gibi 5G uygulamalarını deneyimleyebileceği bir demo aracı da yer aldı.

Genç yeteneklerin eğitimine 35 milyon avro yatırım

Etkinlikte söz alan Huawei Orta ve Doğu Avrupa ve Kuzey Avrupa Bölge Başkanı Phillip Gan, şirketin Avrupa özelindeki eğitim yatırımlarına vurgu yaptı. Gan, Avrupa'nın vasıflı iş gücüne sahip olması gerekliliğine dikkat çekerek, Huawei’in gençlere yönelik çalışmaları hakkında şu bilgileri paylaştı.