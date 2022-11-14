Yeşil demir çağını başlatmamız gerek

Esat Kutmangil, henüz iki yaşındayken kurulmuş Kutes. Döküm sektöründe 26 yıldır faaliyet gösteren şirketin ismi verilirken onun adından ilham alınmış. İşletme eğitimi alan Esat Kutmangil de annesiyle birlikte şirketin yönetimini üstlenmiş durumda. Yeni nesil yönetici olarak, Kutman Grup’un bulunduğu sektörlerde yeni nesil iş modellerinin yerleştirilmesi gerektiğine inanıyor.

Kutes İcra Kurulu Başkanı Esat Kutmangil’in ajandasında, teknoloji yatırımlarını odağına alan verimli ve sürdürülebilir tesisler inşa etmek var. Bunun için son beş yılda 40 milyon eurouk yatırım yaptıklarını söylüyor. “Yenilikleri seven bir şirketiz. Türkiye’nin ilk yatay kalıplama hattını kurarak bu alana girdik. Önümüzdeki beş yılda da 150 milyon euroluk yatırım yapmayı planlıyoruz. Güneş enerjisi öncelikli konularımız arasında. Bu alana 25 milyon euroluk yatırım yaptık” diye anlatıyor planı.

GES, ihtiyacın yüzde 80’ini karşılayacak

Kutes’in Çorlu’daki tesisinden 40’tan fazla ülkeye ihracat yapılıyor. Esat Kutmangil, üretim ve ihracattaki rekabetçi yaklaşımın sürdürülebilirliği için hem hammadde hem de enerji açısından şirketi bağımsızlığa götürecek yatırımların artırılması gerektiğine inanıyor. Bu hedefin enerji tarafında güneş en büyük kaynak olarak görülmüş ve yatırımlara başlanmış. Çorlu’da 550 dönümlük arazi üzerinde yapılması planlanan GES için hazırlıklar sürüyor. “30 MW’lık güneş enerjisi yatırımı için çağrı mektubu sürecindeyiz. Bu yatırım tamamlandığında 16 milyon ağacın karbon emilimine denk enerji tasarrufu yapmış olacağız. Kendi tesislerimizdeki ihtiyacın da yüzde 80’ini güneşten sağlayacağız. Süreç mahsuplaşma yöntemiyle yürüyor” diyen Kutmangil’in hedefi mümkün olduğu kadar fazla güneş enerjisi üretmek.

Dökümde pik oranı düşürülmeli

350 çalışanı olan Kutes, TSKB’nin Escarus programıı kapsamında ilk sürdürülebilirlik raporunu hazırlama sürecinde. Arkasından da CDP raporunu yayınlayacaklarını belirten Esat Kutmangil, üretim süreçlerinin iyileştirilmesine de önem verdiklerini anlatıyor.

Döküm işinde gelen hurdayı dönüştürmek için kum kullanılmak zorunda. Kum madenlerinde ise verilen ruhsatlarının süresinin dolmasına sekiz yıl kaldığını anlatıyor Kutmangil. “Büyük sıkıntı var. Yeni ruhsat verilmiyor. Biz de kum reklamasyon sistemleri üzerinde çalışıyoruz” diyor. Proje hayata geçirildiğinde Kutes’te atık kumların yeniden kullanımı mümkün olacak. Binlerce tonluk atık kum dönüştürülecek. Bir başka dönüşüm de yine üretim için elzem olan pik kullanımında planlanıyor. Yüzde 40 pik kullanımı varken bunu dönüşüm projeleriyle yüzde 24’e düşürdüklerini söyleyen Kutmangil, önümüzdeki yıl yüzde 16 pik oranıyla çalışmayı hedefliyor.

Bu dönüşüm teknolojilerini hayata geçirmenin Türkiye için de önemi büyük Kutmangil’e göre. “Türkiye yıllık 3 milyon ton döküm ile Avrupa’da ikinci sırada. İtalya’yı geçtik. Birinci Almanya. Sektör olarak 10 yıl içinde birinci olmayı hedefliyoruz. Ancak hammadde önemli sıkıntı. Ukrayna savaşı olumsuz etkiledi. Pik’in yüzde 75’i Rusya’dan geliyor. Yılda 1,5 milyon ton pik ithal ediliyor. Bu nedenle döküm şirketleri hurda ile üretim yapma yöntemlerini geliştirmek zorunda. Sektör olarak Demir Çağı’nı yeniden başlatmalıyız. Tekno-demir, yeşil-demir çağı ile yola devam etmeliyiz” diyor.

ÇEVKO ile 10 yılda 1 milyon ağaç

Ormanlar, Esat Kutmangil’in babadan miras kabul ettiği konulardan biri. Babası Bekir Kutmangil’in 1988’de kurduğu ve dünyanın en büyük maden alanı rehabilitasyon projelerinden biri olarak kabul edilen Kut Orman, şirketin sosyal çalışmalarının odağında. Kutes olarak ÇEVKO ile protokol imzaladıklarını söyleyen Esat Kutmangil, yine Kırklareli ve Edirne illerinde projenin hayata geçirileceğini anlatıyor. Proje kapsamında ÇEVKO ile yılda 100 bin fidan dikilecek. Hedef 10 yılda 1 milyon ağaç dikmek ve karbon rötr bir işletmeye dönüşmek.

Esat Kurmangil’in sosyal yatırımlarda hayali bir vakıf kurmak. Şu anda ÇEVKO ile olan işbirliğinin yanı sıra TEV ile de burs programı yürüttüklerini anlatan Kutmangil, “Sektöre gençler yetiştirmeye odaklı çalışmalar yürüten bir vakıf olabilir” diyor.