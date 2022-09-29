Yeşil dönüşüm bugün, yarın geç olacak…

Arkadaşımız Merve Yiğitcan’ın hazırladığı İTO haberini okuyunca, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda, 1972’den bu yana yapılanları hatırladım. Ve bu konuya önem vermenin gerekliliğine değindim.

İTO’nun Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin “İstanbul ‘da reel sektörün yeşil dönüşümü” konusunda yaptığı araştırma, şirketlerin iklim değişikliği denince akıllarına küresel ısınmanın geldiğini gösteriyor. Anket çalışmasına katılan şirketlerin yüzde 69,1’i iklim değişikliğinin ekonomik faaliyetleri üzerinde tehdit oluşturduğunu belirtiyorlar. Arkadaşımız Merve Yiğitcan’ın haberinde bu anketle ilgili değerlendirmelere yer verilirken, şirketlerin “Yeşil Dönüşüm” konusunu henüz içselleştirmedikleri vurgusu yapılıyor.

Bu haberi okuyunca 2021 Ekim’inde TOBB ve TÜSİAD’ın AB’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planında yer almak istedikleri haberini hatırladım. Yaptıkları açıklamada Yeşil Mutabakat’ın salt iklim politikası olarak değil, aynı zamanda ekonomik dönüşüm programı olması gerektiği vurgulanıyordu.

Yeşil dönüşümde ülkemizin bugün yer alması gerektiğine, yarına kalınırsa çok geç olunacağına inanıyorum. İTO’nun yaptığı çalışmanın Türkiye geneline ışık tutacağı düşüncesine katılarak, bu alanda yeni çalışmalar yapmanın uygun olacağını, ayrıca dünyadaki Yeşil Mutabakat ve sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir ekonomi çalışmalarının da yakından izlenmesi ve iş dünyamıza bildirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusu ilk kez Birleşmiş Milletler tarafından 1972 yılında Stockholm’de İnsan çevresi konferansını düzenledi. 2015 yılındaki bizimde katıldığımız Paris İklim Anlaşması’nda da fosil yakıtlar ve çevre kirliliğinin azaltılması konularında kararlar alındı. AB, 2021’de yılı sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar azaltılması, 2050 yılında sıfırlanmasını zorunlu kılan Yeşil Mutabakat’la ilgili kararını alıp açıkladı.

Onun için yeşil mutabakat bugün, yarına kalırsa geç olunur diyorum. İTO’nun yeşil dönüşüm araştırmasını sürdürmesi gerektiğine inanıyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Silverline Ankastre’ye yer verdiğim geçen salı günkü yazımdan sonra beni arayan duayen sanayici, APS Giyim’in sahibi Osman Benzeş, Anadolu’da yatırım yeri ararken, Silverline YKB Mustafa Laçin’in tavsiyesiyle tercihini Merzifon’dan yana kullandığını ve çok memnun kaldığını söyledi.