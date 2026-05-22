Yeşil dönüşüm programında yeni dönem: Somut yatırım ve ölçülebilir hedef şartı
8 Mayıs 2026’da Resmî Gazete’de yayımlanan yeşil dönüşüm programı tebliği ile çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Yeni düzenlemeyle birlikte, şirketlerin yeşil dönüşüm kapsamında gerçekleştireceği somut yatırımlar esas alınacak ve teşvikler bu yatırımlar doğrultusunda belirlenecektir.
Buna göre yatırımcının tesis bazında hazırlayacağı yeşil dönüşüm yol haritası, beş yıllık süre içinde hayata geçirilmesi planlanan yeşil dönüşüm uygulamalarını içerecektir. Ayrıca yatırımcının, başvuru konusu proje bakımından miktarsal veya oransal olarak somut ve ölçülebilir iyileştirmeler içeren proje hedeflerini belirlemesi zorunlu hale getirilmiştir.
Belirlenecek proje hedeflerinin; enerji tüketimi, sera gazı emisyon miktarı, hava kirletici emisyon miktarı, karbon ayak izi, su ayak izi, hammadde tüketimi, atık miktarı, su tüketimi, atık su miktarı, atık su kirlilik yükü ve tesis atıklarından geri dönüştürülmüş girdi miktarı gibi göstergelerde iyileşme sağlaması gerekmektedir. Ayrıca proje hedeflerine ilişkin olarak, projenin uygulanması öncesindeki mevcut durum ölçüm bilgileri ile proje sonrasındaki ölçüm bilgileri, nihai durum ölçümünde sunulacaktır.
Başvuru koşulları
Program kapsamında başvuruların alınması, projelerin değerlendirilmesi, izleme ve revizyon süreçleri ile projelere ilişkin karar alınması iş ve işlemleri, bilgi akışı ve iletişim, program portali aracılığıyla Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Desteklenecek projelerde; program amaçlarına hizmet etme, ölçülebilir proje hedefleri içerme, yeşil dönüşüm uygulamalarından oluşma ve çağrıda yer alan şartları karşılama koşulu aranacaktır.
Proje başvurusunun Genel Müdürlük tarafından şekil yönünden incelenmesi neticesinde, şayet varsa projede tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yatırımcıya program portali üzerinden bilgilendirme yapılarak beş iş gününden az ve yirmi iş gününden fazla olmamak kaydıyla düzeltme süresi verilecek, eksiklikleri bildirilen süre içerisinde tamamlanmayan başvurular, program portali aracılığıyla değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Değerlendirmede dikkate alınacak kriterler
Yeşil dönüşüm uygulamalarının ulusal ve uluslararası mevzuata ve iyi uygulama örneklerine uygun olması, Yenilikçi uygulamalar ve yeni teknolojiler içermesi, Hedeflerin belirgin, ölçülebilir, gerçekçi ve kıyaslanabilir olması, Hedeflerle yatırım unsurlarının uyumlu olması, Yapılan uygulamaların diğer performans göstergelerinde olumsuz etki oluşturmaması, Ölçüm ve raporlama yöntemlerinin doğru ve yeterli olması gibi kriterler bulunmaktadır. Ayrıca program kapsamında desteklenecek yatırımlar; imalat sanayindeki üretim tesisleri ve yardımcı birimlerde gerçekleştirilecek modernizasyon veya entegrasyon yatırımlarını kapsayacak.
Bu kapsamda arazi-arsa alımı, bina-inşaat harcamaları, makine-teçhizat alımları ve diğer yatırım giderleri de desteklenebilecektir. Bunun dışında meskûn mahal içinde bulunan ve çevresel iyileştirme amacıyla meskûn mahal dışına taşınacak tesisler de programa başvurabilecek. Fakat yeşil dönüşüm sürecinde kullanılacak teknoloji ve ürünlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri ile güneş veya rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları program kapsamında desteklenmeyecektir.
Teşvik tutarları
Asgari sabit yatırım tutarı, Öncelikli Yatırımlar Teşvik Sistemi kapsamında 1. ve 2. bölgelerde 12 milyon TL, diğer bölgelerde ise 6 milyon TL olarak uygulanacaktır. Stratejik Hamle Programı kapsamındaki başvurularda ise asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcı, her bir takvim yılında gerçekleştirdiği yeşil dönüşüm uygulamalarına ilişkin gelişme raporunu, takip eden takvim yılının ocak ayı sonuna kadar portal üzerinden Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.
Öte yandan, proje hedeflerine beş yıldan daha kısa sürede ulaşan yatırımcılar tamamlama başvurusunda bulunabilecektir. Ancak tamamlama işleminin sonuçlandırılmasını takiben bir yıl içinde yeni bir proje başvurusu yapılmaması halinde, ilgili tesise ait Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi iptal edilecektir.
