Yeşil dönüşüm programında yeni dönem: Somut yatırım ve ölçülebilir hedef şartı

8 Mayıs 2026’da Resmî Gazete’de yayımlanan yeşil dönüşüm programı tebliği ile çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Yeni düzenlemeyle bir­likte, şirketlerin yeşil dönüşüm kapsamında ger­çekleştireceği somut yatırımlar esas alınacak ve teşvikler bu yatırımlar doğrultusunda belirlene­cektir.

Buna göre yatırımcının tesis bazında ha­zırlayacağı yeşil dönüşüm yol haritası, beş yıllık süre içinde hayata geçirilmesi planlanan yeşil dö­nüşüm uygulamalarını içerecektir. Ayrıca yatı­rımcının, başvuru konusu proje bakımından mik­tarsal veya oransal olarak somut ve ölçülebilir iyi­leştirmeler içeren proje hedeflerini belirlemesi zorunlu hale getirilmiştir.

Belirlenecek proje he­deflerinin; enerji tüketimi, sera gazı emisyon mik­tarı, hava kirletici emisyon miktarı, karbon ayak izi, su ayak izi, hammadde tüketimi, atık miktarı, su tüketimi, atık su miktarı, atık su kirlilik yükü ve tesis atıklarından geri dönüştürülmüş girdi mik­tarı gibi göstergelerde iyileşme sağlaması gerek­mektedir. Ayrıca proje hedeflerine ilişkin olarak, projenin uygulanması öncesindeki mevcut durum ölçüm bilgileri ile proje sonrasındaki ölçüm bilgi­leri, nihai durum ölçümünde sunulacaktır.

Başvuru koşulları

Program kapsamında başvuruların alınma­sı, projelerin değerlendirilmesi, izleme ve reviz­yon süreçleri ile projelere ilişkin karar alınması iş ve işlemleri, bilgi akışı ve iletişim, program porta­li aracılığıyla Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Destek­lenecek projelerde; program amaçlarına hizmet et­me, ölçülebilir proje hedefleri içerme, yeşil dönü­şüm uygulamalarından oluşma ve çağrıda yer alan şartları karşılama koşulu aranacaktır.

Proje başvu­rusunun Genel Müdürlük tarafından şekil yönün­den incelenmesi neticesinde, şayet varsa projede tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yatırım­cıya program portali üzerinden bilgilendirme yapı­larak beş iş gününden az ve yirmi iş gününden fazla olmamak kaydıyla düzeltme süresi verile­cek, eksiklikleri bildirilen süre içerisinde tamam­lanmayan başvurular, program portali aracılığıyla değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Değerlendirmede dikkate alınacak kriterler

Yeşil dönüşüm uygulamalarının ulusal ve ulus­lararası mevzuata ve iyi uygulama örneklerine uy­gun olması, Yenilikçi uygulamalar ve yeni tekno­lojiler içermesi, Hedeflerin belirgin, ölçülebilir, gerçekçi ve kıyaslanabilir olması, Hedeflerle yatı­rım unsurlarının uyumlu olması, Yapılan uygula­maların diğer performans göstergelerinde olum­suz etki oluşturmaması, Ölçüm ve raporlama yön­temlerinin doğru ve yeterli olması gibi kriterler bulunmaktadır. Ayrıca program kapsamında des­teklenecek yatırımlar; imalat sanayindeki üretim tesisleri ve yardımcı birimlerde gerçekleştirile­cek modernizasyon veya entegrasyon yatırımları­nı kapsayacak.

Bu kapsamda arazi-arsa alımı, bi­na-inşaat harcamaları, makine-teçhizat alımları ve diğer yatırım giderleri de desteklenebilecektir. Bunun dışında meskûn mahal içinde bulunan ve çevresel iyileştirme amacıyla meskûn mahal dı­şına taşınacak tesisler de programa başvurabile­cek. Fakat yeşil dönüşüm sürecinde kullanılacak teknoloji ve ürünlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri ile güneş veya rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları program kapsamında desteklenmeyecektir.

Teşvik tutarları

Asgari sabit yatırım tutarı, Öncelikli Yatırım­lar Teşvik Sistemi kapsamında 1. ve 2. bölgeler­de 12 milyon TL, diğer bölgelerde ise 6 milyon TL olarak uygulanacaktır. Stratejik Hamle Prog­ramı kapsamındaki başvurularda ise asgari ya­tırım tutarı 50 milyon TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcı, her bir takvim yılında gerçekleştirdi­ği yeşil dönüşüm uygulamalarına ilişkin gelişme raporunu, takip eden takvim yılının ocak ayı so­nuna kadar portal üzerinden Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

Öte yandan, proje he­deflerine beş yıldan daha kısa sürede ulaşan ya­tırımcılar tamamlama başvurusunda bulunabi­lecektir. Ancak tamamlama işleminin sonuçlan­dırılmasını takiben bir yıl içinde yeni bir proje başvurusu yapılmaması halinde, ilgili tesise ait Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi iptal edilecektir.