Yeşil dönüşümün en zor sorusu: Faturayı kim ödeyecek?
Sürdürülebilirlik dünyasında uzun zamandır ne yapılması gerektiğini konuşuyoruz. Daha az kaynak kullanmak, daha az atık üretmek, karbon emisyonlarını azaltmak, üretimi dönüştürmek, suyu ve enerjiyi daha verimli kullanmak, ürünlerin ömrünü uzatmak…
Liste uzayıp gidiyor.
Fakat artık asıl mesele ne yapılması gerektiğini bilmek değil. Bütün bunların nasıl finanse edileceği.
Çünkü yeşil dönüşümün belki de en az konuştuğumuz tarafı, aynı zamanda en gerçek tarafı: Dönüşüm pahalı. Bir fabrikada enerji verimliliğini artırmak, üretim hattını yenilemek, geri dönüştürülmüş hammadde kullanımına geçmek, su tüketimini azaltmak ya da atığı yeniden üretime kazandıracak altyapıyı kurmak yalnızca iyi niyet veya sürdürülebilirlik vizyonuyla gerçekleşmiyor. Sermaye, teknoloji, bilgi ve zaman gerekiyor.
Özellikle KOBİ’ler açısından mesele daha da kritik. Büyük şirketler dönüşüm yatırımları için finansmana, insan kaynağına ve teknik kapasiteye daha kolay ulaşabilirken ekonominin çok büyük bölümünü taşıyan küçük ve orta ölçekli işletmeler aynı imkânlara sahip değil.
İşte tam da bu nedenle önümüzdeki dönemin sürdürülebilirlik tartışmasının merkezinde bence yeni bir kavram olacak: Dönüşümün finansmanı.
COP31’e giderken taahhütten uygulamaya
Türkiye açısından bu tartışmanın zamanlaması ayrıca önemli. COP31’e ev sahipliği yapmaya hazırlanırken önümüzde yalnızca Türkiye’nin iklim diplomasisindeki görünürlüğünü artıracak büyük bir uluslararası buluşma yok. Aynı zamanda kendi dönüşüm hikâyemizi yeniden düşünmek için önemli bir fırsat var.
Çünkü COP’ların dünyasında yıllardır hedefler, taahhütler ve yol haritaları konuşuluyor. Ancak iklim gündeminin artık giderek daha güçlü biçimde sorduğu soru şu: Peki uygulama nerede?
Türkiye açısından bunun cevabı fabrikalarda, organize sanayi bölgelerinde, şehirlerde ve özellikle KOBİ’lerde verilecek.
Döngüsel ekonomi tam burada önemli hale geliyor. Çünkü konu yalnızca geri dönüşüm değil. Döngüsel ekonomi, bugün büyük ölçüde “üret-kullan-at” mantığı üzerine kurulu doğrusal ekonomik modelin yerine, üretilen ekonomik değeri mümkün olduğunca sistemin içinde tutmayı hedefliyor. Daha az birincil hammadde kullanmak, ürünlerin ömrünü uzatmak, yeniden kullanım ve onarımı artırmak, atığı başka bir üretim sürecinin girdisine dönüştürmek…
Kısacası mesele çöpe gittikten sonra ne yaptığımızdan çok, daha en başında ne kadar az kaynakla ne kadar fazla değer üretebildiğimiz.
Bu yaklaşım çevresel olduğu kadar ekonomik bir mesele. Çünkü enerji, su ve hammaddenin giderek daha stratejik hale geldiği bir dünyada kaynak verimliliği aynı zamanda maliyet, dayanıklılık ve rekabet gücü anlamına geliyor.
Bugün katıldığım bir toplantıda da tam olarak bu ilişkinin giderek somutlaştığını gördüm. VakıfBank ile Sıfır Atık Vakfı arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında açıklanan yeni finansman modeli, döngüsel ekonomi yatırımlarını doğrudan finansmanın konusu haline getiriyor.
İlk fazda 500’ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması ve 10 milyar TL’lik finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor. Daha önemlisi kapsam yalnızca klasik geri dönüşüm yatırımlarıyla sınırlı değil; hammadde kullanımını azaltan yatırımlardan üretim ve kaynak verimliliğine, yeniden kullanım ve kiralama modellerinden kaynak geri kazanımı ve yeniden üretime kadar döngüselliğin farklı aşamalarını kapsıyor. 3 milyar TL’lik KGF kefalet desteği ise özellikle KOBİ’lerin finansmana erişimini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Bence bu örneğin asıl önemi açıklanan finansman miktarından çok burada.
Çünkü sürdürülebilirlik hedeflerinin şirketlerin faaliyet raporlarından çıkıp bilançolarına girmesi gerekiyor.
Yeşil dönüşüm ancak erişilebilir olduğunda gerçekleşir
Türkiye'nin önümüzdeki dönemde karşı karşıya olduğu temel meselelerden biri de tam olarak bu olacak.
Bir tarafta iklim hedefleri, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve yeni düzenlemeler; diğer tarafta günlük nakit akışını, enerji maliyetini, ihracatı ve rekabetçiliğini yönetmeye çalışan işletmeler var.
Bu iki dünyanın birbirine yaklaşması gerekiyor.
Sıfır Atık Vakfı tarafından gerçekleştirilen saha çalışmalarında da dönüşüm isteğinin bulunduğu ancak yüksek ilk yatırım maliyetleri, uzun geri dönüş süreleri, teminat ve eş finansman ihtiyacı ile proje hazırlama kapasitesindeki eksikliklerin yatırımların önündeki önemli engeller arasında olduğu vurgulanıyor.
Aslında bu tespit bize çok önemli bir şeyi söylüyor: İş dünyasına yalnızca “dönüşmelisiniz” demek yetmiyor. Dönüşebilecekleri koşulları da yaratmak gerekiyor.
Bu nedenle önümüzdeki yıllarda bankaların rolünü de farklı değerlendireceğiz. Finans sektörü yeşil dönüşümde yalnızca parayı sağlayan taraf olmayacak; hangi yatırımların ölçekleneceğini, hangi teknolojilerin yaygınlaşacağını ve dönüşümün ekonominin ne kadar geniş bir bölümüne ulaşabileceğini etkileyen aktörlerden biri olacak.
COP31'e yaklaşırken Türkiye için belki de en değerli çıktı daha fazla sürdürülebilirlik sloganı üretmek değil, iklim hedeflerini ekonominin gerçekleriyle buluşturan mekanizmaları çoğaltmak olacaktır.
Çünkü yeşil dönüşüm birkaç büyük şirketin gerçekleştirebildiği pahalı bir ayrıcalık olarak kalırsa adına “dönüşüm” diyemeyiz.
Fabrikaya, organize sanayi bölgesine, belediyeye, girişimciye ve KOBİ’ye ulaşabildiği ölçüde gerçek bir ekonomik dönüşümden söz edebiliriz.
Ve belki artık sürdürülebilirlik konusunda sormamız gereken soru da değişmeli.
“Kim daha iddialı bir hedef açıkladı?” yerine, “Kim bu hedefi uygulanabilir hale getirdi?”
Çünkü COP31’e giderken Türkiye’nin ihtiyacı yeni hedeflerden çok, hedeflerle yatırım arasındaki mesafeyi kapatmak.
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