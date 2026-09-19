Yeşil dönüşümün en zor sorusu: Faturayı kim ödeyecek?

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Sürdürülebilirlik dünyasında uzun zamandır ne yapılma­sı gerektiğini konuşuyoruz. Da­ha az kaynak kullanmak, daha az atık üretmek, karbon emisyon­larını azaltmak, üretimi dönüş­türmek, suyu ve enerjiyi daha ve­rimli kullanmak, ürünlerin öm­rünü uzatmak…

Liste uzayıp gidiyor.

Fakat artık asıl mesele ne ya­pılması gerektiğini bilmek değil. Bütün bunların nasıl finanse edi­leceği.

Çünkü yeşil dönüşümün bel­ki de en az konuştuğumuz tara­fı, aynı zamanda en gerçek tara­fı: Dönüşüm pahalı. Bir fabrika­da enerji verimliliğini artırmak, üretim hattını yenilemek, geri dönüştürülmüş hammadde kul­lanımına geçmek, su tüketimini azaltmak ya da atığı yeniden üre­time kazandıracak altyapıyı kur­mak yalnızca iyi niyet veya sür­dürülebilirlik vizyonuyla ger­çekleşmiyor. Sermaye, teknoloji, bilgi ve zaman gerekiyor.

Özellikle KOBİ’ler açısından mesele daha da kritik. Büyük şir­ketler dönüşüm yatırımları için finansmana, insan kaynağına ve teknik kapasiteye daha kolay ulaşabilirken ekonominin çok büyük bölümünü taşıyan küçük ve orta ölçekli işletmeler aynı imkânlara sahip değil.

İşte tam da bu nedenle önü­müzdeki dönemin sürdürülebi­lirlik tartışmasının merkezin­de bence yeni bir kavram olacak: Dönüşümün finansmanı.

COP31’e giderken taahhütten uygulamaya

Türkiye açısından bu tar­tışmanın zamanlaması ayrı­ca önemli. COP31’e ev sahipliği yapmaya hazırlanırken önümüz­de yalnızca Türkiye’nin iklim diplomasisindeki görünürlüğü­nü artıracak büyük bir uluslara­rası buluşma yok. Aynı zamanda kendi dönüşüm hikâyemizi ye­niden düşünmek için önemli bir fırsat var.

Çünkü COP’ların dünyasında yıllardır hedefler, taahhütler ve yol haritaları konuşuluyor. An­cak iklim gündeminin artık gide­rek daha güçlü biçimde sorduğu soru şu: Peki uygulama nerede?

Türkiye açısından bunun ce­vabı fabrikalarda, organize sa­nayi bölgelerinde, şehirlerde ve özellikle KOBİ’lerde verilecek.

Döngüsel ekonomi tam burada önemli hale geliyor. Çünkü ko­nu yalnızca geri dönüşüm değil. Döngüsel ekonomi, bugün büyük ölçüde “üret-kullan-at” mantı­ğı üzerine kurulu doğrusal eko­nomik modelin yerine, üretilen ekonomik değeri mümkün oldu­ğunca sistemin içinde tutmayı hedefliyor. Daha az birincil ham­madde kullanmak, ürünlerin ömrünü uzatmak, yeniden kul­lanım ve onarımı artırmak, atığı başka bir üretim sürecinin girdi­sine dönüştürmek…

Kısacası mesele çöpe gittikten sonra ne yaptığımızdan çok, da­ha en başında ne kadar az kay­nakla ne kadar fazla değer ürete­bildiğimiz.

Bu yaklaşım çevresel oldu­ğu kadar ekonomik bir mesele. Çünkü enerji, su ve hammadde­nin giderek daha stratejik hale geldiği bir dünyada kaynak ve­rimliliği aynı zamanda maliyet, dayanıklılık ve rekabet gücü an­lamına geliyor.

Bugün katıldığım bir toplantı­da da tam olarak bu ilişkinin gi­derek somutlaştığını gördüm. VakıfBank ile Sıfır Atık Vakfı arasında gerçekleştirilen işbir­liği kapsamında açıklanan ye­ni finansman modeli, döngüsel ekonomi yatırımlarını doğrudan finansmanın konusu haline ge­tiriyor.

İlk fazda 500’ün üzerinde ku­rum ve projeye ulaşılması ve 10 milyar TL’lik finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor. Da­ha önemlisi kapsam yalnızca kla­sik geri dönüşüm yatırımlarıy­la sınırlı değil; hammadde kul­lanımını azaltan yatırımlardan üretim ve kaynak verimliliğine, yeniden kullanım ve kiralama modellerinden kaynak geri ka­zanımı ve yeniden üretime kadar döngüselliğin farklı aşamaları­nı kapsıyor. 3 milyar TL’lik KGF kefalet desteği ise özellikle KO­Bİ’lerin finansmana erişimini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bence bu örneğin asıl önemi açıklanan finansman miktarın­dan çok burada.

Çünkü sürdürülebilirlik he­deflerinin şirketlerin faaliyet ra­porlarından çıkıp bilançolarına girmesi gerekiyor.

Yeşil dönüşüm ancak erişilebilir olduğunda gerçekleşir

Türkiye'nin önümüzdeki dö­nemde karşı karşıya olduğu te­mel meselelerden biri de tam olarak bu olacak.

Bir tarafta iklim hedefleri, döngüsel ekonomi, kaynak ve­rimliliği ve yeni düzenlemeler; diğer tarafta günlük nakit akışı­nı, enerji maliyetini, ihracatı ve rekabetçiliğini yönetmeye çalı­şan işletmeler var.

Bu iki dünyanın birbirine yak­laşması gerekiyor.

Sıfır Atık Vakfı tarafından ger­çekleştirilen saha çalışmaların­da da dönüşüm isteğinin bulun­duğu ancak yüksek ilk yatırım maliyetleri, uzun geri dönüş sü­releri, teminat ve eş finansman ihtiyacı ile proje hazırlama ka­pasitesindeki eksikliklerin ya­tırımların önündeki önemli en­geller arasında olduğu vurgula­nıyor.

Aslında bu tespit bize çok önemli bir şeyi söylüyor: İş dün­yasına yalnızca “dönüşmelisi­niz” demek yetmiyor. Dönüşebi­lecekleri koşulları da yaratmak gerekiyor.

Bu nedenle önümüzdeki yıl­larda bankaların rolünü de fark­lı değerlendireceğiz. Finans sek­törü yeşil dönüşümde yalnızca parayı sağlayan taraf olmayacak; hangi yatırımların ölçeklenece­ğini, hangi teknolojilerin yaygın­laşacağını ve dönüşümün eko­nominin ne kadar geniş bir bölü­müne ulaşabileceğini etkileyen aktörlerden biri olacak.

COP31'e yaklaşırken Türkiye için belki de en değerli çıktı da­ha fazla sürdürülebilirlik sloganı üretmek değil, iklim hedeflerini ekonominin gerçekleriyle buluş­turan mekanizmaları çoğaltmak olacaktır.

Çünkü yeşil dönüşüm birkaç büyük şirketin gerçekleştirebil­diği pahalı bir ayrıcalık olarak kalırsa adına “dönüşüm” diye­meyiz.

Fabrikaya, organize sanayi bölgesine, belediyeye, girişim­ciye ve KOBİ’ye ulaşabildiği öl­çüde gerçek bir ekonomik dönü­şümden söz edebiliriz.

Ve belki artık sürdürülebilirlik konusunda sormamız gereken soru da değişmeli.

“Kim daha iddialı bir hedef açıkladı?” yerine, “Kim bu hedefi uygulanabilir hale getirdi?”

Çünkü COP31’e giderken Tür­kiye’nin ihtiyacı yeni hedefler­den çok, hedeflerle yatırım ara­sındaki mesafeyi kapatmak.