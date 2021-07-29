Yeşil fonlar 2. çeyrekte rekor kırdı, 2,3 trilyon dolara ulaştı

Hükümetlerin küresel iklim kriziyle mücadele politikalarını güçlendirmesi ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş planlarının hızlanması ile birlikte sürdürülebilir finansman ihraçları da hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Hükümetler, son yıllarda hem düzenleme hem de mali harcamalar yoluyla yeşil projelere verdikleri desteği artırıyor; yeşil toparlanma temelli taahhüt veren ülkelerin sayısı hızla yükseliyor.

1,4 milyar dolarlık yatırım araştırmaları ve yatırım yönetimi şirketi Morningstar’ın paylaştığı veriler de, yatırım ortamında değişen tablonun önemli bir kanıtı niteliğinde. Şirketin açıklamalarına göre, küresel sürdürülebilir yatırım fonları altındaki toplam varlıklar 2021’in ikinci çeyreğinde rekor kırarak 2,3 trilyon dolara ulaştı. Çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerini odak alan ESG yatırımlarındaki artış mart ayı sonundan bu yana yüzde 12 oranında gerçekleşti. Bu artışın en önemli nedenlerinden biri de COVID- 19 sürecinde sürdürülebilirliğe olan ihtiyacın ortaya çıkması.

Morningstar, “COVID-19 krizi sonrasında ESG sorunlarına yatırımcıların ilgisinin devam edeceğini” ifade ediyor. Şirket, pandeminin neden olduğu sorunların, yatırımcılara sürdürülebilir ve dayanıklı iş modellerine dayalı portföy oluşturmanın önemini kanıtladığını da ifade ediyor.

İkinci çeyrekte fon hareketlerinin yavaşladığına dikkat çeken Morningstar, bu rağmen büyümenin devam ettiğinin altını çiziyor.

Aslan payı Avrupa’nın

Avrupa yatırım fonları her zaman olduğu gibi, aslan payına sahip konumda. 112,4 milyar dolar sürdürülebilir finansman ihracı gerçekleştiren Avrupa’yı, 17,6 milyar dolarla ABD, 1,2 milyar dolarla Asya izliyor. Avrupa'da sürdürülebilir fonlardaki büyümenin yanı sıra, konvansiyonel fonlara olan talep de ilk çeyrekte görülenden yüzde 15 oranında artarak, 150,6 milyar dolara ulaştı. Hisse senetleri, bir önceki çeyreğe göre yüzde 76’lık bir artışla ikinci çeyrekte 46 milyar dolara ulaşarak, sürdürülebilir yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için en popüler varlık sınıfı olmaya devam etti. Sürdürülebilir fonları ilgilendiren ürün sayısındaki artış hızının yükselmesi de ESG fonlarının başarısında önemli bir rol üstleniyor. Morningstar, mevcut fonların sürdürülebilir fonlara dönüştürülmesinin varlık yöneticileri için yeni bir yol olduğunu ileri sürüyor. Bu yöntemin ESG fonlarını oluştururken mevcut varlıklardan yararlanmaları için bir yol sunduğu da belirtiliyor. Morningstar geçtiğimiz yılsonunda yaptığı incelemede, 745 sürdürülebilir fon ile 4 bin150 geleneksel fonu değerlendirmiş ve karşılaştırma yapılan tüm kategorilerde, sürdürülebilir fon getirilerinin çok daha fazla olduğu ortaya koymuştu.