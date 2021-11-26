Yeşil ikiz dönüşüm ile gelecek nesillerin Avrupa Birliği ve ülkemize yansımaları

Haluk ERCEBERr

TKSD Yönetim Kurulu Başkanı

Avrupa Birliği (AB), net sıfır hedefinin gerçekleşeceği 2050 yılına kadar 11,5 trilyon dolarlık bir yatırım ön görmektedir ve bunun %85'inin rüzgâr, güneş ve diğer sıfır emisyonlu teknolojiler ile gerçekleşeceği belirtilmektedir.

2021-2027 yılları arasında Gelecek Nesillerin Avrupa Birliği (NextGenerationEU ) için 2,1 trilyon Euro bütçe ayırdıklarını ve her yıl yeşil ikiz dönüşüm için 470 milyar Euro harcama yapılacağı AB Komisyonu Başkanı Bayan Leyen tarafından ifade edildi. 2030 İklim Hedeflerine ulaşmak için özellikle halen kömür ile çalışan ülkelere 19 milyar Euro dönüşüm fonu ayrıca 70 milyar Euro ise Sosyal İklim Fonu’nun ayrıldığını, bu arada yeşil ve ikiz dönüşüm için kimsenin arkada bırakılmayacağını vurguladı. Gelecek nesillerin AB projesi, gayrisafi milli hasılayı %2 arttıracaktır. Bu proje birliğin daha yaratıcı, daha dijital ve daha sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır.

Uygun fiyatlı yenilenebilir enerji bu yeşil dönüşümde çok önemli bir yer almaktadır ve 2,6 milyon kişinin istihdam edildiği enerji yoğun sektörler için can suyudur.

Yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, yakıt hücreleri, ağır vasıtalarda yakıt olarak kullanılacak olan yeşil hidrojen, amonyak, gemilerde temiz ve çevreci yakıt olarak kullanılacak olan yeşil metanol, karbon dioksit yakalama teknolojileri ve hidrojen ile birlikte karbon dioksitin kimyasalların üretiminde hatta sentetik yakıtlarda kullanılması geleceğin çözümleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

AB’de yılda 30 milyon ton plastik atık çıkmaktadır. Fakat bunun yalnızca %15’i geri dönüştürülebilmektedir. Lineer ekonomiden döngüsel ekonomiye geçerek mekanik veya kimyasal dönüşüm ile plastikler ekonomiye yeniden kazandırılabilmektedir.

İngiltere’nin kuzeyinde yeşil amonyak (havanın ayrıştırılması ile azot, ayrıca suyun elektrolizi ile hidrojen üretilerek) azot+hidrojen ile çalışan motorlar üretilmeye başlanacaktır. İspanya’da deniz suyunun foto elektrolizi ile elde edilecek hidrojen için ekipman üretim fabrikaları kurulmaya başlanmıştır. Norveç, Polonya ve İngiltere’nin kuzeyinde elektrikli araç pili (Batarya) yatırımları yoğun şekilde devam ediyor. Yakıt pillerinin doğal gaz yerine hidrojen ile çalıştırılması planlanmaktadır.

Danimarka’da Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa’ya yeşil elektrik sağlayacak karadan 80 km açıkta deniz üstü rüzgârgülü adası kuruluyor. 18 futbol sahası büyüklüğünde ve 32 milyar Euro’luk yatırım, 3 GW’lık yatırım 2026 sonrası 10 GW’a yükseltilecektir.

Fas’ta, Almanya ve Fransa’nın desteği ile güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılarak elektroliz yöntemi ile yeşil ve sarı hidrojen elde edilecektir. Hidrojen doğal gaz hatlarında %30 oranında doğal gaza ve LNG’ye daha düşük oranlarda karıştırılarak ya da doğrudan demir-çelik, cam, seramik, alüminyum, çimento gibi endüstrilerde yeşil ve çevreci yakıt olarak kullanılacaktır. Dünyadaki toplam hidrojen projeleri 500 civarına ve toplam yatırım büyüklüğü 500 milyar dolara ulaştı.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) ile öncelikle AB’den karbon kaçağı (yatırımın AB dışına yönelmesi ) önlenmeye çalışılıyor. Ukrayna gübrede kullanılan amonyak için AB’nin yılda 2 milyon ton ilave ihtiyacı olduğunu ve bu sebeple AB’ye ihraç ettiği amonyak için CBAM açısından muafiyet talep ediyor. AB bu konuda hiçbir esneklik göstermeyeceğini belirtti. Dolayısı ile CBAM 2026 yılı itibarı ile global olarak uyum sağlanması gereken bir mekanizma olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu arada AB içinde yerleşik üretici ve ithalatçılar CBAM vasıtası ile oluşacak maliyetlerin AB dışı (Türkiye, Ukrayna ve Rusya başta olmak üzere) üreticilerin CBAM maliyetini ürünün üzerine ilave edecekleri ve bu maliyetlerden dolayı rahatsız olduklarını belirttiler. Bu arada 2026 sonrası AB’de yerleşik orta ve küçük bazı şirketlerin de kapanabileceği vurgulandı.

Polonya ise şu anda kendilerine avantaj sağlayan AB ETS (emisyon ticaret sistemi) için geçerli olan serbest tahsisatlarını 2023 yılı sonrasında da geçerli olmasını talep ediyor.

Rüzgârgülleri, gürültü yarattığı için İtalya ve AB’deki bazı ülkeler bu konuda 2017’de yayınlanan yönetmelik gereği off-shore (açık deniz üstü) uygulamalara giderken Polonya geçtiğimiz günlerde bu konuda bağımsız karar alarak rüzgâr güllerinin karasal uygulamalarına devam edeceğini açıkladı.

Geleceğin kimyasalları gündemde

Eski yıllarda kimya sektörü çevreyi kirleten ve istenmeyen durumda iken pandemi sürecinde hizmet ve destek verdiği 27 sektör ile birlikte ayakta kalan ve AB Yeşil Mutabakatı özellikle ‘Güvenli ve Sürdürülebilir Kimyasallar’ kavramı ile ‘Geleceğin Sektörü’ konumuna geldi. Bu arada genç bir nesil geliyor. Kimyanın geleceği tartışılıyor, yeşil ve dijital kimya eğitimi ile genç lise mezunlarının matematik ve mühendislik (kimya, çevre, endüstri) dallarında Elektrokimya, yenilenebilir enerji, güvenli ve sürdürülebilir kimyasallar konularında eğitime özendirilmeleri ve ‘Yeşil Kimya’nın geleceğin endüstrisinin mihenk taşı olacağı belirtildi.

Ülkemiz COP26 Glasgow öncesi TBMM’de taraf olduğu Paris İklim Anlaşması çerçevesinde bazı avantajlar sağladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakan Yardımcısı ve Baş Müzakereci Prof. Dr. Mehmet Birpınar Fransa-Almanya işbirliği ile 3,2 milyar Euro’luk finansal destek sağlandığını açıkladı.

Bu finansal desteğin büyük kısmı Dünya Bankası diğer kısmı ise Fransa ve Almanya’dan gelecektir. İhracatının %48’ini AB’ye gerçekleştiren Türkiye için 2053 yılı sıfır karbon hedef yılı olarak açıklandı. Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında AB ve Türkiye’yi çok zorlu bir süreç bekliyor. Tabii ki global olarak da AB’nin yeşil ikiz dönüşüm ve gelecek nesillerin AB hedefleri, ülkemizi de doğrudan etkileyecektir.

CEFIC Kimyasal Konferansı, 26-29 Ekim 2021

Avrupa Kimya Endüstri Konseyi, Cefic tarafından 26-29 Ekim 2021 tarihleri arasında hibrit formatta düzenlenen 2021 Kimyasal Konferansı bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi kamu kurumları, endüstri ve STK temsilcilerinden uzman konuşmacıların yer aldığı birbirinden önemli oturumlara sahne oldu. 2050 İklim-nötr hedefine ulaşılması için gerekli yatırım araçlarından, tasarım gereği güvenli ve sürdürülebilir kimyasallara, rekabetçi bir Avrupa Kimya endüstrisini güçlü kılacak ekonomik, yenilenebilir enerjiye erişiminden, döngüsel ekonomiyi hızlandıracak kimyasal geri dönüşüme, ve kimyanın geleceğine ilişkin pek çok konuda paneller düzenlendi. Ayrıca, gerçekleştirilen panellerde geleceğin ulaşım ve taşımacılığında kimyanın dönüştürücü konumda olduğu ve mevzuatların daha iyi uygulanması için işbirliğinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Kimyasal Konvansiyon 2021, Cefic Genel Direktörü Bay Marco Mensink’in açılış konuşmasıyla başladı ve 26 Ekim Salı günü gerçekleştirilen ilk panelde, katılımcılar Avrupa kimya endüstrisinin 2050 iklim-nötr hedefini gerçekleştirebilmesi için ne tür yatırım araçları olduğu konusunda tartıştılar. Panel öncesinde Accenture Küresel Kimyasallar Sürdürülebilirlik Başkanı Michale Ulbrich ve NexantECA Başkanı Richard Sleep kimya sektörünün iklim-nötr hedefine yönelik hangi adımları atması gerektiğine ilişkin yaptıkları sunumda, AB kimya endüstrisinin teknolojideki gelişmeler neticesinde 1990 yılından günümüze 170 milyon ton CO2 eşdeğeri sera gazı azaltımı sağladığını, ancak 2050 iklim-nötr hedeflerine ulaşmak için halen 164 milyon ton CO2 eşdeğeri sera gazı emisyonunun azaltılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bir seri çeşitli varsayımlara dayandırılarak yapılan çalışmalarda kimya sektöründe emisyonların %70’inden sorumlu olan 8 kilit kimyasalın (amonyak, etilen, propilen, nitrik asit, karbon siyahı, kaprolaktam, soda külü, florlu kimyasalları) üretimindeki emisyonların azaltılmasına yönelik çevreci yeni teknolojilerin (hidrojen, elektroliz, elektrik ile çalışan fırınlar) 400 milyar Euro’luk yatırım harcamalarına ihtiyaç duyulduğunu ve bu yeşil değişim sürecinde üretimin kısmi ve tam durdurulmasından kaynaklanacak 200 milyar Euro’luk bir kayıp olacağı, 2050 yılına kadar var olan sistem için harcanması gereken 160 milyar Euro ve buna diğer kimyasallar (250 milyar Euro) eklendiğinde, gelecek 30 yıl içerisinde ~1 trilyon Euro (yılda yaklaşık 35 milyar Euro) bütçeye ihtiyacın olacağı belirtilmiştir. Bu maliyetlerin oldukça yüksek olduğu ancak, tüketici taleplerinin bu yönde olduğu da vurgulandı. Yapılan araştırmalarda tüketicilerin %80’den fazlasının gelecek 5 yıl içerisinde daha fazla çevreci ürünler satın almak isteyecekleri, %60’dan fazlası sosyal, kültürel ve çevresel sorunlara eğilen şirketleri talep ettikleri ve yarısından fazlası ise sürdürülebilir ürünler için daha fazla ücret ödemeye hazır olduklarını göstermektedir. Tüm panelistler, araştırmaların ortaya koyduğu devasa yatırım maliyetlerinden korkmamaları gerektiğini, bu dönüşümün yapılıp yapılmayacağından çok, nasıl yapılacağının önemli olduğu ve bunun için de sürdürülebilir finansal mühendisliğin önemli olduğunun altı çizildi.

İkinci panel oturumunda, tasarım gereği güvenli ve sürdürülebilir (SSbD) kavramının Avrupa Kimya Endüstrisi için rekabetçi bir artışı getirip getiremeyeceği tartışıldı. Tasarım gereği güvenli ve sürdürülebilir (SSbD) kimyasallar kavramının kimyasal inovasyonu hızlandırma ve sürdürülebilir bir büyüme sağlama potansiyeline sahip olduğu konusunda fikir birliğinin oluştuğu ancak SSbD olan yeniliklere yatırım için kriterlerin belirlenmesi ve ortak bir dil bulmak adına yöntemlerin geliştirilmesi için paydaşların uzmanlığından yararlanılmasının ihtiyacı vurgulandı. Panel konuşmacılarından Unilever Kimyasal Güvenlik Programı Direktörü Ian Malcomber, bir sonraki bakış açısından, “kimyasal yenilikler yaratmak ve piyasaya güvenli ve sürdürülebilir ürünler sunmak için endüstri ve tedarikçilerle işbirliğinin gerekli olduğu’’ görüşünü belirtti.

Günün üçüncü ve son panelinde, yenilenebilir enerjinin üretimi, taşınması ve kullanımı üzerine ilgi çekici bir tartışmada panelistler, Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Direktifi’nin (RED) amacını tartıştılar. Yatırımların teoride Avrupa’nın iklim nötr hale getirilmesine yardımcı olması gerektiği ancak Avrupa'da bu temiz enerji kaynaklarının kilidini açmanın zorluğu, yenilenebilir enerji projelerinin planlanması ve bunlara izin verilmesine dayandığı belirtildi.

27 Ekim 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen ilk panelde, iddialı 2050 iklim hedeflerine ulaşmak için tüm Avrupa CO2 emisyonlarının dörtte birinden sorumlu olan taşımacılık emisyonları %90 oranında nasıl azaltılır? AB yeşil mobilite geçişinde kimya endüstrisinin rolü nedir? Taşımacılık sektöründeki bu muazzam geçişe olanak sağlamak için nelere ihtiyaç vardır? Gibi soruların yanıtlandığı, “Kimya, geleceğin ulaşımı için sürükleyici güç mü?” başlıklı bir panel düzenlendi. Panelistlerden, Solvay CSO Pascal Chalvon, kimya endüstrisinin, sürdürülebilir hareketliliği sağlamak için kritik yapı taşlarını geliştirmede ve ana kaynak olmasında kilit bir role sahip olduğunu kabul etti. Chalvon'a göre, geçişin üç ana unsuru var; teknoloji, döngüsellik ve talep. BMW Group Küresel Araştırma İşbirliği Direktörü Stephan Neugebauer, taşımacılık sektörünün dönüşümünün ideolojik olarak yönlendirilen düzenlemeler veya kısıtlamalarla değil, yalnızca teknik inovasyon ile sağlanabileceğine inanıyor. Bataryalı elektrik güç aktarma organları ve hidrojen kullanan yakıt pilleri en önemli güç olacak, ancak bununla sınırlı değil - elektrik taşıyıcısı olarak e-yakıtlar gibi daha fazla teknoloji geliştirmek ve rekabet ortamı yaratılması gerektiğini sözlerine ekledi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Müdürü Eric-Mark Hutema da inovasyonun önemini ve bunu mümkün kılmak için tutarlı bir düzenleyici çerçevenin altını çizdi: “Pilleri ve yakıt hücreli arabaları üretmek istiyorsak, yakıt hücrelerini ve pilleri destekleyen kimyasalların hiçbirinin yasak olmadığından emin olmamız gerektiğini belirtti. Ulaştırma ve Çevre STK'sı Genel Müdürü William Todts, son 10 yılda otomotiv ve kimya endüstrisindeki yeniliklerde muazzam ilerleme kaydedildiğini belirterek, elektrikli araç satışları, iyi bir güven örneği olan Avrupa mevzuatlarının verdiği ivme sonucu olarak çok hızlı yükseldi ve artmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. Panelin ana mesajı, gelecek on yıl, Avrupa'da ve küresel olarak daha temiz hareketliliği geliştirmek için çok önemli olacak ve kimya endüstrisinin bu benzeri görülmemiş dönüşümde kesinlikle kilit bir rol oynayacak olmasıdır.

Ardından gerçekleştirilen ikinci panelde ise, panelistler lineer ekonomiden, döngüsel ekonomiye geçişi, plastik atıklardan geri dönüşümü tartıştılar. Özellikle karışık plastiklerden önce mekanik sonra kimyasal yöntem ile piroliz yağı elde ediliyor. Bu proses Amerika’da Eastman tarafından ticari olarak uygulanmaktadır. AB’de ise BASF yıllardır doğal gaz ile 850 derecede çalıştırdığı buharlı kırıcıyı geçen hafta imzaların atıldığı Kuzey Denizi’ndeki Rüzgar Gülü Adası ve işletmeci şirket tarafından tedarik güvenliğini sağladığı yenilenebilir enerji ile çalıştıracağı elektrikli buhar kırıcıyı fizibilite uygun olmamasına rağmen pilot tesise yatırım yapmaya karar verdi ve piroliz yağı burada nafta ile karıştırılarak kullanılacaktır.

Günün son panelinde ise, kimyasallar mevzuatının daha iyi uygulanması için işbirliğinin önemi ve bu konuya ilişkin tekstil ve moda sektöründen çıkartılacak dersler konulu oturumda panelistler bir araya geldiler. Burada en çarpıcı nokta yılda 28 milyar tekstil bazlı parçanın dolaşım gösterdiği AB sınırlarında %80’i ithal olan söz konusu tekstil ürünlerde kullanılan boyar maddeler ve kimyasalların kontrolü son derece karmaşık ve uygulanması zordur. 2019 yılında AB Piyasa Gözetim Mekanizması ve Yönetmeliği yayınlandı fakat ancak 3 ay önce devreye girdi. AB üye ülkelerde gümrük mekanizmaları da zayıfladığı için bu tür kimyasalların kontrolü oldukça zorlaştı.

‘Kimyanın Geleceği’ konusu ele alındı

29 Ekim’de gerçekleştirilen oturumda ise ‘Kimyanın Geleceği’ konusu ele alındı. DuPont’un Teknik ve Sürdürülebilirlik Başkanı Alexa Dembek tarafından güvenli ve sürdürülebilir kimyasallar ve projelerin ön planda olacağı, İnovasyon ile çevreci ve alternatif kimyasallar bulunarak zararlı kimyasalların yasaklanacağı belirtilmiştir. Bu arada elzem kimyasallar kavramı da ortaya konulmuştur.

Glasgow Üniversitesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lee Cronin’in söylemi ile “dijital bir kimya geliyor. Çin’de üretilen bir molekül dijital ortamda lisanslanarak dünyanın farklı üniversite, özel sektör ve araştırma merkezlerinde farklı uygulamalarda kullanılmaya başlandı’’ şeklinde geleceğin kimyasını anlattı. Kimyacılar “artık çevreyi kirletmek yerine onu kurtaracaklardır’’ sloganını kullandı.

Kapanış konuşmasında BASF CEO ve CEFIC Başkanı Dr. Martin Brüdermüller “çok iddialı bir takvim bizleri bekliyor. Tüm değişiklikler pandemi sürecinde ve hepsi bir anda geldi. Dijitalleşme, Fit for 55 (55’e uyum) ve Sürdürülebilirlik için Yeni Kimyasallar Stratejisi bunlardan bazılarıdır’’ İfadelerini kullandı.