Yeşil Liman Yönetmeliği’ndeki değişiklikler ve Pupa Yelken
Sadun Boro 1965 yılında, Kısmet adlı yelkenli teknesiyle çıktığı dünya turundaki anılarını Pupa Yelken kitabında anlatmış bu hikâyeden ilham alan birçok Türk denizci de benzer rotaları yelkenli teknelerle kat etmiştir. Son olarak 2019 yılında bu yolculuğa başlayan Fatih Aksu, “Blue Horizon” adlı yelkenlisiyle dünya turunu tamamlamış ve 2024 yılında yurda dönmüştür. Bu yolculukların ortak noktası ise rüzgâr enerjisinin temel güç kaynağı olması ve fosil yakıtların zorunlu durumlarda kullanılmasıdır. Günümüzde ise denizler, küresel ticaret tarafından yoğun şekilde kullanıldığından devasa gemi motorlarının neden olduğu emisyonlar da günden güne artmaktadır. Dolayısıyla emisyon azaltımı için ülkemiz tarafından atılan önemli adımlardan biri de 24 Mart 2026 tarihli Yeşil Liman Yönetmeliği’nde bazı değişikliklerin yapılmasıdır.
Yeni kurulan veya büyüyen liman gereklilikleri
Yeni hükümler eklenerek güncellenen yeşil liman yönetmeliği ile birlikte yeni liman inşaatı ve genişletme işlemi yapan işletmeler, liman tamamlandıktan en geç 1 ay içinde başvuru yapmak zorundadır. Yönetmelik kapsamında ek gereklilikler ise elektrik sistemi IEC/IEEE 80005 standardına uygun olması ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında en az 5.000 fidan dikilmesidir. Mevcut limanların genişletmesinde ise yeşil liman sertifikası almak zorunluluğu bulunmaktadır.
Konteyner ve kurvaziyer gemi limanı gereklilikleri
Kurvaziyer gemilerinin yanaştığı limanlarda son üç yılın ortalamasına göre yılda 100 ve üzeri gemi ağırlayan limanların, 31 Aralık 2028’e kadar yeşil liman sertifikası alması zorunlu olacaktır. Sertifika başvurusu öncesinde ise liman arkasındaki uygun bir arazide veya idarenin göstereceği bir bölgede en az 5.000 fidan dikilmesi gerekmektedir. Konteyner gemilerinin yanaştığı limanlarda ise son üç yıl ortalamasına göre 120.000 TEU ve üzeri elleçleme yapılması durumunda, bu limanların 31 Aralık 2030’a kadar yeşil liman sertifikası alması zorunludur. Konteyner limanları da elektrik standardı ve ağaçlandırma yükümlülükleri bakımından kruvaziyer limanlarıyla aynı şartlara tabi olacaktır. Gerekli şartların mücbir sebepler nedeniyle sağlanamaması durumunda ise 1 yıllık ek süre verilecektir.
Örneğin,2028 yılı sonunda bir liman yıllık 100 kurvaziyer gemi ortalamasına ulaşmamış olsun. liman, 20 Haziran 2029’da o yıl içindeki 100. gemiyi ağırlayarak kapasiteye ulaşır. Kapasiteye ulaşılan yılın sonu 31 Aralık 2029 olacaktır. Yönetmeliğe göre, kapasiteye 2029 yılında ulaşıldığı için sertifika alma zorunluluğu 31 Aralık 2030’da başlar ve en az üç ay öncesi dikkate alındığından, başvuru dosyasının en geç 30 Eylül 2030 tarihine kadar idareye sunulması gerekmektedir. Ayrıca yat limanları ve marinalar hariç olmak üzere, gemilerin limanda beklerken neden olduğu hava kirliliğini azaltmak amacıyla limanlarda gemilere sağlanan elektrik altyapısının TS IEC/IEEE 80005 standardına uygun olması şart koşulmuştur. Böylece dünyanın farklı bölgelerinden gelen gemiler, limanlarda ortak bir elektrik sistemini kullanarak bekleme modunda daha düşük emisyon salımına neden olacaktır.
Deniz yüzeyi temizliği
Yeşil liman yönetmeliğinin getirdiği bir diğer yenilik ise liman yüzey temizliğidir. Şöyle ki liman sahası içerindeki dere eğer denize dökülüyorsa liman işletmesi buraya bariyer kurmak zorundadır. Bu şekilde dereden gelen plastik atıklar denize dökülmeden dere ağzında tutulmuş olacaktır. Rıhtım köşeleri ile limanlarda deniz yüzeyindeki vakumlayıp içine çeken en az 30 litre kapasitesi bulunan deniz çöp kovası yerleştirilir. Ayrıca bu cihazların ne kadar çöp topladığı kaydedilecek ve elektronik olarak da dosyalanacaktır.
