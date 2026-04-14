Yeşil Liman Yönetmeliği’ndeki değişiklikler ve Pupa Yelken

Sadun Boro 1965 yılında, Kısmet adlı yel­kenli teknesiyle çıktığı dünya turunda­ki anılarını Pupa Yelken kitabında anlatmış bu hikâyeden ilham alan birçok Türk deniz­ci de benzer rotaları yelkenli teknelerle kat etmiştir. Son olarak 2019 yılında bu yolculu­ğa başlayan Fatih Aksu, “Blue Horizon” ad­lı yelkenlisiyle dünya turunu tamamlamış ve 2024 yılında yurda dönmüştür. Bu yolcu­lukların ortak noktası ise rüzgâr enerjisinin temel güç kaynağı olması ve fosil yakıtların zorunlu durumlarda kullanılmasıdır. Günü­müzde ise denizler, küresel ticaret tarafın­dan yoğun şekilde kullanıldığından devasa gemi motorlarının neden olduğu emisyon­lar da günden güne artmaktadır. Dolayısıy­la emisyon azaltımı için ülkemiz tarafından atılan önemli adımlardan biri de 24 Mart 2026 tarihli Yeşil Liman Yönetmeliği’nde bazı değişikliklerin yapılmasıdır.

Yeni kurulan veya büyüyen liman gereklilikleri

Yeni hükümler eklenerek güncellenen ye­şil liman yönetmeliği ile birlikte yeni liman inşaatı ve genişletme işlemi yapan işletme­ler, liman tamamlandıktan en geç 1 ay içinde başvuru yapmak zorundadır. Yönetmelik kap­samında ek gereklilikler ise elektrik sistemi IEC/IEEE 80005 standardına uygun olması ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında en az 5.000 fidan dikilmesidir. Mevcut limanla­rın genişletmesinde ise yeşil liman sertifikası almak zorunluluğu bulunmaktadır.

Konteyner ve kurvaziyer gemi limanı gereklilikleri

Kurvaziyer gemilerinin yanaştığı limanlar­da son üç yılın ortalamasına göre yılda 100 ve üzeri gemi ağırlayan limanların, 31 Ara­lık 2028’e kadar yeşil liman sertifikası alma­sı zorunlu olacaktır. Sertifika başvurusu ön­cesinde ise liman arkasındaki uygun bir arazi­de veya idarenin göstereceği bir bölgede en az 5.000 fidan dikilmesi gerekmektedir. Kontey­ner gemilerinin yanaştığı limanlarda ise son üç yıl ortalamasına göre 120.000 TEU ve üze­ri elleçleme yapılması durumunda, bu liman­ların 31 Aralık 2030’a kadar yeşil liman serti­fikası alması zorunludur. Konteyner limanları da elektrik standardı ve ağaçlandırma yüküm­lülükleri bakımından kruvaziyer limanlarıy­la aynı şartlara tabi olacaktır. Gerekli şartla­rın mücbir sebepler nedeniyle sağlanamama­sı durumunda ise 1 yıllık ek süre verilecektir.

Örneğin,2028 yılı sonunda bir liman yıllık 100 kurvaziyer gemi ortalamasına ulaşmamış olsun. liman, 20 Haziran 2029’da o yıl içinde­ki 100. gemiyi ağırlayarak kapasiteye ulaşır. Kapasiteye ulaşılan yılın sonu 31 Aralık 2029 olacaktır. Yönetmeliğe göre, kapasiteye 2029 yılında ulaşıldığı için sertifika alma zorunlu­luğu 31 Aralık 2030’da başlar ve en az üç ay ön­cesi dikkate alındığından, başvuru dosyasının en geç 30 Eylül 2030 tarihine kadar idareye sunulması gerekmektedir. Ayrıca yat liman­ları ve marinalar hariç olmak üzere, gemilerin limanda beklerken neden olduğu hava kirlili­ğini azaltmak amacıyla limanlarda gemilere sağlanan elektrik altyapısının TS IEC/IEEE 80005 standardına uygun olması şart koşul­muştur. Böylece dünyanın farklı bölgelerin­den gelen gemiler, limanlarda ortak bir elekt­rik sistemini kullanarak bekleme modunda daha düşük emisyon salımına neden olacaktır.

Deniz yüzeyi temizliği

Yeşil liman yönetmeliğinin getirdiği bir di­ğer yenilik ise liman yüzey temizliğidir. Şöy­le ki liman sahası içerindeki dere eğer denize dökülüyorsa liman işletmesi buraya bariyer kurmak zorundadır. Bu şekilde dereden gelen plastik atıklar denize dökülmeden dere ağzın­da tutulmuş olacaktır. Rıhtım köşeleri ile li­manlarda deniz yüzeyindeki vakumlayıp içine çeken en az 30 litre kapasitesi bulunan deniz çöp kovası yerleştirilir. Ayrıca bu cihazların ne kadar çöp topladığı kaydedilecek ve elekt­ronik olarak da dosyalanacaktır.