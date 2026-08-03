Yeşil Mutabakatta AB finansman imkanları
Atıksu arıtma tesislerinin mevzuata uygun çalıştırılması ve arıtılmış atık suyunu yeniden kullanımının artırılması hedeflenmektedir. Kimler Başvurabilir: Atıksu arıtma tesisi bulunan ve yönetmelikte belirtilen şartları sağlayan bütün tesisler. Başvuru zamanı: “Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki Geri Ödeme Belgesi” almış tesisler tarafından her yıl 01 Ocak-30 Nisan arası Başvuru şekli ve yeri: Çevrimiçi Her yıl 1 Ocak -30 Nisan tarihleri arasında ucbs.cevre.gov.tr Destek Kapsamı: Atıksu arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisi tutarının vergiler ve kesintiler hariç %50’sine kadar geri ödeme yapılmakta olup, ayrıca ileri arıtma teknikleri ile arıtmış oldukları arıtılmış atıksuyunu yeniden kullanan bütün tesisler, yeniden kullanım oranlarına göre %100’e kadar enerji teşvikinden faydalanabileceklerdir.
Ufuk Avrupa
Yeşil dönüşümün temel öncelikler arasında belirlendiği programın bütçesinin yaklaşık %35’i iklim eylemlerine ve %10’u biyoçeşitliliğe ayrılmıştır. Ufuk Avrupa Programı’nın üç sütunlu bir yapısı bulunmaktadır (1. Sütun; Bilimsel Mükemmeliyet, 2. Sütun Küresel sorunlar ve endüstriyel rekabet, 3. Sütun; Yenilikçi Avrupa). Programın özellikle 2. sütunu altında yer alan kümeler kapsamında Yeşil Mutabakat ile doğrudan ilgili birçok çağrı yer almaktadır. Söz konusu kümeler; Sağlık, Kültür, yaratıcılık ve kapsayıcı toplumlar, Sivil güvenlik, Dijital, endüstri ve uzay, İklim, enerji ve hareketlilik ve Gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre başlıklarındadır. Başvuru zamanları her çağrı için ayrı olarak belirlenerek Funding&Tenders portalında duyurulmaktadır. Fon dönemi ve Bütçesi 2021-2027 Dönemi 7 sene için 95,5 milyar avrodur. Başvuru Tipi: Funding&Tenders portalında açık, açılacak ve kapanmış çağrılara, çağrı dokümanlarına ulaşılabilir. Başvurular çevrim içi yapılmaktadır.
Tek pazar
2021-2027 döneminde işletmelerin ve özellikle de KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik bir bileşen olarak Tek Pazar Programı’nın altında yer almaktadır. Tek Pazar Programı COSME Bileşeni ile işletmelerin pazarlara erişimini kolaylaştırmak, girişimciliği ve girişimcilik becerilerinin kazanılmasını teşvik etmek, endüstrinin modernizasyonunu sağlamak ve küresel ve toplumsal zorlukları ele almak hedeflenmektedir. Böylelikle, turizm sektörü de dâhil olmak üzere işletmelerin rekabet güçlerinin ve sürdürülebilirliklerinin artırılması sağlanacaktır. Toplam 4,2 milyar avroluk program bütçesinin %24’ü COSME bileşenine ayrılmıştır. Başvuru Tarihleri: Başvuru zamanları her çağrı için ayrı olarak belirlenerek Funding&Tenders portalında duyurulmaktadır. Fon dönemi ve Bütçesi: 2021-2027 Dönemi 7 sene için 4,2 milyar avrodur. Başvuru Tipi: Funding&Tenders portalında açık, açılacak ve kapanmış çağrılara, çağrı dokümanlarına ulaşılabilir. Başvurular çevrim içi yapılmaktadır.
Dijital Avrupa
Program kapsamında öncelikli olarak Yüksek Başarımlı Hesaplamalar, Yapay Zekâ, Veri ve Siber Güvenlik alanlarında kritik dijital altyapıların kurulması ve stratejik öneme sahip yenilikçi dijital teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecektir. İkinci aşamada ise, kurulan altyapıların ve dijital teknolojilerin KOBİ’lerin, kamu kurumlarının ve vatandaşların erişimine açılması ve kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Program, dijital teknolojilerin gücünü açığa çıkararak, Avrupa’nın 2050 yılına kadar iklim nötr olmak da dahil olmak üzere Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda belirtilen hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Başvuru Tarihleri: Başvuru zamanları her çağrı için ayrı olarak belirlenerek Funding&Tenders portalında duyurulmaktadır. Fon dönemi ve Bütçesi: 2021-2027 Dönemi 7 sene için 4,2 milyar avrodur. Başvuru Tipi: Funding&Tenders portalında açık, açılacak ve kapanmış çağrılara, çağrı dokümanlarına ulaşılabilir. Başvurular çevrim içi yapılmaktadır.
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