Yeşil Mutabakatta AB finansman imkanları

Atıksu arıtma tesislerinin mevzuata uygun çalıştırılması ve arıtılmış atık suyunu yeniden kullanımının artırılma­sı hedeflenmektedir. Kimler Başvurabilir: Atıksu arıtma tesisi bulunan ve yönetme­likte belirtilen şartları sağlayan bütün te­sisler. Başvuru zamanı: “Atıksu Arıtma Te­sisi Enerji Teşviki Geri Ödeme Belgesi” al­mış tesisler tarafından her yıl 01 Ocak-30 Nisan arası Başvuru şekli ve yeri: Çevri­miçi Her yıl 1 Ocak -30 Nisan tarihleri ara­sında ucbs.cevre.gov.tr Destek Kapsamı: Atıksu arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisi tutarının vergiler ve kesintiler ha­riç %50’sine kadar geri ödeme yapılmakta olup, ayrıca ileri arıtma teknikleri ile arıt­mış oldukları arıtılmış atıksuyunu yeni­den kullanan bütün tesisler, yeniden kul­lanım oranlarına göre %100’e kadar enerji teşvikinden faydalanabileceklerdir.

Ufuk Avrupa

Yeşil dönüşümün temel öncelikler ara­sında belirlendiği programın bütçesinin yaklaşık %35’i iklim eylemlerine ve %10’u biyoçeşitliliğe ayrılmıştır. Ufuk Avrupa Programı’nın üç sütunlu bir yapısı bulun­maktadır (1. Sütun; Bilimsel Mükemmeli­yet, 2. Sütun Küresel sorunlar ve endüst­riyel rekabet, 3. Sütun; Yenilikçi Avrupa). Programın özellikle 2. sütunu altında yer alan kümeler kapsamında Yeşil Mutaba­kat ile doğrudan ilgili birçok çağrı yer al­maktadır. Söz konusu kümeler; Sağlık, Kültür, yaratıcılık ve kapsayıcı toplumlar, Sivil güvenlik, Dijital, endüstri ve uzay, İk­lim, enerji ve hareketlilik ve Gıda, biyoe­konomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre başlıklarındadır. Başvuru zamanları her çağrı için ayrı olarak belirlenerek Fundin­g&Tenders portalında duyurulmaktadır. Fon dönemi ve Bütçesi 2021-2027 Döne­mi 7 sene için 95,5 milyar avrodur. Baş­vuru Tipi: Funding&Tenders portalında açık, açılacak ve kapanmış çağrılara, çağ­rı dokümanlarına ulaşılabilir. Başvurular çevrim içi yapılmaktadır.

Tek pazar

2021-2027 döneminde işletmelerin ve özellikle de KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik bir bileşen olarak Tek Pazar Prog­ramı’nın altında yer almaktadır. Tek Pa­zar Programı COSME Bileşeni ile işletme­lerin pazarlara erişimini kolaylaştırmak, girişimciliği ve girişimcilik becerilerinin kazanılmasını teşvik etmek, endüstrinin modernizasyonunu sağlamak ve küresel ve toplumsal zorlukları ele almak hedef­lenmektedir. Böylelikle, turizm sektörü de dâhil olmak üzere işletmelerin rekabet güçlerinin ve sürdürülebilirliklerinin ar­tırılması sağlanacaktır. Toplam 4,2 milyar avroluk program bütçesinin %24’ü COS­ME bileşenine ayrılmıştır. Başvuru Tarih­leri: Başvuru zamanları her çağrı için ay­rı olarak belirlenerek Funding&Tenders portalında duyurulmaktadır. Fon dönemi ve Bütçesi: 2021-2027 Dönemi 7 sene için 4,2 milyar avrodur. Başvuru Tipi: Fundin­g&Tenders portalında açık, açılacak ve ka­panmış çağrılara, çağrı dokümanlarına ulaşılabilir. Başvurular çevrim içi yapıl­maktadır.

Dijital Avrupa

Program kapsamında öncelikli olarak Yüksek Başarımlı Hesaplamalar, Yapay Zekâ, Veri ve Siber Güvenlik alanların­da kritik dijital altyapıların kurulması ve stratejik öneme sahip yenilikçi dijital tek­nolojilerin geliştirilmesi desteklenecek­tir. İkinci aşamada ise, kurulan altyapıların ve dijital teknolojilerin KOBİ’lerin, kamu kurumlarının ve vatandaşların erişimine açılması ve kullanımının yaygınlaştırılma­sı hedeflenmektedir. Program, dijital tek­nolojilerin gücünü açığa çıkararak, Avru­pa’nın 2050 yılına kadar iklim nötr olmak da dahil olmak üzere Avrupa Yeşil Muta­bakatı’nda belirtilen hedeflere ulaşılması­na katkıda bulunmaktadır. Başvuru Tarih­leri: Başvuru zamanları her çağrı için ayrı olarak belirlenerek Funding&Tenders por­talında duyurulmaktadır. Fon dönemi ve Bütçesi: 2021-2027 Dönemi 7 sene için 4,2 milyar avrodur. Başvuru Tipi: Funding&­Tenders portalında açık, açılacak ve kapan­mış çağrılara, çağrı dokümanlarına ulaşıla­bilir. Başvurular çevrim içi yapılmaktadır.