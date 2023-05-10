Çevre ve iklim değişikliği ile mücadele için küresel dönüşüm başladı. Şimdiden hayatımıza ‘yeşil ekonomi’, ‘yeşil kira sertifikası’, ‘yeşil OSB’, ‘yeşil endüstri bölgeleri’, ’yeşil ulaşım’, ‘yeşil denizcilik’, ‘yeşil liman’, ‘yeşil yatırım’, ‘yeşil tarife (enerji)’, ‘yeşil büyüme’, ‘yeşil üretim’, ‘yeşil rekabetçilik’, ‘yeşil şeritler (tarım)’, ‘yeşil dönüşüm’, ‘yeşil teknoloji’, ‘yeşil taksonomi’ gibi yeni dünya düzenini yansıtan ‘yeşil’le nitelenen yeni terimler girdi.

Avrupa Birliği’ni 2050’de iklim nötr hale getirmeyi amaçlayan ve 2020’den bu yana Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal), tüm mevcut yasaları iklim esaslarıyla yeniden gözden geçirmeyi ve döngüsel ekonomi, biyolojik çeşitlilik, inovasyon gibi konularda yeni yasalar çıkarmayı öngörüyor.

Ayrıca Avrupa Komisyonu planlarında yeşil ve dijital dönüşümün birbirini tamamladığı, ikiz dönüşüm kavramının iki yönlü bir dönüşümü tasvir ettiği de görülüyor. İkiz dönüşüme göre “olsa güzel olur” pozisyonunu geride bırakan kurumsal düzeyde sürdürülebilirlik, küresel toplumun faydası için “olmazsa olmaz” bir konuma kavuşuyor. Zira ikiz dönüşüm, büyüme, kârlılık ve marka imajı gibi konularla doğrudan ilişkileniyor.

İşte özellikle marka imajı ve sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitimi de birleştirince yeni bir terim daha ‘yeşil satranç’ ile hayat buldu. ‘Yeşil satranç’ projesi girişimci ve amatör ruhlu bir annenin yüreğinden ve aklından; Çevre ve iklime karşı mücadelede farkındalık yaratmak için, Kocaeli Sanayi Odası’nın koordinasyonunda, Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de katkı ve destekleri ile 1 yılda tam 7 kez organize edildi.

Sadece ‘yeşil’e sadece ‘çevre’ye değer veren, ‘çevreci’ yaklaşımları ile fark yaratmaya çalışan sanayicilerin destekleri ile. ‘Yeşil Satranç’ AB ile henüz tam uyum sağlayamamış Türkiye’de, ilk ve tek Kocaeli’de ‘yeşil vizyon’ ile büyümeye devam ediyor. Tam 1 yıl olmuş. AB Günü özelinde hayata geçirilen ‘yeşil satranç’ projesinin ilki projeye öncülük eden Kocaeli Sanayi Odası ile gerçekleştirildi.

İkinci ‘yeşil satranç’ turnuvası ‘’Birlikten Gelecek Doğar’’ mottosuyla sürdürülebilirlik yolculuğunda gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre, güçlü bir ekonomi ve fırsat eşitliği sunmayı, adil bir iş dünyası oluşturmayı amaçlayan Polisan Holding; üçüncüsü çalışanlarının yüzde 40’a yakını engellilerden oluşan, tam bir doğa harikası köyde, yeşillikler ve doğal hayatın içindeki Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi; dördüncüsü çevreyi ve çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korumayı esas alan, Kocaeli’nin ilk 50 büyüğü arasındaki Sarkuysan, beşincisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki, ‘temiz çevre sağlıklı toplum’ mottosu ile eğitime de, bulunduğu çevreye de sorumluluklarını yerine getiren, Türkiye’nin en büyük atık bertaraf tesislerinden biri olan İZAYDAŞ; altıncısı çevre ve girişimcilik denilince ilk akla gelen, Kocaeli’de iyi mühendisliğin ödüllü fabrikası, hareketin ve kontrolün teknoloji merkezi olma vizyonuna yakışan, çevre dostu yeşil fabrika ‘HKTM – Hidropar Kontrol Sistemleri’; yedincisi ise sadece Kocaeli’nin değil Türkiye genelinde en çevreci, en yeşil OSB’lerden biri olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) işbirliği ile düzenlendi.

Tam 1 yıl olmuş. Araya ne yazık ki büyük bir deprem felaketi girdi. Halen yaraları sarmaya çalışıyoruz. Ama AB uyum sürecinde ‘yeşil’e desteği de sürdürmemiz gerekiyor. Yeşil Satranç 1. yılında, yine Kocaeli Sanayi Odası ev sahipliğinde, Assan Alüminyum iş birliği ile, Avrupa Günü’nün kutlandığı Mayıs ayında çevre ve spor farkındalığına dikkat çekecek.