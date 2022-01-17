İki gün önce Avusturya'da 2022 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'na katılacak WRC takımları bir araya geldiler ve bu hafta sonu Monte-Carlo Rallisi’yle start alıp dört kıtada 13 raundda yarışmaya başlayacak yeni Rally1 araçlarının lansmanını yaptılar.

Red Bull’un Hangar-7 merkezindeki geceye eski bir WRC yarışçısı olan FIA’nın yeni Başkanı Mohammed Ben Sulayem’in yanında Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport ve M-Sport Ford ekipleri arasında Toyota'nın 2021 şampiyona ikincisi Elfyn Evans ve geçen sezon WRC tarihindeki en genç ralli kazananı olan takım arkadaşı Kalle Rovanperä da katıldılar.

Ayrıca Hyundai'nin en hızlı sürücüleri Thierry Neuville ve Ott Tänak ile M-Sport Ford’a yeni imza atan Craig Breen ve genç pilot Adrien Fourmaux da, organizasyonun yıldız isimleriydi.

Fakat, asıl önemli olan, önemli çevresel değişikliklerin uygulanmaya başlayacağı WRC 50’nci sezonunda yeni FIA teknik düzenlemeleriyle bu devasa ralli serisinin daha sürdürülebilir yarınlara yönlendirilecek olmasının açıklanmasıydı.

Çok daha güvenli hücreli şasi etrafında inşa edilen Plug-In hibrit motorlu otomobillerin, sürdürülebilir enerji kaynakları ve yüzde yüz fosil olmayan yakıt kullanarak motor sporlarının daha yeşil bir geleceğe doğru adım atması, WRC’nin artık resmen çevreci bilince kavuşmaya başladığına işaret ediyor.

Yeni hibrit otomobillerin, 2011'den bu yana bu sporun en üst düzey otomobillerine güç vererek yarışlarda kendini kanıtlamış 1.6 litrelik turbo benzinli motora 100 kW'lık elektrik motorun harmanlanmasıyla performans seviyelerini 500 beygir gücünün üzerine çıkarırken zararlı emisyonları da azaltabilmeleri, ümit verici bir yenilik!

FIA'nın yeni teknik düzenlemelerine göre araçlarını güvenlik iyileştirmeleriyle birlikte hazırlayan ve sezon açılışı “Rallye Monte-Carlo”ya yetiştiren takımların açıklamalarında; hibrit teknolojisiyle yeni bir dinamik performans seviyesine çıkan Rally1 otomobillerinin “neler yapabilecekleri”, herkes için büyük heyecan olacağı yer alıyordu. Diğer yanda kullanılacak yüzde 100 sürdürülebilir yakıt ile şampiyonanın her ayağında daha fazla “yeşil” etiket elde edilmesi için çalışılacağından dolayı, “WRC yepyeni bir çağa giriyor” diyebiliyoruz. WRC'nin bu dönüm noktasına, üretici markaların çok sıkı çalışarak şaşırtıcı bir hızda geliştirdikleri yenilikçi ve çevreci Rally1 araçlarıyla imza atıyor olmaları, takdire şayan…

Dünyanın en rekabetçi motor sporlarının bile, gezegenimizin geleceğini düşünerek kendini değiştirebilmesi, gerçekten çok güzel.

Umarız, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonumuz TOSFED, yeni nesil WRC organizasyonlarına en kısa sürede yeniden ev sahipliği yapabilir.