“Yeşilçam’ın tatlı-sert babacan, anti-kahramanı…”

Tiyatro ve sinema oyuncusu, 500’e yakın eserde rol almış olan Hulusi Kentmen, tatlı sert, babacan karakteriyle hayatımızda yer alıp iz bıraktı.

Hulusi Kentmen 1912’de Bulgaristan’da Tırnova’da dünyaya geldi. Çocuk yaşta ailesiyle Türkiye’ye göç etti. Akçakoca İlkokulu’nda ilk kez sahneye çıktı. Deniz Astsubay Okulu’nu bitirdi. Komutanlığın hoşgörüsüyle, 1961 yılında subaylıktan emekli olana dek oyunculuğu sürdürebildi. 1938’de Refika Hanım’la evlendi, Volkan adında bir oğlu oldu.

Tiyatroya Halk Eğitim Sahnesi’nde başladı. Burhan Tepsi Topluluğu’na katıldı, Rahmi Dilligil’in Ses Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptı. Reşit Baran’ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel oldu.

1942’de, ‘’Sürtük’’ filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. 1946’da Ferdi Tayfur’un, ‘’Senede Bir Gün’’ filminde yer aldı. Bunu kahramanlık filmleri izledi. 1948’de İstiklal Madalyası, 1949’da Şehitler Kalesi ve 1960’de Estergon Kalesi filmlerinde yer aldı.

1965 yılında Şehir Tiyatroları’nda Çatallı Köy oyununu Afyon’un Emirdağ ilçesinde oyuna konu olan Çatallı Köyde sahneledi, bu gösteri büyük yankı yaptı. Hulusi Kentmen bunun üzerine tiyatrosunu kurarak Anadolu’da turneler yaptı. Çeşitli kentlerde oyunlarını sergiledi.

1942-88 yılları arasında tiyatro ve sinemada 500’e yakın eserde rol aldı. Ünü nedeniyle TV reklamlarında da yer aldı.

Kentmen’in yetenekleri sinema ve tiyatrodan ibaret değildi. Keman çalan Kentmen, 1980 yılında torunuyla resital verdi. Aynı yıl İzmir Fuarı Akasyalar Gazinosu’nda Hülya Koçyiğit’in kadrosunda yer aldı, keman çalıp parodiler yaptı.

1983’te Avrupa turnesinde birçok Türk işçisiyle fotoğraf çektirirken şaka yollu fotoğrafçıdan pay istedi, bu kabul gördü, karesi 2.5 DM’dan her gün 25 poz verdi. Bu turnede yaptığı parayla 1956 model Dodge marka bir otomobili Türkiye’ye getirdi. Bu otomobil ölümünden 21 yıl sonra İstanbul Otomobilciler Derneği tarafından sergilendi, otomobilin yanında onun balmumundan heykeli yer aldı.

Hulusi Kentmen, sinemadaki rolleriyle seyircinin büyük beğenisini kazanırken, rollerinin etkisiyle dilimize ”Hulusi Kentmen gibi…” sözünün yerleşmesine neden oldu. Palabıyıklı, tatlı-sert babacan, komiser, hakim, bahçıvan rollerini üstlendi. Bu roller tam anlamıyla ‘starcılık’ taslamadan gerçekleştirilen bir anti-kahraman tiplemesiydi. Rollerinde sürekli olarak çocuklarla ilişkisi ve sevgisi dile getirmesi ayrı bir iz bıraktı.

Hulusi Kentmen, 1993 yılında böbrek yetmezliğinden 81 yaşında vefat etti. 2020 yılında İzmit’te uzun süre yaşadığı evin müze olmasına karar verildi.

Kendisini saygıyla anıyor, bu sanatçılarımızın doldurulmaz boşluğunu her geçen gün daha fazla hissediyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

KGF-2 Hibesinin başladığı duyuruldu, ancak görünen kaynak yok, talepler beklemeye alınıyor, TOBB müdahale etmeli….