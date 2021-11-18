“Yeşilimsi” olmaması için
Oruç KAYA
O2 Lojistik Yönetim Danışmanlık / Eğitmen
“Yeşil” Mutabakatın “Yeşilimsi” olmaması için “Tedarik Zinciri (TZ)” ve “lojistik” kaynaklı GHG salınımların azaltılması amacıyla şirketler, “yük” taşımasını ve “lojistiği” iyileştirmeli ve daha önemlisi yeni TZ yapısı geliştirmelidir. Örneğin;
- “Sıfır salınım” yetkinliklerine (bilgi, beceri) sahip insan kaynağı (örneğin eco-drive şoförler) yetiştirilmeli
- TZ, hammaddenin üretime gelişi ve ürünlerin müşteriye teslimatı için “mesafeyi” kısaltacak ve “süreyi” azaltacak şekilde yapılandırılmalı; teslimatlar, müşterinin “istediği zamanda istediği yerde” değil “salınım azaltacak” zamanda ve yerde yapılmalı; “JIT” yerine “JIC” uygulanmalı ● 3D Print gibi eklemeli (additive) üretim ve satış yapılmalı
- Lojistik dahil TZ için bütün paydaşların %100 işbirliğini sağlamak amacıyla ortak “salınım hedefi” olmalı; bütün paydaşları kapsayacak bilgi paylaşımı için %100 görünürlük sağlanmalı; toplam salınımı azaltabilecek yetkinliğe sahip tedarikçilerle çalışacak şekilde paydaş sayısı azaltılmalı; paydaşların teknoloji, altyapı, eğitim, insan kaynağı ihtiyacı mutlaka desteklemeli; bütün dokümantasyon dijital olmalı;
- Ürünler ve/veya ürün ambalajları (paketler), %100 geri dönüşümlü ve/veya yeniden kullanılabilir olmalı
- İadeler azaltılmalı
- Yapay zekâlı dinamik rota planlama destekli “Synchromodality” ile çok modlu taşımalar optimize edilmeli
- Aktarma yapılan noktaların sayısı ve bu noktalardaki beklemeler, azaltılmalı (mümkünse sıfırlanmalı)
- Şehir içi dağıtımda bisiklet veya metro veya hatta insan ve orta vadede drone veya dağıtım robotları kullanılmalı; her firmanın dağıtım yapması yerine dağıtımlar, konsolide edilmeli
- Daha büyük kamyonlar kullanılmalı, kamyonların boş ağırlığı azaltılmalı ve aerodinamiği geliştirilmeli
- Kamyonların filo yönetimi, rota planlaması ve sürüşüne yardımcı olmak için gerçek zamanlı otomatik veri toplama ve işleme sağlayacak ITS (Intelligent Transport Systems) geliştirilmeli
- Şoförler, yakıt tüketimini ve tamir ihtiyacını anlık bilmeli (şoförlere VR gözlük ile tamir desteği verilebilir)
- Kamyonların “boş sürüş” mesafesinin azaltılması ve doluluğunun arttırılması için yüke erişim kolaylaşmalı, daha fazla ortak kullanımı sağlanmalı, kamyonlar ve yük kaynakları arasında fiziksel internet oluşturulmalı
- Navlunu ilave olarak “km başına salınım” ödemesi alınmalı
- Uluslararası standart paletler zorunlu olmalı; ürünler ve/veya ambalajlar (paket), araç içinde neredeyse %100 doluluk sağlayabilecek şekilde tasarlanmalı; taşıma kapları veya paketler, %100 izlenebilir olmalı
- Depolar için büyük yatay depolar yerine daha küçük ve yüksek dikey depolar tercih edilmeli; inşaat sürecinde “sıfır salınımlı” malzemeler kullanılmalı; rampalar ve çatılar, ısı çıkışı veya girişi olmayacak şekilde tasarlanmalı; mimari yapı, gün ışığından en fazla yararlanacak şekilde olmalı
- Depo yerleşimi, stok miktarı ve operasyonlar, ekipmanların daha az enerji tüketimini sağlamalı
- Depoların daha fazla ortak kullanımı için depolar arasında fiziksel internet oluşturulmalı
- İç su yolu bağlantılı intermodal taşımalar teşvik edilmeli
- Lojistik sektörünün yatırımları, %100 sübvanse edilmeli
- Risk yönetimine de önem vererek TZ’nin ve lojistiğin dayanıklılığı ve esnekliği sağlanmalı
- “Sıfır salınım” teknolojisi olmayan gemiler için liman ücretleri arttırılmalı “Yeşil” Mutabakatın, “Yeşilimsi” olmamasını dilerim.
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