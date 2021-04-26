Yeşiller gümbür gümbür gelirken...

Alman Yeşiller’i “yeşil sosyal piyasa ekonomisi’’ başlıklı seçim programıyla yepyeni bir dünya öngörüyorlar... 1980 doğumlu Bn. Baerbock seçilirse, Almanya’yı yöneten “en genç” insan olacak. Bununla yeni bir “Avrupa Yaprağı” çevrilmiş olacak.

Geçen hafta Alman Yeşiller Partisi bir kadını Eylül’deki seçimler için Başbakan adayı gösterdi. 1980 doğumlu Bn. Baerbock seçilirse, Almanya’yı “en genç” yöneten insan olacak.

Yeşiller’in 137 sayfalık seçim programını okuduğumda “Ne kadar söz varsa düne ait, yeni şeyler söylemek lazım” diyen Mevlâna’yı anımsadım. ‘’Ey Almanya! Bunun İçinde Her Şey Var!” diyen program neden farklı? Her siyasal partinin seçimler öncesi bir “program” hazırlaması usuldendir. Ama bunu bir “sıfır zemin üstüne yeniyi inşa hali" “çok ender olur. Almanya’nın 2. Savaş sonrası “Sosyal Piyasa Ekonomisi” programı bu türdendi. Erhard bunu bir “Almanya Mucizesi”- ne dönüştürdü.

Yeşiller iddialı: Programlarını “Yeşil Sosyal Piyasa Ekonomisi” olarak lanse ediyorlar. İklimde hedef, yaşam kalitesinin yenilenebilir enerjiyle yeni bir öz kazanması. Bunun için bir Karbon Vergisi konuyor, atomdan 2022’de, kömürden de 2030’da çıkılıyor. Plastik bardaklar kalmıyor, ücretsiz temiz içme suyu sağlanıyor.

“Geleceğin Ekonomisinde Yol Almak” başlıklı bölümde, yeni teknoloji üreticisi devlere % 25 asgari vergi geliyor. Start-up’lar için 25 bin Euro işletme sermayesi tahsis ediliyor, yeni nesil organize bölgeleri oluşturuluyor. Sosyal girişimcilik ve kooperatifçilik güçlendiriliyor. Algoritmalar saydamlaştırılıyor. Vergi basamakları arttırılıyor, % 2’lik Servet Vergisi geliyor. Saatlik asgari ücret 12 Euro’ya çıkarılıyor, kadın ve erkek ücretleri eşitleniyor. Bir konutta oturmak anayasal hak oluyor. (Halen 700 bin insan evsiz-barksız.) ‘’Büyüme’’ kavramı yerini ‘’Yaşam Kalitesi” ne bırakıyor. Seçme hakkı 16’ya düşürülüyor, her türden azınlığa korunma garantisi veriliyor. Ancak imamların Almanya’da eğitilmesi koşulu geliyor. Kilise-devlet ilişkisi daha da laikleştiriliyor.

AB için Avrupa parlamentosu güçlendiriliyor, BM Güvenlik Konseyi yapısı yenileniyor. Hiçbir “baskı grubu” etkisinde kalmadan hazırlandığı anlaşılan bu program, Yeşiller’e 26 Eylül’de iktidar yolunu açarsa, bununla yeni bir “Avrupa Yaprağı” çevrilmiş olacak, bu kesin.

GÜNÜN NOTU:

Türkiye-ABD ilişkileri ‘’Stratejik Bozulma”ya dönüştü, onarımı artık çok güç...