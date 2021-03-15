Yeşiller, nükleer reaktörleri nasıl durdurdu?

Almanya Yeşiller Partisi’nin yaşamın her alanını yeniden tasarımlamasının ilk örneği Baden eyaletinde nükleere karşı duruşları ile başladı. Eylül seçimlerinde olası bir iktidar olmaları halinde iklime, doğaya ve yaşama bakışı kökten değiştirebilecekler.

Geçen hafta Japonya’daki Fukushima Nükleer Faciası’nın 10. yıldönümüydü. New York Times felaketin faturasını 19 bin ölüm, 100 bin evsiz ve 200 milyar dolar zarar olarak çıkardı. Evet bu santral durdu...

Ama ya dünya? Sadece Çin, son 10 yılda nükleer kapasitesini 4 kat arttırdı, halen 16 yeni reaktör inşa ediyor.

Bu açıdan dün yapılan Almanya’daki bir eyalet seçimi önemli. Ülkenin sanayi kalbi 11 milyonluk Baden-Württemberg eyaletindeki seçimin sonucu belli değildi ama Yeşiller’in tek başına iktidarı bekleniyor. Neden mi?

Yeşiller, bu eyalette 10 yıldır CDU ile koalisyon yapıyor. Başbakanı Yeşiller Partisi’nden W. Kretschmann, 68 kuşağından ama günümüzde partisinin gerçekçileri için kullanılan sözle “Realo’’ kanadından. İlkesi çok yalın: Yeşil bir gündem ancak yenilikçilik ve büyümeyle iç içe ve birlikte inşa edilebilir.

Bunun için iki uygulama ayağı var: İş ve üretim dünyasına sırtını değil yüzünü çevireceksin. İkinci ayak, her eylemi tabandaki insanla birlikte yapacaksın. Bunun adını o “İşitilir/görülür politika yapmak’’ olarak koyuyor.

Son 10 yılda Yeşiller koalisyonu bu eyalette bir bio-çeşitlilik yasası çıkardı. Yenilenebilir enerji kullanımını çok artırdı. Bir “İklim Değişimi Uygulama Planı’’ yürürlüğe koydu. Otomotiv sanayinin hemen tamamının yer aldığı, her 5 çalışandan 1’nin bu sektörde istihdam edildiği eyalette, bu planı onlarla “stratejik diyalog” ile yaptı. Kendi sözleriyle ‘’Bizim 2. bir Detroit Olma Şansımız Yok!” Otomotiv endüstrisi bunun sonucu hızlı bir elektriğe geçiş programı benimsedi.

Yeşiller’in yaşamın her alanını yeniden tasarımlamasının ilk örneği bu eyalette yaşanıyor. Bununla onlar bir “insani değişim” in mümkün olduğunu kanıtlıyorlar.

Yeşiller’in Almanya’daki eylül genel seçimlerindeki olası bir iktidarı, hatta bir koalisyonun güçlü ortağı olmaları, iklime/ doğaya/yaşama bakışı da değiştirebilecek, işin bu gözle izlenmesinde kanımca yarar var.

GÜNÜN NOTU:

İsrail Enerji Bakanı, Türkiye’yi Doğu Akdeniz Doğal Gaz Birliği‘ne üye olmaya davet etti. Görülüyor ki, D. Akdeniz enerji jeopolitiğinde kartlar yeniden karılıyor....