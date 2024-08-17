Yeşim’den Mısır’a güneş enerjisi yatırımı

Türk yatırımcıların deyim yerindeyse akınına uğruyor Mısır. Beyaz eşyadan gıdaya turizmden dericiliğe kadar hemen hemen her sektörde Türk şirketlerinin yatırımı dikkat çekici boyuta ulaşmış durumda. Özellikle tekstil ile birlikte Türk şirketlerinin Mısır’daki yatırımı toplamda 3 milyar dolara ulaşmış durumda. DEİK Türkiye-Mısır İş Konseyi’nin şubat ayında açıkladığı verilere göre Türk yatırımları doğrudan 70 bin dolaylı ise 100 bin Mısırlıya da iş fırsatı yaratmış durumda. Bin 700 şirketin bulunduğu, 3 milyar dolarlık Türk yatırımının oluşturduğu yıllık ciro ise 1.5 milyar doların üzerinde. Yakın dönemde de 1 milyar dolarlık yatırımın da ekleneceğini hatırlatmakta fayda var.

İstihdamı 20 bine çıkaracak

Daha birkaç yıl öncesine kadar Arap Baharı ve sonrasında yaşanan yönetim değişikliği ile birlikte Ankara ile Kahire arasında deyim yerindeyse köprüler atılmış, diplomatik bağ kopmuştu. Her iki ülke yönetiminin tekrar başlattığı diplomasi trafiğinin ekonomiye de yansımasıyla birlikte Türk şirketlerinin yoğun ilgi gösterdiği Mısır’da tekstilcilerin payı oldukça büyük. Tekstilin Mısır’daki amiral gemisi ise Yeşim Grubu.

Örneğin Mısır’da Türklerin yaptığı yatırımların oluşturduğu toplam istihdam olan 70 binin 10 binini Yeşim Grubu üstlenmiş durumda. 2008’den bu yana Mısır’da üretim yapan Yeşim, bu ülkede ise büyümesini Jade Textile adıyla yürütüyor. Son olarak 3 senede 80 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıklayan Yeşim Tekstil’e ait Jade Textile, iplik tesisini de ekleyerek kumaştan hazır giyime kadar entegre üretim yapar hale gelecek. Yeni yatırımlarla 5 yılda 10 bin kişiye daha iş imkanı yaratacak olan Yeşim, Mısır’dan yaptığı ihracatı da yıllık 500 milyon dolara ulaştıracak. Yeşim, bir yandan tekstile yönelik yatırım yaparken, bir yandan da bu yatırımları enerji ile destekliyor. Mısır’daki tesislerine yönelik enerji yatırımlarına hız veren Yeşim, bu anlamda ana fabrikanın bulunduğu 10’uncu Ramazan Şehri'ndeki fabrikasına 50 milyon liralık yatırımla güneş enerjisi santrali istiyor.