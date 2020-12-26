Yetenek israfı nasıl önlenir?

Muhammed SATILMIŞ - Yönetim Danışmanı

Bir şirketteki tüm israflarla mücadele edilmelidir. Yalın yönetim anlayışının özü, yalın literatürdeki haliyle mudalarla (israf) mücadeledir. Bir şirketteki en büyük israf ise, şirketin geleceğini yok eden insan ve yetenek israfıdır. İnsanlar nasıl israf edilir, bir yöntem paylaşacağım.

Geribildirim 'geribildirmeme' olduğunda

Zor bir yılı geride bırakmaya çalıştığımız bu günlerde şirketlerde performans değerlendirmelerinin yapıldığı döneme de girmiş bulunuyoruz.

Yine böyle bir görüşmede, çalışanlarımızın geleceğini konuştuğumuz bir anda, bir yöneticimiz birlikte çalıştığı bir ekip arkadaşıyla çalışmak istemediğini söyledi.

Aramızda diyalog şöyle devam etti:

- Bu arkadaşımızla kaç yıldır çalışıyorsunuz?

- 15 yıldır

- Son 3 yıllık performans değerlendirmesinde, geri bildirim görüşmelerinde sorun var mı?

- Yok

- Arkadaşımıza yazılı veya sözlü bir olumsuz geribildiriminiz, uyarınız oldu mu?

- Hayır

- ???

Daha sonra bu arkadaşımızda gerçekten bazı eksikler olduğunu tespit ettik. Ama çok geçti, o aşamada ne yapılabilirdi?

Bu örnekte yaşanan maalesef çok yaygın, buradaki gibi bir yönetici aksiyonu(!) yoksa fark edilmesi neredeyse imkansız.

Pozitif olmak, gerçekçi olmaya mani değildir.

Yöneticilerin en önemli görevlerinden birisi etkin geribildirim vermektir. Etkin geribildirimi zamanında, somut ve detaylı geribildirim olarak özetleyebiliriz.

Bu, bir çalışana verilebilecek en büyük hediyedir.

Bazı durumlarda çalışan gerçekleri duymaktan memnun olmayabilir. Araştırmalar insanların %90’ı olayları kendileri açısından pozitif olacak şekilde değerlendirmeye meyilli olduklarını ortaya koyuyor. Bu sonuç ateşe odun atmak türünden bir etkiyle, çalışanın gelişim alanlarını ifade etmediğinizde, ileride bir gün çalışanın başını ağrıtabilecek konuların kolaylıkla hatta astronomik hızla üzerlerinin örtüleceği anlamına gelir.

Yalın Yönetim israflarla mücadele eder, yeteneği de merkeze koyar ancak yeteneğe ve yetenek israfına özellikle odaklanan bir sistemin veya yaklaşımın farklılaşmanın ve başarının asıl kaynağı olacağını söyleyebiliriz.

Peki potansiyelin ve geleceğin bu kadar kolay yok edilebilmesi, yeteneğin basitçe israf edilebilmesi karşısında neler yapılabilir?

Cevap zor bir alanda maalesef. İyi haber, en etkili olunabilecek bir mecrada. Kendimizde.

İki öneri sunmak gerekirse:

1. Bizim sebep olduğumuz israflarla yüzleşmek.

2. İsrafın konusu biz olduğumuzda, potansiyelimizin altını kabul ettiğimizi ve burada yaşamaya devam ettiğimizi kabul etmek, buradan kurtulmak içinse güçlü ve gerçekçi bir değişim teşebbüsünü başlatmak.

Performansın değerlendirmesinin, insan, potansiyel ve gelecek değerlendirmesine dönüşmesi hayaliyle herkesi yetenek israfıyla mücadeleye davet ediyorum.