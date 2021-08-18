Yetenek kapma yarışında holdinglere rakibiz!

Türkiye’nin en güçlü markalarından biri olan İstanbul, belediyecilik anlamında 85 bin kişilik bir yönetim kadrosundan hizmet alıyor. “Taşı toprağı altın” kent, aldığı göçlerle hem fiziki hem de nüfus anlamında büyüdükçe, bu dev kadronun daha da genişlemesi kaçınılmaz hale geldi. 30 iştiraki ve üç de kamu kurumuyla toplumda 33 büyük organizasyonun yol haritasına, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu altı kişilik bir ana yönetim kurulunun karar veriyor. Sürekli büyüyen bu dev kadronun nasıl şekillendiğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman’dan dinledik. “Farklı fikirlerin buluştuğu zengin bir masa ve işbirliğine dayalı yönetim” mottosuyla kararlar aldıklarını belirten Yiğit Oğuz Duman, 21 yıllık özel sektör deneyimini yerel yönetim anlayışına taşıyan bir isim. Uzun yıllar PERYÖN’de farklı sektörlerden yüzlerce şirketin yetenek yönetimi kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduğunu anlatan Duman, İBB’nin iddialı istihdam yaklaşımını DÜNYA’ya anlattı.

Belediyecilik alanında geçirdiğiniz iki yıllık insan kaynakları deneyimini nasıl özetlersiniz?

İBB, 85 bin kişilik ekibiyle, sanırım Türkiye’nin en büyük işverenlerinden biri. İki yıl önce 79 bin kişi çalışıyordu; bu süreçte 12 bin kişi ayrıldı, 18 bin kişi de işe başladı. Burada çok farklı organizasyonlar, farklı disiplinler bir arada çalışıyor. 30 iştirak, üç de kamu kuruluşunun bir arada olduğu büyük bir yapı. Öncelikle bütün şirketlerde olduğu gibi lider kavramına odaklandık. Gördük ki, ekipler uzun süredir lidersiz yönetiliyormuş. Bu dev yapının yönetici kadrosunu yüzde 100 yeniledik. Bu sırada hem içerideki yeteneklere baktık hem de beyin avcılarıyla çalıştık. Sonra her liderden, yönettikleri yapının kaliteli hizmet vermesi için nasıl yeteneklere ihtiyaç duyduklarıyla ilgili bilgi topladık. Nelere ihtiyaç olduğunu belirledik. Üç ana felsefemiz vardı: Adil kent, sürdürülebilir ve yeşil bir kent ve son olarak da yaratıcı bir kent. Organizasyonu bu felsefenin üzerine kurduk.

İhtiyaç olan yeteneklere nasıl ulaştınız?

Bir holding nasıl ulaştıysa biz de aynısını yaptık. Liyakati esas aldık. Hemen bir kariyer sitesi kurduk. İstanbul’da ideal bir yetenek yönetimi modeli kurduk. Bunun tüm Türkiye’ye örnek olmasını hedefl iyoruz. Bir yönetişim modeli geliştirdik. İki ayağı vardı: Kamu ve iştirakler. Her iki yaak için birer icra kurulu oluşturduk. Liderlerini belirledik. Türkiye’nin derece yapmış, iyi okullarda okuyan, en kaliteli yeteneklerine talibiz. Özel sektörden de transferler yaptık. İyi okullardan stajyerler aldık. İstedik ki İBB’nin çalışılabilecek, değer yaratan bir işveren olduğunu görsünler. Şimdi gençler burada kariyer yapmayı planlıyor. İki yılda ekiplerimiz ciddi fark yarattı. Geçen yıl İlk 500 Büyük Firma listesinde 5 iştirakimiz varken, bu yıl sayı 10’a yükseldi. Seneye hedefimiz 15 şirketi bu listeye sokmak.

33 şirketli bir holdingin insan kaynakları ekibinde kaç kişi çalışıyor?

Burada 100’ün üzerinde insan kaynakları profesyoneli çalışıyor. 30 iştirakimizi altı grup başkanlığında topladık. Bir yandan da yeni yapılar tasarladık. İstanbul Planlama Ajansı’nı kurduk. İçinde 5 ofis var. Bu ofisler, İstanbul’u 2050’ye taşıyacak planlamayı yapıyor. Bu nedenle sürekli yeni işe alımlar gerekiyor. Biz de İK yapımızı işe alım ile organizasyonel gelişim başlıklarında iki koordinatörlük olarak şekillendirdik. Gelişim tarafında bütün yöneticileri liderlik gelişim programına aldık. 2 bin yönetici bu eğitim ve koçluk programlarına katıldı. Bir de genç yetenek programımız var. İBB’de çalışan 30 yaş altı 3 bin yetenekli genç seçtik. Onları liderliğe hazırlıyoruz. Bu proje ödül aldı. Şimdi de projeyi tüm İstanbul gençlerine açtık. Yetenekli 1000 genci belirledik. Online ve yüz yüze eğitimler alacaklar. Bu gençler işsiz üniversite mezunu kardeşlerimiz. Gelişim programı sonrasında, yani 6 ayın sonunda özel sektör onları işe almak için yarışacak.

Hedef 5 yılda 200 bin İstanbulluyu istihdam etmek

İSMEK, uzun süredir hizmet veren, çok da talep gören bir kuruluştu. Burada neler yaptınız?

İSMEK’i, istihdam için mutlak meslek edindiren bir kurum haline getirmek için çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar 650 bin kişi eğitmiş olacağız. Türkiye’nin en büyük problemi mesleksizlik. İlaçlama işi için bile sertifika aranıyor ama buna sahip eleman yok. İşverenlerin talepleri doğrultusunda sertifika programları açtık. MEB ve İŞKUR ile ortak çalışıyoruz. Özel sektör işbirlikleri yapıyoruz. Bir Bölgesel İstihdam Ofisi kurduk. İstanbul’un İŞKUR’u diyebiliriz. Şirketlere ücretsiz eleman buluyoruz. Hedefimiz 5 yılda 200 bin İstanbullunun işe girmesini sağlamak. Bugüne kadar 20 bin oldu. Hesaplamalarımıza göre bu sayede 1,2 milyar TL’lik kazanç yarattık.

İBB’de sürekli yeni iş ve alım var!

Yeni işe alımlarınızdan bahseder misiniz?

İstanbul çok büyük. Sürekli yeni işler yaratılıyor ve yeteneklere ihtiyaç oluyor. Biz de kariyer sitemizde sürekli iş ilanları veriyoruz. Örneğin Deniz Taksi hizmetini başlatacağız, kaptanlar işe alıyoruz. İSPARK’a, metro hattına sürekli alım yapıyoruz. Öte yandan mültecilerle ilgili de çalışmamız var. ILO işbirliğinde, yüzde 50’sini mülteciler oluşturmak üzere bir istihdam projesi yürütüyoruz. Kadın çalışan sayısını artırıyoruz. Yeni alımlarımızın yüzde 55’i kadın oldu. Pozitif ayrımcılık yapmadık, sadece objektif davrandık. Ayrıca İSMEK bizim için çok önemli. Buraya 1000 eğitmen arıyoruz. Yarı zamanlı çalışacaklar, meslek öğretecekler. Buraya 10 bin başvuru geldi.