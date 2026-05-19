“Yetenek törpüleyen okullar/sosyal yapı” ve gençlerimizin bayramı...

Çoğunluğu “yetenek törpüleyen/kazan­dırmayan” okullar;

Çoğunluğu “geliştirmeye odaklanama­yan” işyerleri;

Üretimden soğutan, tüketimi artıran sosyal yapı;

Fırsat eşitliği sunmayan eğitim/çalışma hayatı…

Ve…

Bugün, geleceğimiz olan gençlerin bay­ramı...

***

TÜİK’in genç nüfusa yönelik araştırma sonucu:

15-24 yaş grubunu içeren genç nüfusu­muz yüzde 14.8’in de altına sarktı…

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençle­rin oranı mı?

2024 yılında yüzde 22.9 iken, 2025 yılın­da yüzde 23,5’e yaklaştı…

Ve…

Bugün, geleceğimiz olan gençlerin bay­ramı...

***

1970’de 19’muş yaş ortalamamız…

1980’de 20’ymiş…

Bugünün gelişmiş ülkeleri, o dönem, eği­tim/sanayi hamleleri yaparken…

Biz, gençlerimizin enerjisini farklı alan­lara yönlendireceği politikalar izlemişiz…

***

Yaş ortalamamız

2000’de 22’ye;

2010’da 29’a yükselirken;

Farklı bir politika mı izlenmiş?

***

O dönemlerde de, gençlerin çoğunluğu…

En verimli çağlarında:

Yetenek törpüleyen niteliksiz okullarda ve para/tecrübe kazandırmakta geciken iş­yerlerinde, vakit geçirmeye yönlendirilmiş…

***

Ve yıl 2026…

Yaş ortalamamız 35’e yaklaştı…

VELHASIL

Geleceğimiz gençler;

Niteliksiz okullarda, “ekonominin tale­bi olmayan” bölümlerde;

“kamu kurumunda çalışacağım” heve­siyle/hedefiyle/idealiyle (“Üretim-üret­mek kazandırmıyor/kazandırmaz” algı­sıyla) yaş almaya devam ediyor…

***

İhmal edince, sonuç değişmiyor…

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarken, Mustafa Ke­mal Atatürk’ün 103 yıl önce söyledikleri, izlemek zorunda olduğumuz yolu da “ne­den/sonuç analiziyle” özetliyor:

"Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bu­günkü gençliğine ve yetişmekte olan ço­cuklarına hitap ediyorum:

Batı senden, Türk'ten çok geriydi…

Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedil­mez ihmalinin bir sonucudur…

Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! Bu bel­li. Fakat zekânı unut!…Daima çalışkan ol...”