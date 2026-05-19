“Yetenek törpüleyen okullar/sosyal yapı” ve gençlerimizin bayramı...
Çoğunluğu “yetenek törpüleyen/kazandırmayan” okullar;
Çoğunluğu “geliştirmeye odaklanamayan” işyerleri;
Üretimden soğutan, tüketimi artıran sosyal yapı;
Fırsat eşitliği sunmayan eğitim/çalışma hayatı…
Ve…
Bugün, geleceğimiz olan gençlerin bayramı...
***
TÜİK’in genç nüfusa yönelik araştırma sonucu:
15-24 yaş grubunu içeren genç nüfusumuz yüzde 14.8’in de altına sarktı…
Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı mı?
2024 yılında yüzde 22.9 iken, 2025 yılında yüzde 23,5’e yaklaştı…
Ve…
***
1970’de 19’muş yaş ortalamamız…
1980’de 20’ymiş…
Bugünün gelişmiş ülkeleri, o dönem, eğitim/sanayi hamleleri yaparken…
Biz, gençlerimizin enerjisini farklı alanlara yönlendireceği politikalar izlemişiz…
***
Yaş ortalamamız
2000’de 22’ye;
2010’da 29’a yükselirken;
Farklı bir politika mı izlenmiş?
***
O dönemlerde de, gençlerin çoğunluğu…
En verimli çağlarında:
Yetenek törpüleyen niteliksiz okullarda ve para/tecrübe kazandırmakta geciken işyerlerinde, vakit geçirmeye yönlendirilmiş…
***
Ve yıl 2026…
Yaş ortalamamız 35’e yaklaştı…
VELHASIL
Geleceğimiz gençler;
Niteliksiz okullarda, “ekonominin talebi olmayan” bölümlerde;
“kamu kurumunda çalışacağım” hevesiyle/hedefiyle/idealiyle (“Üretim-üretmek kazandırmıyor/kazandırmaz” algısıyla) yaş almaya devam ediyor…
***
İhmal edince, sonuç değişmiyor…
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarken, Mustafa Kemal Atatürk’ün 103 yıl önce söyledikleri, izlemek zorunda olduğumuz yolu da “neden/sonuç analiziyle” özetliyor:
"Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum:
Batı senden, Türk'ten çok geriydi…
Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur…
Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! Bu belli. Fakat zekânı unut!…Daima çalışkan ol...”
