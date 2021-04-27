Yeteneksizliğin zirvesinden uzaklaşmak!

İnsanoğlu tarih boyunca savaşlar için türlü nedenler üretmiştir. İlk insandan bu yana bireyler, kabileler, ülkeler arasında birçok savaş yaşanmış ve tüm bu savaşlar sonucunda galip geldiği düşünülen taraflar da dâhil aslında her zaman kaybeden halklar olmuştur.

Korkutucu tablo

Yakın tarihe bakacak olursak, Çanakkale Savaşı sonunda her iki taraftan toplam 150 binden fazla kaybın yaşandığı bilinmektedir. Birinci Dünya Savaşı'ndaki ölümlerin 6,6 milyonunu sivil kayıplar oluştururken, savaşta yaklaşık 10 milyon asker hayatını kaybetmiştir! Günde ortalama 6 bin kişi yaşamını yitirmiştir!

2. Dünya Savaşı ile insanoğlu, tarihinin en kanlı savaşını gördüğünde 50 milyona yakın insan ölmüştür!

Sadece Auschwitz toplama kampında 3 bin bebek doğmuştur. 1923 yılında Sovyetlerde doğan erkeklerin yalnızca yüzde 20'si savaştan sağ çıkabilmiştir. Alman denizaltılarındaki her dört kişiden yalnızca biri hayatta kalabilmiştir... Dolaylı kayıplar da eklendiğinde, tablo çok daha korkutucu hal almıştır.

Savaşlar devam ediyor!

Ne acı ki, insanoğlu yaşadığı deneyimlerden bir türlü gereken dersleri çıkaramamıştır. Günümüzde de savaşlar şekil ve yöntem değiştirerek din, dil, ırk, yaş, cinsiyet, ülke gözetmeden insanlığa yeni trajediler yaşatmaya devam etmektedir!

Bronzlaştırmak için akın ettiğimiz kıyılara, son yıllarda cansız insan bedenleri vurmaktadır!

Kan sıcağıyla kavrulan sahillerin, ölüm soğukluğuyla serinleyen sularında, boğulan çocukların kundakları dalgalanmakta, annelerin çığlıkları yankılanmaktadır!

Genetik miras

Savaşlarda kaybedenler ne ülkeler, ne hükümetler, ne düşmanlar, ne de ideolojilerdir. Savaşların galibi emperyalizm ve sermaye, kaybeden ise daima insanlık olmuştur! Tarihin en büyük emperyalist saldırısına maruz kalmış ve bu hain saldırıya, tarihe “Centilmenler Savaşı” notunu düşürecek şekilde cevap vermiş, topraklarını işgal ederek, yağmalamış, insanlarına zulmetmiş düşmanının bile bayrağını yerden kaldırmış bir ulusun torunları olan bizler, sınırlarda, denizlerde can veren çocukların, annelerin, babaların katledilişine seyirci kalıyoruz! Çoğu kez, mülteciliğin bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu unutuyoruz. İnsanların yaşam haklarını korumak için göç etmek zorunda kaldığını kabullenmiyoruz...

Kurtuluş Savaşı günleri… Yunan tümenlerinin Batı’dan Eskişehir’e yaklaşması üzerine İsmet Paşa resmi dairelerin Eskişehir’den ayrılıp Mihalıççık’a taşınmasını emretti. Subay aileleri Mihalıççık ve Sivrihisar’a, hastane, uçak bölüğü ve silah tamirhanesi Ankara’ya çekilecekti. Son tren de geçtikten sonra Eskişehir doğusundaki demiryolu köprüsü uçurulacak, demiryolu da geri çekildikçe bozulacaktı.

Eskişehir’de panik başladı. Başhekim Şemsettin Bey, doktor, hemşire ve hastabakıcıları acele topladı. Hiç dinlenmeden çalışmışlardı. Ayakta zor duruyorlardı. Başhekim, “Haber kötü..” dedi, “..Eskişehir boşaltılıyor. Ankara’ya gidiyoruz. Kımıldatılmayacak kadar ağır olanları yazık ki burada bırakacağız. Geri kalanlar istasyona taşınacak.”

Genç bir doktor öne çıktı:

“Efendim, yola çıkamayacak ağır yaralılarımızla birlikte ben de burada kalmak istiyorum. Hiçbirini düşmanın şefkatine bırakamayız.” (*) diyerek destanlar yazdıran, dünya halklarına insanlık ve barış dersleri vermiş bir ulus, yüzbinlerce mültecinin, çocuk, kadın, engelli, genç, yaşlı demeden ölmesine, öldürülmesine, birilerinin insafına terk edilmesine tepkisiz kalmamalıdır! Batı emperyalizminin vahşeti karşısında masum insanların yaşadığı trajediye göz yummamalıdır! Türk halkı, küreselleşme adı altında adeta cehenneme dönüştürülen mavi kürede, dünya barışına dair üstüne düşen görevi yerine getirebilecek genetik mirasa sahiptir!

Yaşam hakkı kutsaldır!

Bugün hiç bir belge sunmadan, “soykırım” iddiasıyla karşımıza çıkan ABD, kendi yarattığı savaşlar, kurguladığı ve yönettiği darbeler nedeniyle milyonlarca insanın katledilmesine neden olmaktadır!

Sözde özgürlük ve demokrasi götürdükleri ülkelerde kadınlar tecavüze uğramakta, çocuk yaşlardaki erkekler işkenceden geçirilmektedir! Kirli ve kanlı senaryoların sahnelendiği bu coğrafyalarda hayatta kalmayı başarabilen insanlarsa topraklarından sürülerek göç etmek zorunda bırakılmaktadır!

İşte bu zorunlu göçler nedeniyle daha geçen hafta Libya açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu yüzden fazla mülteci yaşamını yitirmiştir. Emperyalizm kaynaklı gerçekleşen bu “Büyük Felaket” manşet haber değeri taşımamış, birçoğumuzun yaşanan olaydan haberi bile olmamıştır…

“İnsana özgü bir yeteneksizliktir yaşayamamak” der, Dostoyevski. O halde, artık zirvesine çıktığımız bu yeteneksizlikten koşar adım uzaklaşarak hakça, özgürce, kardeşçe yaşanası topraklar için bugünden harekete geçmeliyiz. ABD ve emperyalist işbirlikçilerine karşı; “Yaşam hakkı kutsaldır ve mültecilik bir haktır!” diyerek sesimizi yükseltmeliyiz! Bu kez de tarihi çarpıtarak, yaptıkları siyasi “soykırım” açıklamasıyla ülkemiz ve Ermenistan üstünde sergilemeye çalıştıkları oyunu kimsenin burnu bile kanamadan bozmalıyız! Hem de hemen, hemen!

(*) Şu Çılgın TÜRKLER-Roman-Turgut Özakman-BİLGİ YAYINEVİ-165.Basım-Sayfa:192