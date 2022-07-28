YHT, Kayseri’de de düdüğünü çalacak…

Orta Anadolu’nun yıldız kenti Kayseri’nin kangren olmuş yaralarından en önceliklisinin ulaşım ve lojistik olduğunu bu şehrin medya mensupları olarak yıllardır yazar dururuz… Hatta bir yıl önce yakalandığı korona

hastalığı sonrası yaşamını yitiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin (KGC) merhum başkanı Veli Altınkaya, “Yüksek Hızlı Trene binemezsem gözüm açık gider” diye yazıp, YHT’yi bizlere vasiyet bile etmişti. Kayseri’nin kara, hava ve demiryolu ulaşımındaki sıkıntıları nihayet çözüme kavuşuyor.

Sadece Kayseri değil çevre illere ve Kapadokya turizmine önemli bir kapı açan Erkilet Havalimanı’nın terminal ve apron inşaatı yılsonunda tamamlanıyor. Kayseri’nin Ankara’ya olan otoyol özlemi, Kırşehir’in Mucur ilçesi yakınlarından Niğde-Ankara akıllı otoyola bağlantı yapılarak gideriliyor. “YHT gelir mola, düdüğünü çalar mola”, diye yıllardır beklenen, “Konya’ya, Sivas’a var da bize yok mu?” tekerlemelerine konu olan, ağızlardan bir türlü düşmeyen Yüksek Hızlı Trenimizin de nihayet temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Kayseri gezisinde törenle atıldı. Kayseri-Ankara arasında 2 saatlik, Kayseri-İstanbul arasında ise 5.5 saatlik yolculuğu gerçekleştirecek hızlı trene Kayserililer 3 yıl sonra binecek.

Söz demiryolundan açılmışken, ihracat rekoru kıran Kayseri, 1 milyon 800 bin ton taşıma kapasiteli, Boğazköprü Demiryolu lojistik köyüne de toplu temel atma töreniyle kavuşuyor. Demiryolu, gerek maliyet düşüklüğü gerekse karayolu taşımacılığında tır ve kamyon sorununu da önemli ölçüde çözecek. Kayseri’nin ihraç ürünleri, Mersin Limanı’na demiryoluyla kolayca ulaşabilecek. Bu arada, 3.5 milyon metrekare genişleme alanına kavuşan ve OSB’ler içinde yıldızı parlayan İncesu Organize Sanayi Bölgesi’ni demiryoluyla buluşturacak rampaya ilişkin karar Ulaştırma Bakanı’nın önünde imza bekliyor.

Kayseri’nin demiryolu ile ilgili beklentilerinden bir başkası ise; alt yapısı ve durakları hazır, ancak sinyalizasyon çalışması yapılacak Sarıoğlan-Gömeç- Kayseri-Keykubat-İncesu-Yeşilhisar arasında yolcu taşımacılığı yapacak banliyö hattıdır. Bu hat hayata geçirildiğinde Kayseri’nin ilçeleriyle demiryolundan ulaşımı kolaylaşacak. Kentin doğusu ile batısı arasındaki karayolu trafiğini rahatlatacak. Hatta 1. OSB ve serbest bölge kılçık hatlarıyla sınai kuruluşları çalışanlarını işyerlerine ulaştıracak. YHT, DDY Lojistik köyü, Erkilet Havalimanı terminal binası ve apron yapımları için emeği geçenlere teşekkürler. Ancak, demiryolunda banliyö projesi, 1. OSB, serbest bölge ve İncesu OSB uzantıları da bir an önce hayata geçirilmeli. Hatta 1200 girişimcinin yatırım yapmak için sıraya girdiği, Güneşli mahallesi yakınlarındaki 4. Organize Sanayi Bölgesi’nin Gömeç tren istasyonuyla bağlantısı için girişimler şimdiden başlamalı. Bu girişimler Kayseri’nin lojistik sorununu önemli ölçüde çözecektir.

Kayserililer ufku açık insanlar, demiryolunun nimetlerinden yararlanmak için önümüzdeki günlerde kendi konteynırlarını, vagonlarını satın alıp, raylara çıkarırlar.