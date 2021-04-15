Yılda 1000 yeni ürün geliştiriyor, ‘perlatör’le su tasarrufuna asılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Tahir Büyükakın’la Dilovası’nda çıktığımız Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi turunun sonunda Kocaeli Temsilcimiz Sabiha Toprak, OSB Bölge Müdürü Onur Kesici’ye döndü:

- Pimtaş Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz da bizi bekliyor.

Onur Kesici, kullandığı araçla Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’ne (GEPOSB) yöneldi. Tahmaz, Şeref Oğuz, Sabiha Toprak, Onur Kesici ve beni kapıda karşıladı. Doğrudan ofisine geçtik. Hemen sunumunu başlattı:

- 12 bin çeşit ürünümüzü ülkemizde 81 ilimize, dünyada da 107 ülkeye gönderiyoruz.

Şirketin kuruluş tarihine uzandı:

- Pimtaş Plastik 1977’de kuruldu. 7 fabrikamızda kendimize özgü tasarımla üretim yapıyoruz.

Endüstriden tarıma farklı alanlara plastik botu, bağlantı elemanları gibi değişik ürünler ürettiklerini kaydetti:

- Örneğin olimpik havuzlara, yüzme havuzlarına ekipman üretiyoruz. Bu ürünleri 40 ülkeye ihraç ediyoruz.

Şirketin “geri dönüşüm parkanın olduğunu vurguladı:

- Dünyadan ayrıştırılmış atık plastik getirip temizleyip üretimde kullanıyoruz.

Pimtaş Ar- Ge Merkezi Yöneticisi Özlem Kozankurt araya girip masada önümüzde duran küçük poşet içindeki parçayı gösterdi. Poşetin üstünde şu yazı vardı:

- HGT, su hazinedir. Bu hazineyi korumak için tasarruf edelim.

Tahmaz, küçük musluk aparatı ile ilgili bilgi verdi:

- Musluklara takılabilen bu aparat yüzde 60-80 su tasarrufu sağlıyor.

Kozankurt, musluklara takılınca su tasarrufu sağlayan “perlatör”ün Ar-Ge çalışmalarının 4 yıl sürdüğünü bildirdi:

- Bizim Ar-Ge ekibi, İTÜ Çekirdek’ten bir ekiple birlikte çalıştı. Sonunda “perlatör”ü geliştirdiler. Şirketimiz seri üretimine geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “perlatör”den alıp vatandaşa ücretsiz pilot dağıtım yaptığını aktardı:

- İzmit Belediyesi de 100 bin adet aldı, deneme yapıyor. “Perlatör”ün tanıtımına yeni yeni başlıyoruz.

Şamil Tahmaz sunumuna döndü:

- Yılda 700-1000 dolayında yeni ürün geliştiriyoruz. Şimdi “damla sulama” borularını sarılabilir yapabilmek için çalışmalar yürütüyoruz.

Şirketin cirosunun 400 milyon liraya yaklaştığını kaydetti:

- Ciromuzun yüzde 60’ını ihracat gelirlerimiz oluşturuyor.

Kilo başına ihracat gelirlerini sordum, yanıtladı:

- 3.5-4 Euro’ya kilo başına ihracat geliri olan ürünlerimiz var.

“Pimtaş İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş.” adını görünce, “plastik inşaat malzemeleri üretiyor” deyip geçiyoruz.

Ancak, yaptıkları Ar-Ge’yi, üretim çeşitliliğini dinleyip, görünce işin içindeki katma değer anlaşılıyor...

12 bin farklı ürünler pazarda yer almak, her yıl 700-1000 yeni ürün geliştirmek, “akıl teri”nin rolünü ortaya koyuyor.

Tek potada 53 ton döküyor, üretiminin yüzde 99'unu ihraç ediyor

Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ahmet Tokkan, Bölge Müdürü Onur Kesici, Sabiha Toprak ve Şeref Oğuz’la Silvan Sanayi A.Ş.’de bizi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Rıfat Özalp karşıladı:

- Şirketimizin kuruluşu 1957 yılına, İstanbul Çağlayan’da bir atölyeye uzanıyor. Kurucularımız kayınpederim Tekin Mollaoğlu, abisi Sabahattin Mollaoğlu ve eniştesi İsmail Tiner.

Mehmet Rıfat Özalp’ın şirket öyküsüne girişinin ardından Yönetim Kurulu Başkanı Demir Mollaoğlu yanımıza geldi:

- Babam ve amcam, ülkemizden Almanya’ya giden ilk mühendislerden. Almanya’da öğrendiklerini uygulama düşüncesiyle metali eritmek üzere endüksiyon makinesi alıyorlar. Sonra endüksiyon döküm işine giriyorlar.

Hızlıca fabrika turuna geçtik. Demir Mollaoğlu sürdürdü:

- Avrupa’nın en modern döküm tesisiyiz. AB müktesebatına uygun çalışıyoruz. Zaten üretimimizin yüzde 99’unu başta Almanya olmak üzere çoğunlukla Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz.

Dökümü gerçekleşip, son ürün haline gelmiş dev parçaları gösterdi:

- Tek potada 53 ton eritip, dökebiliyoruz. Maden sektöründe hafriyatta kullanılan dev iş makinelerinin palet pabucu, makara, dişli tekeri gibi bölümlerini üretiyoruz.

Bir başka tarafta yüksek hızlı tren şaselerini işaret etti:

- Asıl üretime geçmeden önce mutlaka simüle ederiz. Simülasyon sırasında özellikle hata veririz ki, yapılabilecek hataları önceden görüp önlem alalım.

İhracat yaptıkları ülkelerden bazılarını sıraladı:

- ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, Belçika, Avusturya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Hindistan, Avustralya.

Daha önce Avrupalı motor üreticilerine motor bloku üreten döküm fabrikaları gezmiştim.

Ancak, Silvan Sanayi tesislerindeki dev parçaların üretimi sektörün ulaştığı noktayı daha iyi anlamamı sağladı.

40 ülkeye ‘bağlantı elemanı' gönderiyor

Dilovası’ndaki Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Müteşebbis Heyeti’nde bulunan Erol Elmas, kendi fabrikası Er-El Makine Yedek Parça İmalatı tesislerindeki ofisinde masadaki kataloğu gösterdi:

- Katalogda 4 bin çeşit ürünümüz var.

Kalıp bağlama ve işleme sistemleri ürettiklerini belirtti:

- 40’a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 32’si ihracata gidiyor. Avrupa ülkeleri, İsrail, İran ve Mısır’a ihracat yapıyoruz.

Er-El Makine Genel Koordinatörü Maşide Doğdu, bağlantı sistemleri verdikleri bazı tesislerden örnek verdi:

- Hyundai fabrikasında, Aselsan Konya’da, Canik 55 tabancanın üretildiği fabrikada bizim kalıp bağlantı elemanlarımız kullanılıyor.

Erol Elmas, ürünlerini şöyle tanımladı:

- Makine ile hammaddenin buluştuğu noktada bizim ürünlerimiz var.