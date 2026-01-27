Yılda 400 bin buzağı kaybedilince; Yıllık 500 bin sığır ithali normalleşti…
Resmi veriye göre:
16 milyon 800 bin büyükbaş varlığına sahibiz…
Şap hastalığı salgını, yüksek maliyetler, düşük kârlılık, edilen zarar, üretimi bırakma gibi nedenlerle artan “zorunlu kesimler” neticesinde:
Bu varlığın, 2026 yılında 14.3 milyon başa düşeceği tahmin ediliyor…
Üretim ve yatırım için “doğru veri” önemli…
Tahminler ve beklentiler de…
Ama…
Örneğin “şap hastalığı” nedeniyle kaç hayvanım telef olduğu dahi sektörün bilinmezi…
Yıllardır önlem alamadığımız ve bu nedenler artarak devam etmesini sağladığımız buzağı kayıpları/ ölümleri ise, arzı etkileyen faktörlerden diğeri…
Buzağı kayıplarının, net veri olmasa da 400 bini aştığı bilinmeli…
Uzunca bir dönemdir devam eden bu bilinmezlik içinde üretim ve dolayısıyla arz azalıyor…
Ve ithalat ihtiyacı doğuyor/artıyor…
Sonuç mu?
Son 2 yıla bakarsak…
2024 yılında da canlı hayvan ithalatı 500 bini aşmıştı…
2025’te de 500 bini aştı…
VELHASIL
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü “2026 Yılı Besilik Sığır İthalatı Başvuru ve Değerlendirme Talimatı”na göre, bu yıl 500 bin baş besilik sığır ithalatının yapılması planlanıyor…
İthal edilecek 500 bin baş besilik sığırın 392 bin başı 200 baş ve üzeri işletmelere, 108 bin baş sığır ise 200 başın altındaki işletmeler için ithal edilecek…
Sonuç mu?
2024 ve 2025’te 500’er bini aşan sığır ithalatına ek, 2026’da “ilk aşamada” 500 bin canlı sığır ithalatı;
Yılda 400 binin üzerinde buzağıyı önlem alamadığımız için kaybederken; 6 milyonun üzerinde “işgücü vasıfları taşıyan” işsizimiz varken…
