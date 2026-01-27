Yılda 400 bin buzağı kaybedilince; Yıllık 500 bin sığır ithali normalleşti…

Resmi veriye göre:

16 milyon 800 bin büyükbaş varlığına sahibiz…

Şap hastalığı salgını, yüksek ma­liyetler, düşük kârlılık, edilen za­rar, üretimi bırakma gibi neden­lerle artan “zorunlu kesimler” ne­ticesinde:

Bu varlığın, 2026 yılında 14.3 mil­yon başa düşeceği tahmin ediliyor…

Üretim ve yatırım için “doğru ve­ri” önemli…

Tahminler ve beklentiler de…

Ama…

Örneğin “şap hastalığı” nedeniyle kaç hayvanım telef olduğu dahi sek­törün bilinmezi…

Yıllardır önlem alamadığımız ve bu nedenler artarak devam etme­sini sağladığımız buzağı kayıpları/ ölümleri ise, arzı etkileyen faktör­lerden diğeri…

Buzağı kayıplarının, net veri ol­masa da 400 bini aştığı bilinmeli…

Uzunca bir dönemdir devam eden bu bilinmezlik içinde üretim ve do­layısıyla arz azalıyor…

Ve ithalat ihtiyacı doğuyor/artı­yor…

Sonuç mu?

Son 2 yıla bakarsak…

2024 yılında da canlı hayvan itha­latı 500 bini aşmıştı…

2025’te de 500 bini aştı…

VELHASIL

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü “2026 Yılı Besilik Sığır İthalatı Başvuru ve Değerlendirme Tali­matı”na göre, bu yıl 500 bin baş besilik sığır ithalatının yapıl­ması planlanıyor…

İthal edilecek 500 bin baş be­silik sığırın 392 bin başı 200 baş ve üzeri işletmelere, 108 bin baş sığır ise 200 başın altındaki iş­letmeler için ithal edilecek…

Sonuç mu?

2024 ve 2025’te 500’er bi­ni aşan sığır ithalatına ek, 2026’da “ilk aşamada” 500 bin canlı sığır ithalatı;

Yılda 400 binin üzerinde bu­zağıyı önlem alamadığımız için kaybederken; 6 milyonun üze­rinde “işgücü vasıfları taşıyan” işsizimiz varken…