Yılda 6.5 gün trafikte duruyoruz, o yüzden oto yaşam alanı olacak

HAKAN Güldağ ve Şeref Oğuz’la birlikte TOGG’un (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) Bilişim Vadisi’ndeki merkezindeyiz.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ve Danışmanı Hakan Özenen’le sohbet ediyoruz. Karakaş, “Türkiye’nin Otomobili”nin 3 prototipini göstermeden sunumuna şu veriyle başladı:

- İstanbul trafiğinde yılda toplam 6.5 günümüz trafikte tamamen durarak geçiyor. Yılda 7-8 gün de dur-kalk ile geçmiş oluyor.

Ardından şu başlığı ekrana yansıttı:

- Otomobil yeni yaşam alanı…

Şeref Oğuz, başlığı şöyle değiştirdi:

- Otomobil yürüyen oturma odası olacak.

Karakaş ekledi:

- İster “yürüyen oturma odası”, ister “yürüyen ofis” deyin. Biz “Türkiye’nin Otomobili”ni yeni yaşam alanı şeklinde tasarlıyoruz.

Telefondaki dönüşümün otomotivde de yaşandığını vurgulayıp, sektörün “gelir ve kâr havuzu” değişimini ekrana taşıdı:

YIL 2018: Dünyada otomotiv sektörünün toplam geliri 4 trilyon dolar, kârı 232 milyar dolardı. Kârın yüzde 99’u “klasik havuz” dan sağlanıyordu.

Dünyada otomotiv sektörünün toplam geliri 4 trilyon dolar, kârı 232 milyar dolardı. Kârın yüzde 99’u dan sağlanıyordu. YIL 2025: Sektörün geliri 5 trilyon dolara çıkacak. Kârı 303 milyar doları bulacak. Kârın yüzde 83’ü “klasik havuz” dan oluşacak.

Sektörün geliri 5 trilyon dolara çıkacak. Kârı 303 milyar doları bulacak. Kârın yüzde 83’ü dan oluşacak. YIL 2035: Sektörün yıllık toplam geliri 6 trilyon dolara ulaşacak. Kâr 380 milyar dolara çıkacak. Kârın yüzde 60’ı “klasik havuz”dan sağlanacak.

TOGG’un gelecek 15 yılını bugünden belirlediklerini kaydetti:

- 2018’de başladık. 2022’de üretime geçmeyi planlıyoruz. “Türkiye’nin Otomobili” 2023’te yollarda olur.

Şu noktanın altını çizdi:

- Sepette 4-6 model olması gerekiyordu. Bizde model sayısı 5 olacak.

İki önemli hedef koyduklarını anımsattı:

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel bir marka ortaya çıkarmak.

Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak.

TOGG’un doğuştan elektrikli olduğunu yineledi:

- Avrupa’nın klasik olmayan, doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisiyiz.

Ekrana bir başka karşılaştırma getirdi:

ESKİ KÖY (Ürün ve müşteri odaklı yaklaşım)

YENİLİG (Kullanıcı odaklı yaklaşım)

ESKİ KÖY: Araç içinde internet, mekanik-mekatronik-elektronik, beygir gücü, fiziksel kilit/immobilizer, karbon azaltma.

YENİLİG: İnternet içinde araç, kablosuz güncelleme, işlemci gücü, blok zincir-siber güvenlik, sıfır emisyon-karbon nötr.

TOGG’un bu karşılaştırmadaki konumu üzerinde durdu:

- Kullanıcı odaklı yaklaşım ile klasik OEM’lerden ayrışıyoruz. Nitekim “usecase mobility”yi tescil ettirdik.

Bu noktada beklentisini paylaştı:

- 2030’da Türkiye’deki elektrikli araç sayısı 2 milyonu bulacak.

Anadolu Holding, BMC, Turkcell, Zorlu ve TOBB ortaklığındaki TOGG, Gürcan Karakaş liderliğindeki ekiple emin adımlarla üretime doğru ilerliyor…

“Türkiye’nin Otomobili”, dünyada da dikkatleri çekeceğinin işaretlerini şimdiden veriyor…

Avrupa’nın en temiz fabrikasını yapıyoruz test pistimiz de olacak

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Gemlik’te inşaatı devam eden fabrikanın son görüntüsünü ekrana yansıttı:

- Fabrikadan daha fazlasını kuruyoruz. Avrupa’nın en temiz tesisini yapıyoruz.

Fabrika ile ilgili çevresel şu verileri paylaştı:

5 gram/metrekareden daha az uçucu organik bileşen salımı söz konusu olacak.

Bu miktar, Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’ine denk geliyor.

Avrupa’daki yasal sınırın 7’de 1’ine denk geliyor.

Ardından ekledi:

- Yani biz zaten “sıfır emisyon” ile başlıyoruz.

Fabrikaya komşu bir alanı gösterdi:

- Burada bir uçak pisti vardı. O alanı otomobil test pistine dönüştürüyoruz.

Artık iki kafayı ayıracak hava yastığı da olacak

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, montajı tamamlanan “Türkiye’nin Otomobili” prototipleriyle testlere de başladıklarını belirtti:

- Şimdi artık sürücü ile yanındaki koltukta oturan yolcunun kaza sırasında kafalarının birbirine çarpmasını önleyecek hava yastığı da devreye giriyor. Kaza anında aradaki hava yastığı açılacak, kafaların birbirine çarpması önlenecek.

Karakaş, çarpışma testleri sonrası araçları yanın incelemeye aldıklarını bildirdi:

- Hangi parça çarpışmadan nasıl etkileniyor, onlara bakıyoruz.

Mobilite ile birlikte siber çarpışmaların da gündeme gelebileceğini kaydetti:

- Yani, araca siber saldırı olduğunda nasıl etkilenecek? Bu senaryolar üzerinde de çalışıyoruz.

Doktora tezi müzik olan personel var

ŞEREF Oğuz, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’a sordu:

- “Türkiye’nin Otomobili” benim gibi aksi sürücülere ne yapacak?

Karakaş gülümsedi:

- Sinirlendiğinizi, gerildiğinizi hissedecek, sizi sakinleştirecek müzik devreye girecek.

Danışmanı Hakan Özenen araya girdi:

- Çalışma arkadaşlarımız arasında doktora tezi müzik olan da var.

TOGG adına yurtdışında 250 mühendis çalışıyor

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, birlikte çalıştığı ekiple ilgili şu bilgileri verdi:

Toplam 638 kişi çalışıyor. Yıl sonunda istihdam 800’e ulaşacak.

Çalışanların 428’i mühendis. Yüzde 44’ün üzerinde master ve doktora derecesi olan var.

TOGG adına yurtdışında 250 mühendis çalışıyor.

Kadın çalışan oranı yüzde 28.

Ortalama çalışan tecrübesi 12 yıl.

Yani, küresel deneyimli bir ekibiz.

TOGG’un ortaklarıBir ekosistem

GÜRCAN Karakaş, sunumunda TOGG’un ortaklarını şöyle tanımladı:

ANADOLU GRUBU: En büyük perakendeci.

En büyük perakendeci. BMC: En büyük ticari araç ve savunma araçları üreticisi, çelik endüstrisinin önemli firmalarından biri.

En büyük ticari araç ve savunma araçları üreticisi, çelik endüstrisinin önemli firmalarından biri. TURKCELL: En büyük dijital operatör.

En büyük dijital operatör. ZORLU HOLDİNG: Tüketici elektroniği, beyaz eşya, tekstil, enerji alanlarında önde gelen grup.

Tüketici elektroniği, beyaz eşya, tekstil, enerji alanlarında önde gelen grup. TOBB: En büyük sivil toplum örgütü.

Ortaklarla ilgili bölümü şöyle bağladı:

- İşbirliği modelimiz bir ekosistem…