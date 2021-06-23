Yılda 9 milyar liralık yatırım yapıyoruz ama ülkemiz fiberde geri kaldı

TURKCELL Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ve Genel Müdür Murat Erkan’ın davetiyle Türkiye-İsviçre maçı vesilesiyle Bakü’deyiz.

Milli Takımımızın İsviçre’ye 3-1 yenilip, Euro 2020’ye veda ettiği karşılaşma öncesi Bülent Aksu, Murat Erkan, beraberlerindeki Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Figen Kılıç, Turkcell Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Afif Demirkıran ve Prof. Hüseyin Arslan’la sohbet ediyoruz.

Bülent Aksu, Turkcell’in 27 yılını şöyle özetledi:

- GSM operatörü olarak yola çıktı. Haberleşme operatörüne dönüştü. Sonra “dijital operatör” oldu. Artık küresel teknoloji markasına dönüştü.

Bu dönüşümde telefon cihazlarındaki gelişmenin etkisinin olduğunu belirtti:

- Artık günde 7-8 saatimiz akıllı cihazlarla geçiyor. Turkcell, uçtan uca 360 derece hizmet veren bir şirket olmasının yanı sıra yurt dışına teknoloji ihracatı da yapıyor.

2020 yılı sonu itibariyle ulaştıkları yatırım büyüklüğünün altını çizdi:

- Lisans bedelleri, kule ve baz istasyonları, fiber ekipmanları ve kazıları, veri merkezleri-yerli ve milli dijital ürünler dahli ülkemize 50 milyar liralık yatırım yaptık.

Yatırımların artan tempoyla sürdüğünü bildirdi:

- Yıllık 8-9 milyar liralık yatırım temposunu oturttuk.

4.5G teknolojisiyle mobilde 1.6 Gbps, fiber erişimde ise 10 Gbps’lik kapasiteyi müşterilerine sunduklarını kaydetti:

- Türkiye’ye gerçek fiberle Turkcell Superonline tanıştırmıştı. 81 ilimizde fiber altyapımız bulunuyor. Bu şebeke üzerinden İran, Irak, Gürcistan ve Azerbaycan’ın da internet trafiği taşınıyor.

Türkiye’nin fiber alt yapısında son 5 yılda geriye düştüğünün altını çizdi:

- Son 3 yıldır yeni “öbek yatırımları” yapamadık. Yeni yeni yatırım izinleri almaya başladık.

COVID-19 sürecinin 5-10 yılda gerçekleşebilecek dijitalleşmeyi 1 yılda hayatın parçası haline dönüştürdüğünü vurguladı, Murat Erkan araya girdi:

- İnternetin hızının çok önemli olduğu pandemide ortaya çıktı. Çocuklar uzaktan eğitim, beyaz yakalı ebeveynler de evden işlerini sürdürebilmek için hızlı, kapasitesi yüksek internete ihtiyaç duymaya başladı.

Rekabetin altyapıda değil üst yapıda olması gerektiğinin altını çizdi:

- Türkiye’nin bugün mevcudun 2.5 katı dolayında, 1 milyon kilometre fiber altyapıya ihtiyacı var. Bunu yapabilmenin en mantıklı yolu “ortak altyapı şirketi” kurup, yatırımları ortak yapmak.

Bülent Aksu, fiber altyapı için ortak yol almanın Türk Telekom’a bağlı olduğunu anımsattı:

- Türk Telekom’un lisans süresinin bitimine 5 yıl kaldı. Şirketin ortağı bankalar, kalan sürede yatırımın geri dönemeyeceğini dikkate alarak tereddüt ediyor.

Erkan, araya girip şu bilgiyi paylaştı:

- Cumhurbaşkanımızın talimatı ile fiber altyapı konusunda ortak yatırımı konuşmak üzere Varlık Fonu devreye girdi. Çalışma henüz başladığımız hızda ilerlemiyor ama biz çözümü ortak altyapı şirketi kurmakta görüyoruz.

Aksu, mevcut durumla ilgili şu noktaya işaret etti:

- Telekomda yandaki sokağı önce kazabilen öne geçiyor…

Murat Erkan, altyapı şirketiyle ilgili şu nokta üzerinde durdu:

- Dünyada altyapı şirketleri çok değerli hale geliyor. Telekom şirketleri 3-4 çarpanla değerlendirirken altyapı şirketleri 10-15 çarpanı buluyor.

Erkan, dünyanın birçok ülkesinde ortak altyapı şirketlerinin olduğunu belirtti, Aksu sürdürdü:

- Yeni ekonomik düzen paylaşım üzerine dönüyor. Ayrıca 5G’ye geçiş için fiber altyapının güçlenmesi gerekiyor.

Altyapı ortaklığıyla Türkiye’nin fiber ağını 1 milyon kilometreye çıkarmak için harekete geçmenin zamanı gelip de geçmedi mi?

BİP, yarısı dışarıda 40 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

TURKCELL Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, WhatsApp’ın verileri kullanmaya dönük adımlarının gündeme geldiği Ocak-Şubat 2021’e döndü:

- Özellikle yurtdışından BİP’i kullananların sayısı arttı. Şu anda 40 milyon aktif BİP kullanıcısı var. Bunların yarısı da yurtdışından. Pakistan, Bangladeş, Malezya ve Endonezya, BİP’i yoğun şekilde kullanmaya başladı.

Turkcell’in yurtdışına teknoloji ihraç eder hale geldiğini kaydetti:

- BİP, şu anda 30 ülkede kullanılıyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BİP’e çok ciddi yatırım yaptıklarını bildirdi:

- Aktif kullanıcı 40 milyon ama BİP’i dünyada indirenlerin sayısı 80 milyonu buldu.

Aksu, şu noktanın altını çizdi:

- BİP’in, arama motorumuz Yaani’nin yaygınlaşması için kamunun “kullanım desteği” önem taşıyor.

TOGG’da hissemiz yüzde 23’e yükseldi

TURKCELL Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Bir soru üzerine Türkiye’nin otomobili (TOGG) projesine ortak oldukları günleri anımsattı:

- Karar alındığı günlerde Turkcell’de finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı idim. “Turkcell bu projeye neden giriyor?” diye sorgulayanlar oldu. Oysa e-mobilite önümüzdeki dönemde çok önemli hale gelecek.

İnan Kıraç’ın TOGG’un ortaklığından ayrıldığını belirtti:

- Kıraç’ın şirketinin hisseleri diğer ortaklar arasında paylaştırıldı. Turkcell olarak bizim payımız yüzde 19’dan 23’e çıktı. TOBB’un payı da yüzde 5’ten 8’e yükseldi.

Yılda 557 patent başvurusu ile liderliğe çıktık

TURKCELL Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, şirketin Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi Turkcell Teknoloji’de 1300 yetkin mühendisin görev yaptığını vurguladı:

- Sadece 2020 yılında 557 ulusal patent başvurusuyla Türkiye’nin patent lideri olduk.

Dünya çapında inovatif buluş, ürün ve hizmete imza attıklarını kaydetti:

- Turkcell, bugüne kadar yaptığı 2674 ulusal ve 167 uluslararası patent başvurusunun yanında 700’den fazla tescillenmiş patentin sahibi olarak sektörde birinciliğini koruyor.

Gelirin yüzde 1’i toplum yararına kullanıma ayrılıyor

TURKCELL Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, her yıl gelirlerinin yüzde 1’e yakın bölümünü toplum yararına ayırdıklarını belirtti:

- Teknolojinin fırsat eşitleyici gücünü kullanıyor, toplumun bilgiye, eğitime ve sosyal hayata erişimde eşit olanaklara kavuşmasını hedefleyen projeleri hayata geçiriyoruz. Çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar gibi kesimlere ulaşan projeler yürütüyoruz.

“Zeka Gücü” projesini örnek verdi:

- Turkcell, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle özel yetenekli öğrencileri teknolojiyle tanıştırmak ve onların bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla başlattığımız projeyle 70 bin öğrenciye eğitim sağlandı.