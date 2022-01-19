Yıldırım, Arnavutluk sanayi devini satın aldı

DÜNYA Gazetesi olarak hem yurtiçinde hem de yurtdışında yapılan yatırımları, satın alma ve ortaklıkları, yıllardır ayrıntılı bilgilerle sıcağı sıcağına sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Sunacağımız son haber, yeni yıla damgasını vurması beklenen bir satın almayla ilgili. Türkiye’nin yurt dışında yürüttüğü satın alma ve sıfırdan yatırımlarıyla global arenada takip edilen kuruluşlarının başında gelen Yıldırım Holding,bir süredir ilgilendiği Arnavutluk’un krom devi ALBChrome görüşmeleri olumlu sonuçlandı. 14 Ocak’taki son görüşmelerin ardından Arnavut şirketi satın alarak, bu alanda yılın ilk büyük adımını atan Yıldırım Holding’in, sektöründe küresel ligde ilk sıraya hızla tırmandığını ifade edelim. Türkiye’de ilk kez geçen 22 Aralık’ta Dunya.com’un duyurduğu haberimizde Türkiye’nin en önemli gruplarından Yıldırım Holding’in Avrupa’da genişleme stratejisine gittiğini, bunun için de kıtanın en önemli madencilik şirketlerinden birini satın alacağını ifade etmiştik. “Yıldırım bu kez Arnavutluk devini satın alıyor” başlığıyla sunduğumuz haberde, Türk şirketin Arnavutluk krom devi ALBChrome’u bünyesine katmak için ciddi görüşme içerisinde olduğunu belirtmiştik.

FERROKROM’DA 2’NCİ, KROMDA DÜNYA 4’ÜNCÜSÜ

Türkiye’nin yanı sıra Kazakistan, Rusya, İsveç’te de krom ve ferrokrom operasyonu yapan Yıldırım Holding, bu satın alma ile ülke sayısını 5’e çıkarmış oldu. Bilindiği üzere Yılmaden, dünya krom endüstrisinin 4’üncü büyük oyuncusu. Gücünü daha da artıran Yılmaden, uluslararası standartta yürüttüğü madencilik ve metal üretim yetkinliklerini satın alma ile Arnavutluk'a da taşımış olacak. Arnavutluk operasyonunun bir başka özelliği ise ALBChrome’un ferrokromda olan gücü. Bilindiği üzere yüksel kaliteli yüksek karbonlu ferrokrom üretiminde dünyanın 2’nci büyük oyuncusu olan Yılmaden, bu satın alma ile ferrokrom üretimi kapasitesini 70 bin ton kadar daha artırarak kapasitesini de 650 bin tona ulaştırdı. Yakın zamanda da en büyük oyuncu olacak gibi görünüyor.

50 ÜLKEYE İHRACATI, 1.100 ÇALIŞANI VAR

Biraz ALBChrome hakkında bilgi paylaşmak isterim. Bin 100 çalışanı olan ve dünyanın farklı coğrafyalarında 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren ALBChrome, 1948 yılında dönemin Arnavutluk Lideri olan Enver Hoca tarafından kuruldu. Dünyanın da en büyük ferrokrom üreticilerinden biri olarak bilinen şirket, 2000 yılında özelleştirilmiş, ALBChrome’u önce Rus-Avusturyalı Darfo adlı bir şirket almış ardından kısa bir süre sonra Balfin Group’a devredilmişti. Arnavutluk'un ilk ve tek milyarderi olan Saimir Mane’nin sahibi olduğu Balfin Group ise yıllık 500 milyon Euro'dan fazla ciro elde eden aralarında perakende, inşaat, bankacılık gibi alanları da içinde barındıran bir çok sektörde faaliyet gösteriyor ve Balkanlar’ın da en büyük özel şirketlerinden biri olarak biliniyor. Bir hatırlatma daha. Geçtiğimiz günlerde Yıldırım Holding'in Hırvatistan'da da bir gübre tesisini bünyesine katma sürecini sizlere duyurmuştuk. Petrokemija'yı almak için görüşen Yıldırım Holding, Arnavutluk'taki gibi anlaşmayı olumlu tamamlarsa Hırvatistan'ın ikinci büyük petrokimya tesisini de bünyesne katmış olacak.