Yıldırım Holding'in radarında Hırvat petrokimya devi var

Yıldırım Holding, yurtdışında özellikle liman ve madencilik alanındaki yatırımları ile dikkat çekiyor. 7 ülkede başta altın ve krom gibi metaller üzerine madenleri bulunan Yıldırım Holding, geçtiğimiz ay Avrupa'daki ilk projesine imza atmak için Arnavutluk’ta temaslardaydı. Yıldırım Holding’e ait Yılmaden Holding, Arnavutluk’un en büyük krom şirketi Albchrome'u almak için masaya oturmuştu. İlk kez DÜNYA Gazetesi’nin duyurduğu bu haberin ardından bir başka gelişmeyi daha sizlerle paylaşmak isteriz. Bu kez yeni gelişme Arnavutluk gibi eski Doğu Bloku ülkelerinden olan, dağılan Yugoslavya’nın bir parçası olan Hırvatistan ile alakalı. Yıldırım Holding, Hırvatistan'ın en büyük ikinci petrokimya tesisini satın almak için görüşmelerde bulunduğu iddia ediliyor.

1968 YILINDA KURULDU, BİN 600 ÇALIŞANI VAR

Önce size Yıldırım Holding’in gözüne kestirdiğine yönelik iddialara konu olan Petrokemija adlı firmadan bahsetmek isterim. Petrokemija, ülkenin sanayi devi INA-Industrija nafte, d.d. adlı firmanın bir parçası. Macar MOL’ün de ortakları arasında bulunduğu Hırvatistan'ın petrol işinde lider firması olan INA, petrol ve gaz arama ve üretimi, petrol işleme ve petrol ürünü dağıtım faaliyetlerinde bölgenin en güçlü firmalarından. 1964'te kurulan 2003'te özelleştirilen şirketin yüzde 25’lik hissesini o dönem Macar MOL Company satın aldı. Şirketin akaryakıt dışındaki en önemli şirketi ise Petrokemija. 1968 yılında kurulan ve hisseleri Zagreb Borsası’nda işlem gören gübre üreticisi Petrokemija, ana hissedarı INA'dan sonra ülkedeki en büyük ikinci ihracatçı firma olarak biliniyor. Petrokemija’nın bin 600 çalışanı bulunuyor. Türk şirket Yıldırım Holding’in Petrokemija’yı almak istediği, bağlayıcı bir teklifte bulunduğu öne sürülüyor. Teklifin de 31 Ocak’a kadar geçerli olacağı ifade ediliyor.

ARNAVUTLUK’UN EN BÜYÜK MADEN FİRMASINI DA İSTİYOR

İlk satırlarda bahsettiğim gibi Arnavut Albchrome da hali hazırda görüşmesi süren şirketler arasında. İki pazarlık görüşmesinin de olumlu sonuçlanması Yıldırım Holding'i bölgede en önemli oyuncu yapacağı gibi dünyanın en büyük ferrokrom üreticilerinden Albchrome ile global güç haline de gelecek.