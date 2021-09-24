Yıldırım, Kazakistan’daki 400 milyon dolarlık tesisin temelini attı

Türkiye’nin en önemli şirketlerinden olan ve Avrupa, Amerika ve Afrika kıtasında yaptığı yatırımlarla bilinen Yıldırım Holding, Orta Asya’daki gücünü artırıyor. Hatırlayacağınız üzere 2017 yılında sizlere sadece Yıldırım Holding’in değil, Türk şirketlerinin de Kazakistan’a yapılacak en büyük yatırımından bahsetmiştik.

Türkiye’de ilk kez DÜNYA’nın duyurduğu haberimizde, Yıldırım Holding’in CEO’su Yüksel Yıldırım’ın başkent Astana’ya gittiğini, Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile görüştüğünü yazmıştık. AstaEXPO Congress Center’da yapılan görüşmede Yıldırım Holding’in Kazakistan’da madencilik alanında var olan yatırımına bir yenisini ekleyeceğini, soda üretimi için çalışma yapılacağını sizlerle paylaşmıştık. Haberimizde, yapılacak Qazaq Soda adlı yatırımın 400 milyon dolara mal olacağını, Kazakistan’ın Zhambyl eyaletinde kurulacağını ifade etmiştik. İşte o yatırım, 4 yılın ardından hayata geçiriliyor.

Ülkedeki ilk soda külü üreticisi

Dün Kazakistan’ın Zhambyl eyaletinde soda külü fabrikası için temel atma töreni düzenlendi. Törene Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut Atamkulov, Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Jambıl Eyaleti Valisi Berdibek Saparbayev katıldı. Kazakistan’ın ilk soda külü tesisinin temel atma töreninde konuşan Bakan Atamkulov, ülkenin endüstri 4.0 modeliyle inşa edilen ve sıfır atık teknolojili ilk fabrikası olacağını belirtti. Atamkulov, “Soda külü üretimi için yerli bir tesisin faaliyete geçirilmesiyle ülkemizin bu ürüne yönelik iç ihtiyacı karşılanmış olacak. Ayrıca bölgede kalıcı istihdam gücü sağlanacak” dedi.

İnşasında 1500 kişi çalışacak

Qazaq Soda fabrikası 2024’te üretime başlayacak. Yıllık kapasitesi 400 bin ton olan fabrikada soda külünün yanı sıra 500 bin ton ham kalsiyum klorür ile 100 bin ton da tuz üretilecek. Rusya, Türkmenistan, Azerbaycan ve Tacikistan’a ihracat yapmayı amaçlayan fabrikada inşaat sürecinde 1500 kişiye geçici, hizmete girdikten sonra ise 250 kişiye kalıcı istihdam sağlanacak.

Türk şirketleri Orta Asya’da önemli başarılar sunuyor. Söz verilen yatırımların hayata geçmesi, başarıların sürdürülebilir olması açısından önemli. Yıldırım Holding’in 4 yılın ardından bu tesisi hayata geçirmesi bu anlamda güzel bir örnek olacak.