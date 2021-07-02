Yıldırım, Libya’da serbest bölgede yatırım için anlaşma imzaladı

Yurtdışında en fazla ülkede faaliyet gösteren Türk şirketlerinden biri Yıldırım Holding. 4 kıtada 22 ülkede 11 farklı sektörde üretim ve ticaret yapan Yıldırım Holding, bu coğrafyalarda da 10 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Madencilikten enerjiye kadar geniş bir portföye sahip olan, 2001 yılından bu yana bu sektörlere 5 milyar dolardan fazla yatırım yapan Yıldırım Holding’in amiral gemisi ise lojistiği yöneten Yılport. 2011 yılında kurulan, 2012’de Gemport ve Rotaport’ın satın alınmasıyla bu sektöre giren Yıldırım Holding, 2014’te Gavle Konteyner Terminali, Stockholm Nord Kombi Terminali ve Oslo Konteyner Terminali satın alması ile yurtdışına yöneldi, Türkiye’de 4, Portekiz’de 7, İspanya’da 2, Peru’da 1, Malta’da 1, Norveç’te 1 ve İsveç’te 2 terminale ulaştı. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Asya’daki büyüme planını Afrika’ya doğru genişletmek isteyen Yıldırım Holding, şimdilerde bu girişimini Türkiye’nin ittifak ülke olarak kabul ettiği Libya ile yapmaya hazırlanıyor.

Misrata için ön mutabakat anlaşması imzaladı

Bunun için de Yıldırım Holding kalabalık bir heyetle Libya’da yerel hükümetle görüşmelere başladı. Bu görüşmelerden en önemlisi ise Misrata kentinde gerçekleşti. Yıldırım Holding CEO’su Yüksel Yıldırım ve beraberindeki heyet, Misrata Serbest Bölgesi’ne giderek önemli bir görüşme ve anlaşma imzaladı. Misrata Serbest Bölgesi sitesinde yer alan bilgilere göre, kurumun yöneticilerinden Alaa El-Din Baba, "Yıldırım Holding ile özellikle liman trafiği ve gelişimi açısından, serbest bölgede gerçekleştirebileceği fırsatları ve faaliyetleri belirlemek için bağlayıcı olmayan bir ön mutabakat zaptı imzaladık" dedi.

ÖZEL BİR TEŞEKKÜR

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği 13. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. DÜNYA Gazetesi olarak bu yıl iki ödül birden aldık. Yılın Haberi ödülünü de sizlere ilk kez bu köşeden duyurduğumuz, yurtdışı basında da geniş yer bulan “Suudi Arabistan'da Türk Malına Ambargo” haberiyle aldık. Haberimizi yazarken hatırlayacağınız üzere bize bilgi kaynağı olan isimden; bir dönem İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini yapan işadamı Zekeriya Mete’den bahsetmiştim. Mete, şu anda herhangi bir birlikte görevde bulunmamasına rağmen hala ihracatçının yaşadığı sorunlarda her daim danışılan ve çözüm yolu arayan bir isim. Hatırlayacağınız üzere Mete, 2017’de yayımlanan ve yine DÜNYA Gazetesi’ne “Yılın Haberi” ödülünü kazandıran “Altı ürünün Rusya’dan ithalatına yasak geldi” haberine de kaynak olmuştu. Buradan kendisine teşekkürlerimi sunarım.