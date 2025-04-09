Yıldırım’ın ortak olduğu Fransız devinden yapay zekâya yatırım

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta açıkladığı ek gümrük vergileri en fazla Av­rupa Birliği ülkelerinde öfke­ye sebep oldu. Atlantik’in her iki yakasını buza çeviren ver­gi savaşları, yakın dönemde ti­carete ve yatırımlara da yan­sıyacak. Bunun ilk adımını Fransa Cumhurbaşkanı Em­manuel Macron’un AB üyesi ülkelere ait şirketlerin ABD’ye yatırımları durdurmasına yö­nelik çağrıydı.

Bu açıklamanın yakın zamanda bir dönüşüm başlatacağı kesin. Dünyanın en büyük üçüncü konteyner nakliye şirketi Fransız CMA CGM, mart ayında Trump yö­netimiyle anlaşma imzala­mış, ABD’ye 20 milyar dolar­lık yatırım yapacağını açıkla­mıştı. Bu süreç, belli ki Paris Yönetimi’nin tepkisine neden olmuş ki; Fransız devi, yapay zeka ile ilgili bir yatırım baş­lattığını duyurdu. Türk şirke­ti Yıldırım Holding’in en bü­yük hissedarlarından olduğu CMA CMG, yapay zeka ile il­li 500 milyon euroluk bir ça­lışma başlatacağını duyurdu.

Yapılacak olan yatırım 5 yıllık bir süreci kapsayacak ve lojis­tik alanında müşteri hizmet­lerine yönelik olacak. Fransız devinin yapay zeka ile ilgili ya­tırım yapacağı şirket ise Avru­pa’nın bu alanda en hızlı büyü­yen şirketlerinden olan Mist­ral. CMA CGM’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ro­dolphe Saade, yatırım süreci­nin hayata geçme sürecini ise 12 ayda hizmete girme hede­fiyle yapacaklarını söyledi. Sa­ade, ilk fazda yapılacak yatırı­mın haftada 1 milyon e-posta alan müşteri danışmanlarının yanıt sürelerini, gemilerin rotasıyla ilgili talepler de da­hil olmak üzere kısaltacağını belirtti.

Mistral, Fransa Cumhurbaşkanı Emma­nuel Macron’un en faz­la önemsediği Fransız şirketlerinden biri. Şu­bat ayında Paris’te dü­zenlenen uluslararası yapay zeka toplantısın­da, Mistral’den, Chat­GPT üreten OpenAI gi­bi Amerikan devleriyle rekabet edebilecek bir Avrupa devi olarak bah­setti. Mistral, öyle ki geç­tiğimiz haftalarda oto­mobil üreticisi Stellantis de dahil olmak üzere önde ge­len Fransız gruplarıyla ortak­lıklar kurdu.

CMA CGM’nin CEO’su Saa­de, ABD’nin başlattığı ek güm­rük vergisi sürecinin Atlan­tik’in iki kıyısında fırtına ko­pardığını kabul ediyor. Saade, “Bu belirsizlik döneminde, iki Fransız grubunun bu ortaklığı duyurmasının iyi bir şey oldu­ğunu düşünüyorum” dedi.

6 milyar doları aştı, Le Chat’i kurdu

Mistral, Nisan 2023’te Art­hur Mensch liderliğinde 3 Fransız teknoloji uzmanı ta­rafından kuruldu. Google’un yapay zeka laboratuvarı olan DeepMind’da 3 yıl çalıştıktan sonra Mistral’i kuran Mens­ch, Haziran 2023’te ilk yatı­rım turuna 117 milyon dolar­lık değerlemeyle çıktı. Aralık 2023’te 2 milyar dolara, Ha­ziran 2024’te 5.8 milyar dolar ulaşan Mistral, Kasım 2024’te Le Chat’in son halini duyurdu.

Yıldırım Holding 2011 yılında ortak oldu

Dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden CMA CMG, 55 milyar dolarlık ciroya sahip. 1976’da kurulan ve 155 bin çalışanı bulunan Fransız devi, 2011 yılında Türk şirket Yıldırım Holding’i ortak aldı. O dönem yüzde 24’lük pay için Türk şirketi 600 milyon dolar ödemişti. Fransız devinin en büyük ikinci hissedarı olan Yüksel Yıldırım, CMA CGM’nin Yönetim Kurulu Üyesi.