Yıldırım’ın ortak olduğu Fransız devinden yapay zekâya yatırım
ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta açıkladığı ek gümrük vergileri en fazla Avrupa Birliği ülkelerinde öfkeye sebep oldu. Atlantik’in her iki yakasını buza çeviren vergi savaşları, yakın dönemde ticarete ve yatırımlara da yansıyacak. Bunun ilk adımını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un AB üyesi ülkelere ait şirketlerin ABD’ye yatırımları durdurmasına yönelik çağrıydı.
Bu açıklamanın yakın zamanda bir dönüşüm başlatacağı kesin. Dünyanın en büyük üçüncü konteyner nakliye şirketi Fransız CMA CGM, mart ayında Trump yönetimiyle anlaşma imzalamış, ABD’ye 20 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu süreç, belli ki Paris Yönetimi’nin tepkisine neden olmuş ki; Fransız devi, yapay zeka ile ilgili bir yatırım başlattığını duyurdu. Türk şirketi Yıldırım Holding’in en büyük hissedarlarından olduğu CMA CMG, yapay zeka ile illi 500 milyon euroluk bir çalışma başlatacağını duyurdu.
Yapılacak olan yatırım 5 yıllık bir süreci kapsayacak ve lojistik alanında müşteri hizmetlerine yönelik olacak. Fransız devinin yapay zeka ile ilgili yatırım yapacağı şirket ise Avrupa’nın bu alanda en hızlı büyüyen şirketlerinden olan Mistral. CMA CGM’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Rodolphe Saade, yatırım sürecinin hayata geçme sürecini ise 12 ayda hizmete girme hedefiyle yapacaklarını söyledi. Saade, ilk fazda yapılacak yatırımın haftada 1 milyon e-posta alan müşteri danışmanlarının yanıt sürelerini, gemilerin rotasıyla ilgili talepler de dahil olmak üzere kısaltacağını belirtti.
Mistral, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un en fazla önemsediği Fransız şirketlerinden biri. Şubat ayında Paris’te düzenlenen uluslararası yapay zeka toplantısında, Mistral’den, ChatGPT üreten OpenAI gibi Amerikan devleriyle rekabet edebilecek bir Avrupa devi olarak bahsetti. Mistral, öyle ki geçtiğimiz haftalarda otomobil üreticisi Stellantis de dahil olmak üzere önde gelen Fransız gruplarıyla ortaklıklar kurdu.
CMA CGM’nin CEO’su Saade, ABD’nin başlattığı ek gümrük vergisi sürecinin Atlantik’in iki kıyısında fırtına kopardığını kabul ediyor. Saade, “Bu belirsizlik döneminde, iki Fransız grubunun bu ortaklığı duyurmasının iyi bir şey olduğunu düşünüyorum” dedi.
6 milyar doları aştı, Le Chat’i kurdu
Mistral, Nisan 2023’te Arthur Mensch liderliğinde 3 Fransız teknoloji uzmanı tarafından kuruldu. Google’un yapay zeka laboratuvarı olan DeepMind’da 3 yıl çalıştıktan sonra Mistral’i kuran Mensch, Haziran 2023’te ilk yatırım turuna 117 milyon dolarlık değerlemeyle çıktı. Aralık 2023’te 2 milyar dolara, Haziran 2024’te 5.8 milyar dolar ulaşan Mistral, Kasım 2024’te Le Chat’in son halini duyurdu.
Yıldırım Holding 2011 yılında ortak oldu
Dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden CMA CMG, 55 milyar dolarlık ciroya sahip. 1976’da kurulan ve 155 bin çalışanı bulunan Fransız devi, 2011 yılında Türk şirket Yıldırım Holding’i ortak aldı. O dönem yüzde 24’lük pay için Türk şirketi 600 milyon dolar ödemişti. Fransız devinin en büyük ikinci hissedarı olan Yüksel Yıldırım, CMA CGM’nin Yönetim Kurulu Üyesi.