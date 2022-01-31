Yıldız daha adil çalışma için dönüşüyor!

Yıldız Holding, pandeminin en yoğun dönemi olan 2020’yi “insana yatırım yılı” ilan ettiğinden bu yana bir dönüşüm içinde. Dönüşümde dümen ise kadınlara verilmiş durumda. İlk adımlardan biri olan Yıldız Holding Kadın Platformu bunun göstergelerinden. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker’in desteğini arkasına alan platform, holding çatısı altındaki 20 bin kadın çalışanın ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor.

Platformun elçisi olarak görevlendirilen isim ise hepimizin Sabri Ülker Vakfı’nın Genel Müdürü olarak tanıdığımız Begüm Mutuş. Mutuş, bir yandan vakfın liderliğini yürütürken bir yandan da Yıldız Holding’deki cinsiyet eşitliği dönüşümünün elçisi olacak. Bu yolculuğunu geçtiğimiz hafta bir araya geldiği kadın gazetecilere anlattı Mutuş. Özellikle kadınların sahada ve karar alma noktalarında daha fazla yer almaları gerektiğinin altını çizdi.

STEM alanında mentorluk modeli

Begüm Mutuş’un holding içinde vurguladığı gelişim noktalarından biri de mühendis kadınlardı. “STEM alanındaki pozisyonlarda kadınlar işe alınıyor ama yükselirken başka alanlara kayıyorlar. Bunun değişmesi için mentorluk programı başlattık” diyen Mutuş, kendi kariyer hikayesinde de aynı süreci yaşamış. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nü birincilikle bitirdiğini, iş hayatına da mühendis olarak başladığını söyleyen Mutuş, şöyle devam ediyor: “Daha sonra idari kadrolarda kariyerim devam etti. Bir şekilde sahada, vardiyada işin boyutu değişiyor ve erkekler tercih edilmeye başlıyor. Genç mühendislerin farklı bir yol çizebilmeleri gerektiğine inanıyorum. İngiltere’de Mcvitie’s fabrikamızın kadın müdürü bir mentorluk programı yürüttü ve çok başarılı oldu. Bunu tüm fabrikalara taşımak istiyoruz.”

Deneyimli anneden, yeni anneye

Kadın girişimcilerin sahada desteklenmeleri, annelerin doğumdan sonra tekrar işe dönebilmeleri için “Deneyimli Anneden Yeni Anneye” adındaki proje, kadın çiftçilerin desteklenmesi gibi etkili uygulamalar Yıldız Holding Kadın Platformu’nun öne çıkardığı adımlardan. Bütün bu çalışmalardan önemli sonuçlar aldıklarını söyleyen Mutuş, Mart 2022’de yayınlayacakları rapora çok güveniyor. “Asıl çarpıcı sonuçlar 2022’de ortaya çıkacak. Dikkat çekici sürprizlerimiz olacak. 2023 raporumuzda platformun etkisi görülecek” diyor.

İşin geleceği için UYDU devrede

Dönüşümde yeni çalışma biçimlerinin de en az cinsiyet eşitliği kadar önemli bir yeri var. Bunun için UYDU-Yeni Nesil Çalışma Modelleri projesini devreye alan Yıldız Holding, 64 bin çalışanın sorumluluklarını, görev tanımlarını, ihtiyaçlarını dikkate alarak ofiste, hibrit, uzaktan ve sahada çalışma sistemlerini yeniden tasarlamış. 1 Ocak 2022 itibarıyla UYDU projesinin devreye alındığını söyleyen Mutuş, amaçlarını şöyle anlatıyor: “Bu kapsamda, bugüne kadar yaptığımız dijitalleşme yatırımları, çalışanlarımızın entelektüel kapasitelerinin gelişimi ve yeni teknolojilere adaptasyonuyla rekabet gücümüzü artırmayı amaçlıyoruz. Benzer şekilde, çalışanlarımızın sonuç odaklı olmalarını kolaylaştıracak hedefleri yeni çalışma modelleri sayesinde, değer yaratmayan işlerden uzaklaşmayı ve verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Uydu modeli kapsamında çalışanlarımızın yüzde 70’i uzaktan ve hibrit, yüzde 30’u ise ofisten işlerini yürütecek.”